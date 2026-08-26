Andoni Iraola felfedte a Liverpool azon problémáját, amelyet még az átigazolási piacon sem tud megoldani" - írja címében a Liverpool Echo. A helyi lap egy olyan problémára mutatott rá, amely már a tavalyi szezonban is felmerült: a Liverpool játékosai nem elég agresszívek, és nem követnek el olyan taktikai szabálytalanságokat, amelyek bizonyos helyzetekben szükségesek lennének.
A Liverpool 2-2-re végzett a Newcastle otthonában a Premier League nyitányán. Andoni Iraola vezetőedző a meccs után olyan nyilatkozatot tett, amelyből kiolvasható csapata legnagyobb gondja.
„Nem védekeztünk megfelelően. Küzdenünk kellett volna az első labdáért, szabálytalanságot elkövetni, kicsit agresszívebbnek lenni, hiszen létszámfölényben voltunk hátul” - mondta Iraola.
Ennek kapcsán a Liverpool Echo szerzője úgy vélte, a nagyobb fizikai erő és dominancia hiánya már tavaly is probléma volt a Liverpoolnál, és ezen a nyáron sem történt érdemi változás
"Nem azt mondjuk, hogy a Liverpool játékosai rúgdossák az ellenfeleket. Ezzel csupán tovább növelnék a kockázatát, hogy a már így is szűkös keretből további játékosokat tiltanának el. Az viszont egyértelművé vált, hogy
a Vörösöknek nagyobb agresszivitásra van szükségük, és bizonyos mértékű egyéni áldozatokat kell hozniuk
– ezt jól mutatta a Newcastle elleni meccsen az a könnyedség, amellyel Yoane Wissa előre tudott törni, mielőtt a csereként beállt Joe Willocknak gólpasszt adott."
„A szabálytalanságok a játék részét képezik” – mondta John Aldridge, a Liverpool egykori csatára. „Mindig is így volt. A Manchester City már nagyon régóta így játszik, és az Arsenal is ugyanezt teszi, mert Mikel Arteta ezt tanulta meg, amikor Pep Guardiola alatt dolgozott.
Ha sárga lapot kell kapnod, és ezzel megakadályozhatod, hogy az ellenfél gólt szerezzen, akkor meg kell tenned.
Lehet, hogy nem néz ki túl jól, de ilyen a játék. A Liverpool túl naiv volt a Newcastle ellen. Egy szabálytalanság biztosan megakadályozta volna a második gólt, és le merem fogadni, hogy más csapatok is ugyanezt fogják tenni a Liverpool ellen ebben a szezonban.”
Andoni Iraola csapata tavaly keményebb volt
A Liverpool Echo hozzáteszi, Iraola tavalyi csapata, a Bournemouth nemcsak gyorsan játszott, hanem a szerelések és a párharcok során is bátran, keményen teljesített. A játékosok nem féltek attól, hogy az ilyen helyzetekben a szabályok határán mozogjanak: tavaly összesen 88 sárga és két piros lapot kaptak a Premier League-ben, ezt a számot csak a Chelsea és a Tottenham haladta meg. Ezzel szemben a Liverpool a tavalyi szezonban csak 57 sárga és egy piros lapot kapott, a mérkőzésenkénti szabálytalanságok számát tekintve az utolsó előtti helyen végzett.
A nagy kérdés az, hogy a jelenlegi Liverpool-keret képes-e olyan futballt játszani, amilyet Iraola preferál, és amilyet a Premier League manapság megkövetel, különösen a középpályán. Ha ugyanis valóban a csapat harci szellemével és agresszivitásával van probléma, azt nem feltétlenül lehet egyszerűen új igazolásokkal megoldani: a jelenlegi játékosoknak is változtatniuk kell a gondolkodásmódjukon.