Sorozatban a kilencedik egymással szembeni tétmeccsén maradt nyeretlen az MTK ellen a ZTE, amelynek kispadján ezen a mérkőzésen debütált a nyáron távozó Nuno Campost váltó Filipe Celikkaya. A zalaegerszegiek nem az előző kiírás többségében látott szebbik arcukat, inkább a hajrábeli rosszabb formát mutatták a fővárosban, így az MTK a duplázó Kerezsi Zalán, valamint az egyszer betaláló Klausz Milán vezérletével begyűjtötték a három pontot.

A ZTE nem tudta felvenni a versenyt az MTK-val

Fotó: ztefc.hu

A ZTE rossz sorozatban

A Magyar Kupában döntős meglepetéscsapat az egymás utáni ötödik tétmérkőzését bukta el, különösen hátul voltak gondok.

A védekezést rendbe kell tennünk, mert sokszor szanaszét futkároztunk. Tavaly sem kezdtük jól a szezont, de ez bennem mélyebb sebet hagyott. Fel kell állnunk ebből, még a szezon legelején vagyunk, nagyon sok van hátra, reméljük, ugyanúgy fel tudjuk építeni a csapatot, mint tavaly

– értékelt a ZTE-ben futballozó Csonka András az M4 Sportnak.

A zalaegerszegiek új edzője szerint csapatára még rengeteg munka vár.

„Nyilván meg akartuk nyerni ezt a meccset, de tudtuk, hogy egy nagyon erős ellenfél ellen fogunk pályára lépni. Jól kezdtük a meccset, voltak lehetőségeink, az első félidő utolsó negyedórájában is jól játszottunk, de sajnos hátrányba kerültünk. Azt beszéltük, hogy még erősebb presszinget alkalmazunk a második félidőben, ott is jól kezdtünk, de nem sikerült gólt szereznünk. Ezután 2–0-ra módosult az állás, onnantól vált nagyon nehézzé számunkra a mérkőzés, de voltak lehetőségeink, viszont sok teret adtunk, azon még dolgoznunk kell, hogyan oldjuk meg ezeket a szituációkat” – mondta Celikkaya.

Az MTK fegyelmezett volt

A túloldalon nagy volt az öröm, ennek ellenére Pinezits Máté felhívta rá a figyelmet, hogy az eredmény csalóka, közel sem volt ennyire egyoldalú a találkozó.

„Az első félidei lehetőségeink mind jó fociból alakultak ki, le a kalappal a srácok előtt. A második félidő elején és az első végén meg kellett mutatnunk azt is, hogy fegyelmezettek tudunk lenni védekezésben. Nemcsak annak örülök, hogy sok helyzetet és jó focit láthatott a közönség, hanem annak is, hogy egy-egy lehetőséget leszámítva nagy helyzete nem is volt az ellenfélnek” – fejtegette Pinezits, aki hozzátette, a játékosok nagyon vevők a munkára, nemcsak forró szívvel, hanem józan fejjel is futballoztak.