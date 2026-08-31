Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Varga Barnabás gólt szerzett, klubja azonban az utolsó pillanatban, vitatott körülmények között bukta el a győzelmet a görög bajnokságban. A Kifiszia-AEK Athén meccs 1-1-es döntetlennel ért véget, a találkozó után a Ferencváros korábbi játékosa, Olekszandr Zubkov csalódottan nyilatkozott.

Az AEK Athén csapatában Vitális Milán és Varga Barnabás is kezdőként lépett pályára a Kifiszia elleni idegenbeli bajnokin. Utóbbi lőtte klubja egyetlen gólját a meccsen, ami kis híján győztes találatnak bizonyult, de a hazai együttes a 97. percben egyenlíteni tudott. Az utolsó pillanatban esett találat kapcsán Marko Nikolics vezetőedző nagyon dühös volt, mert a Varga helyére becserélt Zinit a sérülése miatt már nem ápolták, mégsem nem térhetett vissza a pályára, amikor az ellenfél gólt szerzett.

Marko Nikolics dühös volt az AEK Athén bajnokija után
Marko Nikolics dühös volt az AEK Athén bajnokija után
Fotó: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / SOOC / SOOC

Kifiszia-AEK Athén: Marko Nikolicsnak igaza volt

A mérkőzés után dühöngő Nikolicsnak igaza volt, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete (IFAB) a vonatkozó szabályában kimondja, hogy egy játékosnak nem kell egy percre elhagynia a játékteret, ha olyan szabálytalanság miatt sérült meg, amelyért az ellenfelét figyelmeztették vagy kiállították.

A játékosnak egy percre sem kell elhagynia a játékteret, amikor jelzi, hogy nem kér orvosi segítséget, kivéve, ha a játékot a sérülés miatt megállították, vagy a játékos önként elhagyja a játékteret” 

– idézte a görög gazzetta.gr a vonatkozó szabályt. 

A Fradi korábbi sztárja is kifakadt

A Varga Barnabáshoz hasonlóan a Ferencvárosban korábban megfordult szélső, az ukrán Olekszandr Zubkov is csalódottan nyilatkozott, és értetlenül állt a történtek előtt.

Olekszandr Zubkov is csalódott volt az egyenlítő gól miatt
Fotó: gazzetta.gr/football

Természetesen az egész csapat csalódott. Nehéz, amikor az utolsó percben kapsz gólt. Elemezzük a meccset, és továbblépünk. Van néhány új szabály, amit nehezen értünk. 

Például a Zinivel kapcsolatosat nem értjük” – nyilatkozta Zubkov.

Az AEK Athén legközelebb a Görög Kupában lép pályára szerdán, a hétvégén pedig bajnoki meccse is lesz. A Bajnokok Ligája küzdelmeit szeptember 8-án kezdi Nikolics együttese, amely az alapszakasz első fordulójában hazai pályán fogadja majd az osztrák LASK csapatát.

  • Kapcsolódó cikkek
„Új fenyegetés Európa királyaira” – a Real Madrid is retteghet Varga Barnabástól
Nemcsak a pályán, azon kívül is: 31 évesen élete legszebb időszakát éli Varga Barnabás
Varga Barnabás kivégezte a Levszki Szófiát, megégett a pokolban a bolgár csapat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!