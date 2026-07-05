Mélyen dekoltált fekete felsőben és miniszoknyában szurkolt a szombat esti Paraguay-Franciaország világbajnoki nyolcaddöntő alatt Zoe Cristofoli. A francia védő Theo Hernández párját sokan a vb egyik, ha nem a legszebb focistafeleségének tartják. A 28 éves tetoválóművész és modell ugyanis rendre feltűnik a lelátókon.
Szenegál és Norvégia ellen végig a pályán volt, legutóbb viszont a kispadról nézte végig Theo Hernández, ahogy csapata – Kylian Mbappé tizenegyesével – 1-0-ra legyőzte a paraguayiakat, és bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. Bár a 28 éves balhátvéd egyetlen percet sem kapott, párja Philadelphiában is ott volt a lelátón. Zoe Cristofoli személyesen szurkolt a svédek és a norvégok ellen, de mostani szettje minden korábbinál nagyobb feltűnést keltett.
A 28 éves szőkeség egy mélyen kivágott fekete felsőben, és egy hozzá illő miniszoknyában látogatott ki a stadionban. A mérkőzést pedig sógornője, Victoria Triay társaságában nézte végig.
Fotókon Zoe Cristofoli az idei foci-vb-n
Theo Hernández és Zoe Cristofoli kapcsolata
Theo Hernández és Zoe Cristofoli 2018 óra ismerik egymást, ám kezdetben csak barátként tekintettek a másikra. Kapcsolatuk két évvel később emelkedett magasabb szintre. Sőt, egy év után, 2021-ben már örömteli bejelentést tettek arról, hogy hamarosan világra jön első gyermekük. A kisfiú megszületése miatt a labdarúgó még az edzéseket is kihagyta. Tavaly pedig újabb taggal bővült a család, amikor megszületett a kislányuk.
Zoe Cristofoli szenvedélyesen érdeklődik a tetoválások iránt, testének 60 százalékát minták díszítik. Emellett egy ruházati márka tulajdonosa, és gyakran oszt meg magáról fotókat az Instagramon, amivel már több mint 1,1 millió követőt szerzett magának.
Legközelebb csütörtökön tűnhet fel a nézőtéren, Franciaország ugyanis magyar idő szerint 22 órától Marokkó ellen játszik a legjobb nyolc között.