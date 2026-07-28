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Hivatalossá vált, amire a francia szurkolók évek óta vártak: Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, miután Didier Deschamps a 2026-os világbajnokságot követően távozott posztjáról. A korábbi világ- és Európa-bajnok Zidane négyéves szerződést írt alá, hivatalosan augusztus 1-jén kezdi meg munkáját, szakmai stábját pedig szeptemberben mutatja be.

Bemutatkozó sajtótájékoztatóján Zinedine Zidane hangsúlyozta, hogy gyermekkora óta szorosan kötődik a nemzeti csapathoz, hiszen az utánpótlás-válogatottaktól kezdve végigjárta a teljes rendszert, mielőtt a felnőttválogatott meghatározó játékosává vált.

Zinedine Zidane végre megkapta a munkát, amiről mindig álmodott
Zinedine Zidane végre megkapta a munkát, amiről mindig álmodott
Fotó: Lou Benoist / AFP

„Számomra a mai nap a folytonosságot és egy álom beteljesülését jelenti. Az elmúlt négy-öt évben több klub is megkeresett, hogy vállaljam el a vezetőedzői posztot, de minden ajánlatot visszautasítottam a francia válogatott kedvéért. Ez az egyetlen dolog, amit mindig is szerettem volna csinálni” – idézi a The Athletic az egykori aranylabdást.

Zidane a francia válogatott miatt nem vállalt munkát az elmúlt években

Zidane leszögezte, hogy munkáját a folytonosság jellemzi majd, nem pedig a szakítás az előző időszakkal. Kiemelte, hogy saját elképzelései szerint építi fel a csapat játékát, ugyanakkor elsődleges célja a francia válogatott sikereinek megőrzése.

Másképp fogjuk csinálni a dolgokat. Didier az Didier. Laurent Blanc az Laurent Blanc. Zizou pedig Zizou. Megpróbálom azt csinálni, amihez a legjobban értek” 

– mondta a játékosként Bajnokok Ligája-győztes Zidane.

A sajtótájékoztatón természetesen a francia válogatott csapatkapitányáról, Kylian Mbappéról is kérdezték.

Kyliannal egyelőre még nem beszéltünk. Most az a legfontosabb számára, hogy kipihenje magát. Szeptemberben lesz lehetőségünk beszélni vele és a többi játékossal is” 

– mondta Zidane, aki legutóbb 2021 májusában dolgozott edzőként, amikor másodszor is távozott a Real Madrid kispadjáról.

Former French international football player Zinedine Zidane arrives at the press conference to present him as the new head coach of France national football team at the French Football Federation headquarters (FFF) in Paris on July 28, 2026. The former France playmaker, who won the 1998 World Cup and the 2000 European Championship as a player, has been appointed head coach of the French national team, succeeding Didier Deschamps, the French Football Federation (FFF) announced. Zidane takes over from his former teammate Deschamps, who had been in charge since 2012; Deschamps' tenure ended with a fourth-place finish at the 2026 World Cup, following a title win in 2018 and a final appearance in 2022. (Photo by LOU BENOIST / AFP)
Zidane először nyilatkozott a francia válogatott szövetségi kapitányaként
Fotó: Lou Benoist / AFP

Didier Deschamps több mint egy évtizedes kapitányi időszaka alatt a francia válogatott a nemzetközi élmezőny meghatározó szereplőjévé vált. Vezetésével Franciaország 2018-ban világbajnoki címet szerzett, 2022-ben világbajnoki döntőt, 2016-ban pedig Európa-bajnoki finálét játszott. Utolsó tornáján a csapat az elődöntőig jutott, ahol Spanyolország állította meg, majd a bronzmérkőzésen Angliától szenvedett vereséget.

Zidane edzőként is kiemelkedő eredményeket ért el. A Real Madrid edzőjeként 2015 és 2018 között sorozatban háromszor nyert Bajnokok Ligáját, emellett két spanyol bajnoki címet is szerzett. Miután 2021-ben távozott a Királyi Gárdától, több klubbal és válogatottal is kapcsolatba hozták, ám végül a francia nemzeti csapat irányítását választotta. Miután Madridban befejezte, gyakorlatilag nem adott hírt magáról.

Játékosként Zidane Franciaország első világbajnoki címének egyik kulcsszereplője volt 1998-ban, majd két évvel később Európa-bajnokságot is nyert a válogatottal. Pályafutását a 2006-os világbajnoki döntőben zárta, amelyen Marco Materazzi lefejelését követően kiállították.

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