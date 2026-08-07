Az ETO FC Győr csapatával az előző idényben bajnoki címet nyert Vitális Milán négyéves szerződést írt alá az AEK Athénnal, így egy klubban játszhat válogatottbeli társával, Varga Barnabással. A 24 éves középpályás az átigazolása előtt némileg összerúgta a port a győriekkel – fegyelmi okokra hivatkozva kihagyták a Nyíregyháza elleni mérkőzés keretéből –, de ez már a múlt történése. Vitális továbbállt, viszont nem feledte egykori klubját, amelytől megható búcsút vett.

Vitális Milán az AEK Athén csapatához igazolt

Fotó: x.com/AEK_FC_OFFICIAL/

Az AEK Athén játékosa elbúcsúzott az ETO-tól

„Kedves ETO-család, kedves ETO-szurkolók! Elérkezett az idő, hogy búcsút intsek a városnak, a klubnak, a csapatnak, a stábnak és az itt dolgozó embereknek.

Őszintén szólva, ez nagyon nehéz, mert itt nőttem fel, itt váltam gyerekből focistává, azzá, aki vagyok.

Kisgyerekként, tele reményekkel és álmokkal érkeztem ide, az utánpótláscsapatban és felnőttként is megtapasztaltam, hogy itt Győrben igazán szeretnek és tisztelnek. Biztos vagyok benne, hogy amíg itt voltam, a legtöbbet, a legjobbat adtam magamból az ETO-nak” – búcsúzott a győriektől Vitális.

from academy player to a debut in NB2 to captain then to an NB1 champion and player of the season



thank you for the memories and best of luck in the future Vitu



hopefully we’ll see you again back in an ETO jersey in the future 💚🤍



VITÁLIS MILÁN 💚🤍✨



farewell video below pic.twitter.com/rcnFbApJsS — ETO FC Győr news (@ETOFCGyorNews) August 6, 2026

„Az, hogy továbbléphetek, építeni tudom az életemet, a karrieremet, a klubnak, a szurkolóknak, az ETO-családnak is köszönhető, mert ők segítettek eljutni oda, ahová az utam vezet” – tette hozzá a nyolcszoros magyar válogatott középpályás.

Vitális búcsúja a görögöket is meghatotta, a gazzetta.gr sportoldal kiemelten foglalkozott vele, hogy milyen érzelmes videóüzenetben köszönt el volt klubjától az AEK friss szerzeménye.

Vitális Milán már az AEK Athénnak is nyilatkozott

A 24 éves futballista új klubjának is nyilatkozott.

Kiderült, hogy a beceneve Vitu, kedvenc étele a pizza, a labdarúgásban pedig Gera Zoltán a bálványa.

Az AEK Athén Vitálissal és Vargával a soraiban bajnoki címvédőként várhatja az új évadot. A csapat augusztus 8-án az OFI Kréta ellen lép pályára a Görög Szuperkupa döntőjében, a bajnokságot pedig augusztus 22-én az Iraklis 1908 együttese ellen kezdi majd hazai pályán.