„Nem védekeztünk megfelelően. Küzdenünk kellett volna az első labdáért, szabálytalanságot elkövetni, kicsit agresszívebbnek lenni, hiszen létszámfölényben voltunk hátul” - mondta Iraola.

Ennek kapcsán a Liverpool Echo szerzője úgy vélte, a nagyobb fizikai erő és dominancia hiánya már tavaly is probléma volt a Liverpoolnál, és ezen a nyáron sem történt érdemi változás

"Nem azt mondjuk, hogy a Liverpool játékosai rúgdossák az ellenfeleket. Ezzel csupán tovább növelnék a kockázatát, hogy a már így is szűkös keretből további játékosokat tiltanának el. Az viszont egyértelművé vált, hogy

a Vörösöknek nagyobb agresszivitásra van szükségük, és bizonyos mértékű egyéni áldozatokat kell hozniuk

– ezt jól mutatta a Newcastle elleni meccsen az a könnyedség, amellyel Yoane Wissa előre tudott törni, mielőtt a csereként beállt Joe Willocknak gólpasszt adott."

„A szabálytalanságok a játék részét képezik” – mondta John Aldridge, a Liverpool egykori csatára. „Mindig is így volt. A Manchester City már nagyon régóta így játszik, és az Arsenal is ugyanezt teszi, mert Mikel Arteta ezt tanulta meg, amikor Pep Guardiola alatt dolgozott.

Ha sárga lapot kell kapnod, és ezzel megakadályozhatod, hogy az ellenfél gólt szerezzen, akkor meg kell tenned.

Lehet, hogy nem néz ki túl jól, de ilyen a játék. A Liverpool túl naiv volt a Newcastle ellen. Egy szabálytalanság biztosan megakadályozta volna a második gólt, és le merem fogadni, hogy más csapatok is ugyanezt fogják tenni a Liverpool ellen ebben a szezonban.”