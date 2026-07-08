A 19 éves hátvéd a téli átigazolási időszakban érkezett a ZTE FC-hez, és hamar meghatározó emberré vált, sőt, az NB I legjobb játékosai közé emelkedett.

Akpe Victory a ZTE FC egyik legjobbja volt z előző idényben

Fotó: ztefc.hu

A ZTE FC klubrekordért adta el egyik legjobb játékosát

Akpe Victory 13 bajnokin egy gólig és egy gólpasszig jutott a magyar élvonalban, a kupasorozatot is beleszámítva összesen 16 tétmérkőzésen lépett pályára zalaegerszegi színekben. Az FC Basel együttese 3 millió eurót fizetett érte, amely klubrekordot jelentő összegnek számít a ZTE esetében.

„Köszönöm az edzőknek a bizalmat, a klub vezetésének és stábjának a profizmust, a csapattársaimnak a családias légkört, és a szurkolóknak a hihetetlen támogatást.

Felejthetetlen emlékekkel, életre szóló barátságokkal és olyan tapasztalatokkal távozom, amelyeket egész pályafutásom során magammal viszek.

A ZTE FC mindig különleges helyet foglal majd el a szívemben” – idézte a klub honlapja a nigériai futballista szavait.

Tehetséges támadót igazolt a ZTE FC

Várkonyi Bence is távozik a zalaiaktól, a 24 éves védő az azeri élvonalban szereplő Qarabag együttesénél folytatja.

A ZTE FC egy új igazolást is bejelentett, a nigériai utánpótlás-válogatott játékos, Tahir Maigana kék-fehérben folytatja. A mindössze 18 éves szélső 2025-ben bronzérmet szerzett az U20-as Afrikai Nemzetek Kupáján, majd a chilei U20-as világbajnokságon is remekelt.

„Legelőször az itt élő emberek és a klubnál dolgozók kedvessége tűnt fel. Már most látom, hogy ez egy nagyon nyugodt, békés város, ahol egy játékos kizárólag a futballra koncentrálhat. A csapatról és a körülményekről is csak jókat hallottam, és a megérkezésem óta már én is megerősíthetem, hogy mindez igaz” – nyilatkozta a zalai klub új szerzeménye.

A ZTE új edzője fontos ígéretet tett

A csapat új vezetőedzője, a portugál Filipe Celikkaya leszögezte, csapatától támadó szellemű futballt és győztes mentalitást vár.

„Nagyon jó csapatok ellen fogunk pályára lépni a bajnokságban.

Labdabirtoklással, sok helyzettel és góllal akarjuk majd megtörni őket.

Amikor pedig nincs nálunk a labda, akkor védekeznünk kell. Elemeztem a mezőnyt, és a védekezésben javulnunk kell, agresszívabbá kell válnunk. A szurkolók ezt várhatják tőlünk, a legfőbb célunk pedig az, hogy meccseket nyerjünk” – idézte az nb1.hu a ZTE új edzőjét.