Kedden este a spanyol válogatott a vártnál simább, kétgólos győzelmet aratott a világbajnoki cím legnagyobb esélyesének tartott francia csapat felett. A spanyol szurkolók eksztázisban ünnepelték a sikert, örömüket azonban beárnyékolta, hogy a második gólt szerző Pedro Porro, valamint a csapat legnagyobb sztárja, a Barcelonában futballozó Lamine Yamal is bicegett a lefújás után.

Lamine Yamal a társaitól külön edzett a csütörtökön

Fotó: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP

Mennyire lehet sérült Lamine Yamal?

A világbajnoki döntőre készülő spanyol válogatott csütörtökön New Jersey-ben edzett, Lamine Yamal és Pedro Porro azonban könnyített edzésmunkát végeztek, külön a társaiktól.

A spanyol AS azt írja, hogy nincs ok az aggodalomra: mindkét játékos bevethető lesz a vasárnap esti fináléban. Egyszerűen arról van szó, hogy Luis de la Fuente és a szakmai stáb próbálja megfelelően menedzselni a játékosok terhelését.

A szövetségi kapitány a franciák elleni elődöntő után elismerte, hogy a Tottenham jobbhátvédje nincs teljesen rendben.

„Kicsit túl lett terhelve” – mondta Porróról a szövetségi kapitány, aki Yamallal kapcsolatban azt emelte ki, hogy a játékos nem sérült meg, csupán több rúgást kapott.

Nincs semmi baja, de a megnyert csata nyomai másnap megmutatkoztak. A kemény ütközések utáni fájdalmak természetesek. A cél az, hogy a lehető legfrissebb állapotban legyen – akárcsak a keret minden tagja”

– hangsúlyozta Luis de la Fuente.

Lamine Yamal és Pedro Porro is könnyített edzésmunkát végeztek

Fotó: Mauro Pimentel / AFP

A spanyol válogatott edzése a sajtó számára nyitott első tizenöt perc alapján nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben zajlott. Rodri öleléssel üdvözölte Miguel Ángel Españát, a kapusedzőt, miközben Aymeric Laporte és Gavi, valamint Lamine Yamal és Fabián Ruíz is bizalmas beszélgetéseket folytattak egymással.

A spanyol válogatott New Jersey-ben készül, ahol a körülmények komoly alkalmazkodást igényelnek. A mintegy 30 Celsius-fokos hőmérsékletet a magas páratartalom még megterhelőbbé teszi, így a játékosoknak mindössze három nap áll rendelkezésükre, hogy hozzászokjanak az időjárási viszonyokhoz.