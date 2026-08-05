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Úgy tűnik, egyetlen gyengébb félidő sem fér bele Liverpoolban. A szurkolók a Leeds elleni 4-2-es vereség óta máris Andoni Iraola vezetőedzőt támadják, és azonnali megoldást sürgetnek az átigazolási piacon.

A Liverpoolt számos játékossal összefüggésbe hozták a mostani átigazolási időszakban, de eddig csak egy labdarúgó érkezett. A szurkolók Andoni Iraola vezetőedzőt sürgetik a Leeds elleni vereséget követően. A hátvédsor megerősítésére lenne szükség, eközben az angol csapat a Paris Saint-Germain szélsőjét, Bradley Barcolát hajtja.

Andoni Iraola máris komoly kritikákat kapott
Andoni Iraola máris komoly kritikákat kapott Fotó: Andrew Powell / Liverpool FC

A liverpooli átigazolások

A Liverpool ezen a nyáron, a spanyol szélsőt, Victor Munozot szerződtette, míg Jeremy Jacquet a februári megállapodás után csatlakozott a csapathoz. Andoni Iraola csapata vasárnap Chicagóban két ellentétes félidőt produkált a Leeds United ellen: az első félidőben magabiztos kétgólos előnyt szerzett, majd a szünetben jelentősen átalakított Liverpool a második félidőben négy gólt kapott, és 4-2-re kikapott. Ez volt Iraola első veresége a csapat élén, és azonnal kritikákkal illették őt - írja a Daily Star.

Andoni Iraola nem hibázhat

A vereség óta számos szurkoló további új játékosokat követel a közösségi médiában, szerintük tovább kell erősíteni a védelmet és a támadósort. Fabrizio Romano transzferguru szerint a héten új tárgyalásokra kerül sor a Liverpol és a PSG között Bradley Barcola kapcsán

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A francia szélső szívesen igazolna az Anfieldre, miközben az Arsenal is érdeklődik iránta.

 Romano hozzátette, egyelőre nem áll fenn azonnali megállapodás, így a Vörösöknek több idejük van a transzfer lezárására. A PSG állítólag 145 millió fontot kér a francia válogatott játékosért, de a Liverpool ezt soknak tartja. Romano utalt arra, hogy a tárgyalások akár egész nyáron elhúzódhatnak. Hozzátette, most „a Liverpoolon múlik, mennyit akarnak költeni”.

A szurkolók kritikája kapcsán, kénytelenek lesznek a zsebükbe nyúlni, mert úgy tűnik, még egy felkészülési meccsen elszenvedett vereség sem fér bele... 

 

 

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