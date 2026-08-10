Vitális Milán az előző idényben bajnoki címet nyert az ETO-val, majd idén nyáron a görög élvonalban szereplő AEK Athén együtteséhez igazolt, így Varga Barnabás csapattársa lett. A magyar válogatott középpályás megható üzenettel búcsúzott a győriektől, de sok ideje nem maradt a nosztalgiára, hiszen új klubjában máris pályára lépett. Vitális az Athens Kallithea elleni felkészülési mérkőzésen, remekül debütált, ugyanis ő szerezte csapata első gólját.

Vitális Milán góllal muatkozott be az AEK Athénban

Fotó: gazzetta.gr/

Az AEK Athén magyar játékosával még nem történt ilyen

Vitális a 17. percben szép góllal szerzett vezetést, az AEK végül 4-0-ra nyert Mijat Gacinovic mesterhármasának köszönhetően. A 24 éves magyar középpályás nagyon boldogan értékelt a lefújást követően, elmondása szerint olyan élményben volt része, mint még soha.

„Csodálatosan érzem magam, nagyszerű volt ebben a stadionban pályára lépni. Mindenki gondoskodott róla, hogy felejthetetlen élményeket szerezzek már az első néhány napban.

Nagyon furcsán érzem magam. Nem éppen szokványos barátságos mérkőzésen játszani több mint 15 ezer ember előtt. Nem vagyok ehhez hozzászokva,

de már várom, hogy tétmeccsen is pályára léphessek az AEK-szurkolók előtt” – nyilatkozta Vitális.

17' Ο Ρότα δίνει την μπάλα στον Βιτάλις και αυτός υποδέχεται τη μπάλα αποφεύγοντας τον Σταματούλλα, ντριπλάρει και τον Μλάντεν και πλασάρει για το 1-0. Εξαιρετική κίνηση και ωραίο γκολ από τον Ούγγρο, λίγες μέρες μετά την απόκτησή του από την ΑΕΚ!#AEKFC #PreSeason… pic.twitter.com/LWHbzanTiX — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 8, 2026

A görögöket máris meggyőzte Vitális Milán

Athénban máris ódákat zengenek az ETO-tól igazolt középpályásról,

a görög Sport24 portál kiemelte a magyar játékos fürgeségét, gyors reakcióidejét, és azt is, hogy támadásban és védekezésben egyaránt hatékony. Vitálissal kapcsolatban a görögök még azt hangsúlyozták, hogy a 24 éves focistának nem volt sok időre szüksége a beilleszkedéshez, ez pedig az igazán jó játékosok ismérve.

Az AEK bajnoki címvédőként várhatja az új évadot. A csapat augusztus 12-én az OFI Kréta ellen lép pályára a Görög Szuperkupa döntőjében, a bajnokságot pedig augusztus 22-én az Iraklis 1908 együttese ellen kezdi majd hazai pályán.