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Vasárnap este kilenc órától New Jersey-ben rendezik a labdarúgó-világbajnokság döntőjét, ahol a címvédő argentin válogatott az Európa-bajnok spanyol csapattal találkozik. A fogadóirodáknál az Eb-győztes számít a mérkőzés esélyesének, az oddsmesterek azonban valószínűleg még nem kalkuláltak azzal, hogy Lamine Yamal sérülés miatt talán pályára sem léphet a spanyol válogatottban.

Kedden este a spanyol válogatott a vártnál simább, kétgólos győzelmet aratott a világbajnoki cím legnagyobb esélyesének tartott francia csapat felett. A spanyol szurkolók eksztázisban ünnepelték a sikert, örömüket azonban beárnyékolta, hogy a második gólt szerző Pedro Porro, valamint a csapat legnagyobb sztárja, a Barcelonában futballozó Lamine Yamal is bicegett a lefújás után.

EAST HANOVER, NEW JERSEY - JULY 16: Lamine Yamal #19 of Spain looks on during the training session at Melanie Lane Training Grounds on July 16, 2026 in East Hanover, New Jersey. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lamine Yamal a társaitól külön edzett a csütörtökön 
Fotó:  Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP

Mennyire lehet sérült Lamine Yamal?

A világbajnoki döntőre készülő spanyol válogatott csütörtökön New Jersey-ben edzett, Lamine Yamal és Pedro Porro azonban könnyített edzésmunkát végeztek, külön a társaiktól.

A spanyol AS azt írja, hogy nincs ok az aggodalomra: mindkét játékos bevethető lesz a vasárnap esti fináléban. Egyszerűen arról van szó, hogy Luis de la Fuente és a szakmai stáb próbálja megfelelően menedzselni a játékosok terhelését.

A szövetségi kapitány a franciák elleni elődöntő után elismerte, hogy a Tottenham jobbhátvédje nincs teljesen rendben.

„Kicsit túl lett terhelve” – mondta Porróról a szövetségi kapitány, aki Yamallal kapcsolatban azt emelte ki, hogy a játékos nem sérült meg, csupán több rúgást kapott.

Nincs semmi baja, de a megnyert csata nyomai másnap megmutatkoztak. A kemény ütközések utáni fájdalmak természetesek. A cél az, hogy a lehető legfrissebb állapotban legyen – akárcsak a keret minden tagja” 

– hangsúlyozta Luis de la Fuente.

Spain's forward #19 Lamine Yamal (L) and Spain's defender #12 Pedro Porro (R) speaks with Spain's head coach Luis de la Fuente (C) during a training session at Melanie Lane Training Grounds in East Hanover, New Jersey, on July 16, 2026, ahead of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Lamine Yamal és Pedro Porro is könnyített edzésmunkát végeztek
Fotó: Mauro Pimentel / AFP

A spanyol válogatott edzése a sajtó számára nyitott első tizenöt perc alapján nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben zajlott. Rodri öleléssel üdvözölte Miguel Ángel Españát, a kapusedzőt, miközben Aymeric Laporte és Gavi, valamint Lamine Yamal és Fabián Ruíz is bizalmas beszélgetéseket folytattak egymással.

A spanyol válogatott New Jersey-ben készül, ahol a körülmények komoly alkalmazkodást igényelnek. A mintegy 30 Celsius-fokos hőmérsékletet a magas páratartalom még megterhelőbbé teszi, így a játékosoknak mindössze három nap áll rendelkezésükre, hogy hozzászokjanak az időjárási viszonyokhoz.

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