A Liverpoolt számos játékossal összefüggésbe hozták a mostani átigazolási időszakban, de eddig csak egy labdarúgó érkezett. A szurkolók Andoni Iraola vezetőedzőt sürgetik a Leeds elleni vereséget követően. A hátvédsor megerősítésére lenne szükség, eközben az angol csapat a Paris Saint-Germain szélsőjét, Bradley Barcolát hajtja.

Andoni Iraola máris komoly kritikákat kapott Fotó: Andrew Powell / Liverpool FC

A liverpooli átigazolások

A Liverpool ezen a nyáron, a spanyol szélsőt, Victor Munozot szerződtette, míg Jeremy Jacquet a februári megállapodás után csatlakozott a csapathoz. Andoni Iraola csapata vasárnap Chicagóban két ellentétes félidőt produkált a Leeds United ellen: az első félidőben magabiztos kétgólos előnyt szerzett, majd a szünetben jelentősen átalakított Liverpool a második félidőben négy gólt kapott, és 4-2-re kikapott. Ez volt Iraola első veresége a csapat élén, és azonnal kritikákkal illették őt - írja a Daily Star.

Andoni Iraola nem hibázhat

A vereség óta számos szurkoló további új játékosokat követel a közösségi médiában, szerintük tovább kell erősíteni a védelmet és a támadósort. Fabrizio Romano transzferguru szerint a héten új tárgyalásokra kerül sor a Liverpol és a PSG között Bradley Barcola kapcsán.