Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rendőrök vitték el Szakács Istvánt egy poszt miatt

Fontos!

Órákig nem működött megfelelően a kártyás fizetés az OTP-nél

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Klubrekordot jelentő összegért távozik a Zalaegerszeg futballistája. A ZTE FC nigériai védője, Akpe Victory a svájci élvonalban szereplő FC Basel csapatához szerződött. A zalai együttesnél azért az erősítésről is gondoskodtak, az új vezetőedző pedig támadófutballt és sok gólt ígért a szurkolóknak.

A 19 éves hátvéd a téli átigazolási időszakban érkezett a ZTE FC-hez, és hamar meghatározó emberré vált, sőt, az NB I legjobb játékosai közé emelkedett.

Akpe Victory a ZTE FC egyik legjobbja volt z előző idényben
Akpe Victory a ZTE FC egyik legjobbja volt z előző idényben
Fotó: ztefc.hu

A ZTE FC klubrekordért adta el egyik legjobb játékosát

Akpe Victory 13 bajnokin egy gólig és egy gólpasszig jutott a magyar élvonalban, a kupasorozatot is beleszámítva összesen 16 tétmérkőzésen lépett pályára zalaegerszegi színekben. Az FC Basel együttese 3 millió eurót fizetett érte, amely klubrekordot jelentő összegnek számít a ZTE esetében.

„Köszönöm az edzőknek a bizalmat, a klub vezetésének és stábjának a profizmust, a csapattársaimnak a családias légkört, és a szurkolóknak a hihetetlen támogatást. 

Felejthetetlen emlékekkel, életre szóló barátságokkal és olyan tapasztalatokkal távozom, amelyeket egész pályafutásom során magammal viszek. 

A ZTE FC mindig különleges helyet foglal majd el a szívemben” – idézte a klub honlapja a nigériai futballista szavait.

Tehetséges támadót igazolt a ZTE FC

Várkonyi Bence is távozik a zalaiaktól, a 24 éves védő az azeri élvonalban szereplő Qarabag együttesénél folytatja.

A ZTE FC egy új igazolást is bejelentett, a nigériai utánpótlás-válogatott játékos, Tahir Maigana kék-fehérben folytatja. A mindössze 18 éves szélső 2025-ben bronzérmet szerzett az U20-as Afrikai Nemzetek Kupáján, majd a chilei U20-as világbajnokságon is remekelt.

„Legelőször az itt élő emberek és a klubnál dolgozók kedvessége tűnt fel. Már most látom, hogy ez egy nagyon nyugodt, békés város, ahol egy játékos kizárólag a futballra koncentrálhat. A csapatról és a körülményekről is csak jókat hallottam, és a megérkezésem óta már én is megerősíthetem, hogy mindez igaz” – nyilatkozta a zalai klub új szerzeménye.

A ZTE új edzője fontos ígéretet tett

A csapat új vezetőedzője, a portugál Filipe Celikkaya leszögezte, csapatától támadó szellemű futballt és győztes mentalitást vár.

„Nagyon jó csapatok ellen fogunk pályára lépni a bajnokságban. 

Labdabirtoklással, sok helyzettel és góllal akarjuk majd megtörni őket. 

Amikor pedig nincs nálunk a labda, akkor védekeznünk kell. Elemeztem a mezőnyt, és a védekezésben javulnunk kell, agresszívabbá kell válnunk. A szurkolók ezt várhatják tőlünk, a legfőbb célunk pedig az, hogy meccseket nyerjünk” – idézte az nb1.hu a ZTE új edzőjét.

A ZTE új edzője üzent a szurkolóknak
Fotó: ztefc.hu/

A Zalaegerszeg az NB I 2025/2026-os idényét az MTK otthonában kezdi majd július 25-én.

  • Kapcsolódó cikkek
A magyar játékvezetőnek megvan a véleménye a foci-vb nagy port kavaró új szabályáról
Fordulat az NB I közvetítésének ügyében: Ezen a csatornán lehet majd nézni a meccseket?
"Hiányzott, hogy jobban emberszámba vegyenek" - Botka Endre túl vehemensen reagált a Fradinál
Mexikói sikeredző érkezett a magyar bajnok ETO-hoz

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!