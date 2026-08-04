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Megható jelenetek játszódtak le Milánóban, ahol kedden végső búcsút vettek a futballtörténelem egyik legnagyobb védőjétől. Az AC Milan egykori kapitánya, Franco Baresi előtt nemcsak az olasz labdarúgás ikonikus alakjai tisztelegtek, hanem több ezer szurkoló is, akik piros-fekete sálakkal, zászlókkal és a legendás 6-os számú mezekkel lepték el a város utcáit.

Az AC Milan és az olasz válogatott legendája 66 éves korában hunyt el. Tavaly augusztusban csomót találtak a tüdejében, műtéten esett át, de az utóbbi hetekben rosszabbodott az állapota. Franco Baresi temetésére kedden került sor, a gyászszertartást a milánói Sant'Ambrogio-bazilikában rendezték meg. 

Megható módon búcsúztatták el az AC Milan legendáját
Megható módon búcsúztatták el az AC Milan legendáját
Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Az olasz futball és az AC Milan legendái is jelen voltak a temetésen

A gyászolók között ott volt Paolo Maldini, Marco van Basten, Roberto Baggio, Clarence Seedorf, Alessandro Costacurta, Dida és Claudio Ranieri is, de a jelenlegi Milan-játékosok közül Christian Pulisic is lerótta kegyeletét. A templom előtt összegyűlt tömeg tapssal és könnyekkel búcsúzott attól a legendás labdarúgótól, aki évtizedeken át az AC Milan megtestesítője volt.

A szurkolók transzparensein a „Ciao Capitano” felirat hirdette, mit jelentett Baresi a milánói klubnak és egész Olaszországnak. 

A legendás hátvéd húsz éven át kizárólag az AC Milan mezét viselte, hat bajnoki címet és három BEK-, illetve Bajnokok Ligája-trófeát nyert, miközben az 1982-es világbajnok olasz válogatott tagja is volt. Visszavonulása után a Milan visszavonultatta ikonikus 6-os mezszámát, amely örökre összeforrt a nevével.

Franco Baresi neve örökre összeforrt az AC Milannal

Az AC Milan a búcsú után közölte, hogy a csapat következő felkészülési mérkőzése előtt külön megemlékezést tart Baresi emlékére – a legendás védőről az Origo Sportnak két korábbi magyar válogatott labdarúgó, Vincze István és Kovács Kálmán is nyilatkozott. 

A klub hangsúlyozta: nem csupán egy legendás futballistát veszítettek el, hanem egy olyan embert is, aki generációk számára jelentette a hűség, a vezetői példamutatás és a sportszerűség szimbólumát. A keddi búcsú méltó bizonyítéka volt annak, hogy Franco Baresi neve örökké a futball halhatatlanjai között marad.

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