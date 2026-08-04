Az AC Milan és az olasz válogatott legendája 66 éves korában hunyt el. Tavaly augusztusban csomót találtak a tüdejében, műtéten esett át, de az utóbbi hetekben rosszabbodott az állapota. Franco Baresi temetésére kedden került sor, a gyászszertartást a milánói Sant'Ambrogio-bazilikában rendezték meg.

Megható módon búcsúztatták el az AC Milan legendáját

Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Az olasz futball és az AC Milan legendái is jelen voltak a temetésen

A gyászolók között ott volt Paolo Maldini, Marco van Basten, Roberto Baggio, Clarence Seedorf, Alessandro Costacurta, Dida és Claudio Ranieri is, de a jelenlegi Milan-játékosok közül Christian Pulisic is lerótta kegyeletét. A templom előtt összegyűlt tömeg tapssal és könnyekkel búcsúzott attól a legendás labdarúgótól, aki évtizedeken át az AC Milan megtestesítője volt.

A szurkolók transzparensein a „Ciao Capitano” felirat hirdette, mit jelentett Baresi a milánói klubnak és egész Olaszországnak.

A legendás hátvéd húsz éven át kizárólag az AC Milan mezét viselte, hat bajnoki címet és három BEK-, illetve Bajnokok Ligája-trófeát nyert, miközben az 1982-es világbajnok olasz válogatott tagja is volt. Visszavonulása után a Milan visszavonultatta ikonikus 6-os mezszámát, amely örökre összeforrt a nevével.

Fans gather and pay tribute for the funeral of Franco Baresi pic.twitter.com/YVJniD3iYR — FootballAwaydays (@Awaydays23) August 4, 2026

Franco Baresi neve örökre összeforrt az AC Milannal

Az AC Milan a búcsú után közölte, hogy a csapat következő felkészülési mérkőzése előtt külön megemlékezést tart Baresi emlékére – a legendás védőről az Origo Sportnak két korábbi magyar válogatott labdarúgó, Vincze István és Kovács Kálmán is nyilatkozott.

A klub hangsúlyozta: nem csupán egy legendás futballistát veszítettek el, hanem egy olyan embert is, aki generációk számára jelentette a hűség, a vezetői példamutatás és a sportszerűség szimbólumát. A keddi búcsú méltó bizonyítéka volt annak, hogy Franco Baresi neve örökké a futball halhatatlanjai között marad.