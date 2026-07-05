Mélyen dekoltált fekete felsőben és miniszoknyában szurkolt a szombat esti Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő alatt Zoe Cristofoli. A francia védő Theo Hernández párját sokan a vb egyik, ha nem a legszebb focistafeleségének tartják. A 28 éves tetoválóművész és modell ugyanis rendre feltűnik a lelátókon.

Zoe Cristofoli kétségkívül a lelátók egyik legüdébb színfoltja a világbajnokságon

Fotó: Ian MacNicol / Getty Images North America

Szenegál és Norvégia ellen végig a pályán volt, legutóbb viszont a kispadról nézte végig Theo Hernández, ahogy csapata – Kylian Mbappé tizenegyesével – 1-0-ra legyőzte a paraguayiakat, és bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. Bár a 28 éves balhátvéd egyetlen percet sem kapott, párja Philadelphiában is ott volt a lelátón. Zoe Cristofoli személyesen szurkolt a svédek és a norvégok ellen, de mostani szettje minden korábbinál nagyobb feltűnést keltett.

A 28 éves szőkeség egy mélyen kivágott fekete felsőben, és egy hozzá illő miniszoknyában látogatott ki a stadionban. A mérkőzést pedig sógornője, Victoria Triay társaságában nézte végig.

Fotókon Zoe Cristofoli az idei foci-vb-n