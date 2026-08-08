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Nagy figyelmet keltett a horvát női labdarúgó, akit a világ legszebb női futballistájának tartanak. Ana Maria Markovic egy film forgatásán tűnt fel, és képeket osztott meg az eseményről.

A világ legszebb futballistájának tartott Ana Maria Markovic alapos meglepetést okozott. A horvát élvonalbeli Hajduk Split játékosa rövid időre megszakította a futballkarrierjét, és színészként alakított. A szőke szépség az Instagram-oldalán megosztott néhány kulisszák mögötti felvételt a forgatásról.

(241027) -- BEIJING, Oct. 27, 2024 (Xinhua) -- Ana Maria Markovic of Croatia reacts during the first leg match of additional qualifications of the European Women's Football Championship between Croatia and Northern Ireland in Varazdin, Croatia on Oct. 25, 2024. (Photo by Luka Batelic/PIXSELL via Xinhua) Xinhua News Agency / eyevine Contact eyevine for more information about using this image: T: +44 (0) 20 8709 8709 E: info@eyevine.com http://www.eyevine.com
Ana Maria Markovic Fotó: Luka Batelic Xinhua / eyevine / eyevine

„Csodásan éreztem magam. Köszönöm ezt a felejthetetlen élményt! A The Socceritosban való szereplés biztosan nem szerepelt a bingó-lapomon… micsoda élmény!” - írta Markovic, aki rendszeresen a szépségével kelt figyelmet.

A rajongók dicséretekkel halmozták el: „Hű, te tényleg mindenre képes vagy” – áradozott az egyikük, míg egy másik így írt: „Gratulálok, kislány, az életed egy újabb lépcsőfokra lépett!”

A külseje ismét nagy figyelmet keltett: „Ana, milyen gyönyörű szemeid vannak!”.

Ana Maria Markovicstól jobb teljesítményt várnak

Ana Markovic három szezon alatt már az ötödik klubjánál játszik. Az amerikai USL Super League-ben szereplő Brooklyn FC, a portugál SF Damaiense és a Braga, valamint a svájci Grasshopper Zürich csapatában játszott - írja a Daily Star. Korábban a 2,7 millió Instagram-követőjének megosztott egy videót, amelyen a Hajduk stadionjában látható, majd részt vett az első edzésén. A szurkolók jobb teljesítményt várnak tőle, mert a Soccerdonna futballstatisztikai oldal szerint utoljára 2023 februárjában a Grasshopper színeiben szerzett gólt a világ legszebb futballistája.

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