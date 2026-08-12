Harminc év után sem sikerült megnyernie a görög Szuperkupát az AEK Athénnak, amelyet immár két magyar válogatott labdarúgó erősít. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Varga Barnabás téli átigazolása után nyáron Vitális Milán is az athéni klubhoz szerződött. A bajnoki címvédő az utolsó pillanatban ugyan tizenegyespárbajra mentette a szerda esti AEK Athén-OFI Kréta mérkőzést, a 31 éves magyar csatár kihagyta a saját büntetőjét.

Varga Barnabás kihagyta a büntető az AEK Athén-OFI Kréta görög Szuperkupa-mérkőzés végén

Fotó: Fotó: AEK Athén/Facebook

Az AEK Athén a felkészülési időszakban hét mérkőzésen lépett pályára, ezeken Varga Barnabás három találatot szerzett, a legutóbbi meccsen pedig Vitális Milán is gólt lőtt, így mutatkozott be új csapatában. Marko Nikolics vezetőedző nagyon elégedett a játékosaival, de ahogy az OFI Kréta elleni találkozó előtt fogalmazott: a tétmeccs más, mint az edzőmeccs.

AEK Athén-OFI Kréta 2-2 (büntetők után 4-5)

Varga Barnabás az AEK Athén kezdőcsapatának tagjaként végigjátszotta a görög Szuperkupa-mérkőzést, míg Vitális Milán a kispadról nézte a találkozót. A bajnoki címvédő már az első félidőben megszerezte a vezetést Luka Jovics révén, de a második félidő nem úgy alakult, ahogy azt eltervezték. Az kupagyőztes OFI Kréta mindössze hét perc alatt megfordította az állást.

Az AEK Athén viszont az utolsó pillanatban, a 98. percben büntetőrúgásokra mentette a párharcot Zini góljának köszönhetően.

A drámai egyenlítést követően következett az idegek harca, ahol egyedül Varga Barnabás hibázott.