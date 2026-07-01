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A svéd labdarúgó-válogatott simán kikapott Franciaországtól, ezzel már a legjobb 32 között búcsúzott a világbajnokságtól. A nemzeti csapat korábbi sztárja, a tornán szakértőként tevékenykedő Zlatan Ibrahimovic nem kertelt, a találkozó után keményen bírálta a svédek sztárcsatárát.

Az első félidő végén Kylian Mbappé juttatta vezetéshez a franciákat egy okosan elvégzett szöglet után. A Real Madrid sztárja kicselezte Viktor Gyökerest, majd a hosszú sarokba csavart. A mérkőzést a Fox Sports szakértői, Thierry Henry és Zlatan Ibrahimovic is kielemezték, a svédek legendája meg is találta a bűnbakot.

Zlatan Ibrahimovic a svédek sztárját kritizálta
Zlatan Ibrahimovic a svédek sztárját kritizálta
Fotó: HENRIK MONTGOMERY / TT NEWS AGENCY

Zlatan Ibrahimovic a svédek sztárcsatárát hibáztatta

Henry Gyökeres nem túl megszokott védekező szerepét emelte ki, mondván hogyan tudná pont ő csatárként megállítani a gólra törő Mbappét. Az Arsenal sztárjának ez nem is sikerült, Ibrahimovic azonban nem őt, hanem Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársát, Alexander Isakot vette elő a franciák vezető gólja kapcsán.

„Amikor Mbappé mozgásáról beszélünk, nézzük csak meg Isak helyezkedését. Neki kellett volna Mbappét követnie” 

– jegyezte meg a svéd válogatott legendája, akivel Henry nem értett egyet, mondván Isak is csatár, tehát nem a védekezés az elsődleges feladata.

France's forward #10 Kylian Mbappe runs with ball past Sweden's forward #09 Alexander Isak during the 2026 World Cup round of 32 football match between France and Sweden at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 30, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Ibrahimovic szerint Isaknak kellett volna őriznie Mbappét
Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Isak később reagált Ibrahimovic kritikájára. 

Lehetséges, hogy én hibáztam. Nem igazán néztem még vissza azt a jelenetet. Nagyon kötetlen szerepkörben játszanak a francia támadók, 

rengetegszer változtatják a pozíciójukat. Könnyű elveszíteni valakit, és lehetséges, hogy én is így tettem abban a helyzetben. Visszanézem majd” – mondta Isak.

A franciák végül 3-0-ra nyertek és Paraguay lesz az ellenfelük a nyolcaddöntőben, míg a svédek vb-álmai ezzel összetörtek.

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