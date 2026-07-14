A magyar válogatott kapusa, Yaakobishvili Áron az FC Barcelona felnőtt együttesével kezdte meg a felkészülést a 2026/27-es idényre. A katalánok honlapjának hétfői beszámolója szerint az első edzésnapon 25 játékos vett részt, köztük az egyszeres válogatott Yaakobishvili. Valamennyien orvosi vizsgálaton estek át. A Barcelona első keretéből tízen kezdték meg a gyakorlást az új szezonra, hozzájuk csatlakozott 15 labdarúgó - köztük a magyar kapus - a klub utánpótlásából.

Yaakobishvili Áron Barcelonában kezdi a felkészülést Fotó: Hédi Tumbász

Yaakobishvili Áron barcelonai sorsa kérdéses

A hétfői orvosi vizsgálatok után a csapat kedden 9:30-kor kezdi meg az edzéseket a Ciutat Esportivában. Hansi Flick vezetőedző a harmadik szezonját kezdi meg a Barca vezetőedzőjeként. Nagy kérdés, hogy a német szakember mennyire számol Yaakobishvilivel? A rutinos hálóőrök közül Ter Stegen és Szczeseny is ott vannak a keretben, Joan García a világbajnokságon szerepel, és extra pihenőt kaphat, míg a magyar kapus mellett a tartalékcsapatból Eder Allert tesztelhetik a felkészülési találkozókon.

Yaakobisvhili szerződése 2028 nyaráig szól a katalánoknál, ám a spanyol sajtó értesülései szerint a klub idén is kölcsönadhatja őt. A 20 éves kapus június 5-én, a finnek elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a magyar nemzeti csapatban, az előző idényt pedig a másodosztályú FC Andorra együttesében töltötte kölcsönben.