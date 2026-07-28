Bemutatkozó sajtótájékoztatóján Zinedine Zidane hangsúlyozta, hogy gyermekkora óta szorosan kötődik a nemzeti csapathoz, hiszen az utánpótlás-válogatottaktól kezdve végigjárta a teljes rendszert, mielőtt a felnőttválogatott meghatározó játékosává vált.

Zinedine Zidane végre megkapta a munkát, amiről mindig álmodott

Fotó: Lou Benoist / AFP

„Számomra a mai nap a folytonosságot és egy álom beteljesülését jelenti. Az elmúlt négy-öt évben több klub is megkeresett, hogy vállaljam el a vezetőedzői posztot, de minden ajánlatot visszautasítottam a francia válogatott kedvéért. Ez az egyetlen dolog, amit mindig is szerettem volna csinálni” – idézi a The Athletic az egykori aranylabdást.

Zidane a francia válogatott miatt nem vállalt munkát az elmúlt években

Zidane leszögezte, hogy munkáját a folytonosság jellemzi majd, nem pedig a szakítás az előző időszakkal. Kiemelte, hogy saját elképzelései szerint építi fel a csapat játékát, ugyanakkor elsődleges célja a francia válogatott sikereinek megőrzése.

Másképp fogjuk csinálni a dolgokat. Didier az Didier. Laurent Blanc az Laurent Blanc. Zizou pedig Zizou. Megpróbálom azt csinálni, amihez a legjobban értek”

– mondta a játékosként Bajnokok Ligája-győztes Zidane.

A sajtótájékoztatón természetesen a francia válogatott csapatkapitányáról, Kylian Mbappéról is kérdezték.

Kyliannal egyelőre még nem beszéltünk. Most az a legfontosabb számára, hogy kipihenje magát. Szeptemberben lesz lehetőségünk beszélni vele és a többi játékossal is”

– mondta Zidane, aki legutóbb 2021 májusában dolgozott edzőként, amikor másodszor is távozott a Real Madrid kispadjáról.

Zidane először nyilatkozott a francia válogatott szövetségi kapitányaként

Fotó: Lou Benoist / AFP

Didier Deschamps több mint egy évtizedes kapitányi időszaka alatt a francia válogatott a nemzetközi élmezőny meghatározó szereplőjévé vált. Vezetésével Franciaország 2018-ban világbajnoki címet szerzett, 2022-ben világbajnoki döntőt, 2016-ban pedig Európa-bajnoki finálét játszott. Utolsó tornáján a csapat az elődöntőig jutott, ahol Spanyolország állította meg, majd a bronzmérkőzésen Angliától szenvedett vereséget.

Zidane edzőként is kiemelkedő eredményeket ért el. A Real Madrid edzőjeként 2015 és 2018 között sorozatban háromszor nyert Bajnokok Ligáját, emellett két spanyol bajnoki címet is szerzett. Miután 2021-ben távozott a Királyi Gárdától, több klubbal és válogatottal is kapcsolatba hozták, ám végül a francia nemzeti csapat irányítását választotta. Miután Madridban befejezte, gyakorlatilag nem adott hírt magáról.