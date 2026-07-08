Első tétmérkőzése előtt máris meglepetést okozott a Fradi új vezetőedzője, Borbély Balázs. A 46 éves szlovák-magyar szakember szerb nyelven kapott kérdést a csütörtök esti Vojvodina-FTC Európa-liga mérkőzés (20:00, tv: M4 Sport+) előtt, de sem az angol, sem a magyar tolmács segítségét nem vette igénybe, mert minden szót értett.

Borbély Balázs sajtótájékoztató tartott a Vojvodina-FTC Európa-liga mérkőzés előtt

Fotó: Krizsán Csaba

Borbély Balázs szavai a Vojvodina-FTC meccs előtt

Borbély Balázs egyetlen kérdést kapott a szerb újságíróktól a Vojvodina elleni El-meccs előtt, ám amikor az angol tolmács szerette volna számára lefordítani azt, közölte: nem szükséges, mert mindent értett.

Nagyon kiegyensúlyozott keretünk van, minden posztra van két, sőt néha három játékosunk, így egészséges harc folyik a csapatba kerülésért. Frankónak sajnos van egy kisebb sérülése, ezért rá nem számíthatok holnap. Azt nyilván most nem fogom megmondani, hogy ki lesz helyette a kezdő holnap, de több kiváló opció is a rendelkezésünkre áll

– válaszolta a Franko Kovacevic pótlását érintő kérdésre Borbély Balázs, már angolul.

A 46 éves szakemberről ismert, hogy szlovákul és magyarul is folyékonyan beszél, sőt, angolul is. De hogy szerbül is ennyire tud, az még a Fradi-szurkolók körében is meglepetést okozott.

Cirkovic: Aki kevesebbet hibázik, az fog győzni

A sajtótájékoztatón a Ferencváros vezetőedzőjén kívül a szerb Alekszandar Csirkovics vett még részt a játékosok közül, aki több szezont is lehúzott szülőhazájában, és kérdésre válaszolva elmondta, nagyon jó emlékeket őriz ezekből az időkből.

Nehéz megmondani, hogy ki nyeri ezt a párharcot, nekünk új edzőnk és új játékrendszerünk van. A Vojvodinának pedig sok új játékosa van. Úgy gondolom, aki kevesebbet hibázik majd, az fog győzni

– mondta a mérkőzésről Csirkovics.