Ha valaki a Zöld-foki Köztársaságra gondol, elsőként valószínűleg a végtelen homokos strandok, az egész évben kellemes időjárás és az Atlanti-óceán türkizkék vize jut az eszébe. A szigetcsoport azonban jóval több egy egzotikus nyaralóhelynél. A Nyugat-Afrika partjaitól mintegy 570 kilométerre fekvő, tíz lakott vulkanikus szigetből álló ország történelme legalább olyan különleges, mint természeti adottságai. Az Origo Sportnak Helik Krisztina adott exkluzív interjút, aki 13 éve él a Zöld-foki-szigeteken. A magyar idegenvezető szerint az ország jelenleg futball-lázban ég, a helyiek pedig rendkívül büszkék arra, hogy válogatottjuk idáig jutott.

A Zöld-foki Köztársaság szurkolói az álmukat váltják valóra a 2026-os foci-vb-n Fotó: Francois Nel

Futballőrület uralkodik a Zöld-foki Köztársaságban

Fantasztikus a hangulat. Ezt szavakkal nem lehet leírni. A Zöld-foki-szigeteken mindenki futball-lázban ég. Az emberek az utcákon ünnepelnek, óriáskivetítők előtt nézik a meccseket, söröznek, grogot isznak, és hatalmas közösségi élmény az egész. Nagyon büszkék arra, hogy a válogatott ilyen messzire jutott

- nyilatkozta az Origo Sport megkeresésére Krisztina, akinek a fia is focilázban égen.

Itt szinte minden gyerek focizik, köztük a fiam is, aki most volt 10 éves. De a gyerekeken kívül is mindenki fel van spanolva és az egész ország erről beszél. Zászlók, mezek díszítik az utcákat, a szállodákat, mindenhol érezni az ünnepi hangulatot.

A Zöld-foki-szigetek neve sokak számára még ma is inkább egy egzotikus úti célt idéz, mint egy olyan országot, amely gazdag történelemmel és sajátos kultúrával rendelkezik. A tíz lakott szigetből álló állam azonban jóval több, mint napsütötte strandok és pálmafák világa: története a nagy földrajzi felfedezések koráig nyúlik vissza, kultúráját pedig az afrikai és a portugál hagyományok találkozása formálta. A Zöld-foki Köztársaság területe valóban lakatlan volt egészen a 15. század közepéig, amikor a portugál hajósok – köztük Diogo Gomes és António de Noli – felfedezték a szigeteket. A felfedezés a portugál nagy földrajzi expedíciók része, amelyeknek célja új kereskedelmi útvonalak feltárása és Afrika partvidékének feltérképezése volt.