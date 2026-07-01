Az első félidő végén Kylian Mbappé juttatta vezetéshez a franciákat egy okosan elvégzett szöglet után. A Real Madrid sztárja kicselezte Viktor Gyökerest, majd a hosszú sarokba csavart. A mérkőzést a Fox Sports szakértői, Thierry Henry és Zlatan Ibrahimovic is kielemezték, a svédek legendája meg is találta a bűnbakot.

Zlatan Ibrahimovic a svédek sztárját kritizálta

Fotó: HENRIK MONTGOMERY / TT NEWS AGENCY

Zlatan Ibrahimovic a svédek sztárcsatárát hibáztatta

Henry Gyökeres nem túl megszokott védekező szerepét emelte ki, mondván hogyan tudná pont ő csatárként megállítani a gólra törő Mbappét. Az Arsenal sztárjának ez nem is sikerült, Ibrahimovic azonban nem őt, hanem Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársát, Alexander Isakot vette elő a franciák vezető gólja kapcsán.

„Amikor Mbappé mozgásáról beszélünk, nézzük csak meg Isak helyezkedését. Neki kellett volna Mbappét követnie”

– jegyezte meg a svéd válogatott legendája, akivel Henry nem értett egyet, mondván Isak is csatár, tehát nem a védekezés az elsődleges feladata.

Ibrahimovic szerint Isaknak kellett volna őriznie Mbappét

Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Isak később reagált Ibrahimovic kritikájára.

Lehetséges, hogy én hibáztam. Nem igazán néztem még vissza azt a jelenetet. Nagyon kötetlen szerepkörben játszanak a francia támadók,

rengetegszer változtatják a pozíciójukat. Könnyű elveszíteni valakit, és lehetséges, hogy én is így tettem abban a helyzetben. Visszanézem majd” – mondta Isak.

A franciák végül 3-0-ra nyertek és Paraguay lesz az ellenfelük a nyolcaddöntőben, míg a svédek vb-álmai ezzel összetörtek.