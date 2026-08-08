A világ legszebb futballistájának tartott Ana Maria Markovic alapos meglepetést okozott. A horvát élvonalbeli Hajduk Split játékosa rövid időre megszakította a futballkarrierjét, és színészként alakított. A szőke szépség az Instagram-oldalán megosztott néhány kulisszák mögötti felvételt a forgatásról.

Ana Maria Markovic Fotó: Luka Batelic Xinhua / eyevine / eyevine

„Csodásan éreztem magam. Köszönöm ezt a felejthetetlen élményt! A The Socceritosban való szereplés biztosan nem szerepelt a bingó-lapomon… micsoda élmény!” - írta Markovic, aki rendszeresen a szépségével kelt figyelmet.

A rajongók dicséretekkel halmozták el: „Hű, te tényleg mindenre képes vagy” – áradozott az egyikük, míg egy másik így írt: „Gratulálok, kislány, az életed egy újabb lépcsőfokra lépett!”

A külseje ismét nagy figyelmet keltett: „Ana, milyen gyönyörű szemeid vannak!”.

Ana Maria Markovicstól jobb teljesítményt várnak

Ana Markovic három szezon alatt már az ötödik klubjánál játszik. Az amerikai USL Super League-ben szereplő Brooklyn FC, a portugál SF Damaiense és a Braga, valamint a svájci Grasshopper Zürich csapatában játszott - írja a Daily Star. Korábban a 2,7 millió Instagram-követőjének megosztott egy videót, amelyen a Hajduk stadionjában látható, majd részt vett az első edzésén. A szurkolók jobb teljesítményt várnak tőle, mert a Soccerdonna futballstatisztikai oldal szerint utoljára 2023 februárjában a Grasshopper színeiben szerzett gólt a világ legszebb futballistája.