A Chelsea hivatalos honlapján tudatta, hogy a 35 éves angol válogatott támadó kétéves szerződést írt alá. A 42-szeres angol válogatottnak jövő nyárig volt érvényes szerződése a Brightonnal, így a londoni kékek mindössze 6 millió euróért tudták megszerezni.

Az angol válogatott Danny Welbeck pályafutása harmadik top csapatában játszhat

Fotó: Igor Russak / NurPhoto via AFP

A 35 éves Danny Welbeck hamarosan Hongkongba utazik, ahol csatlakozik Xabi Alonso együtteséhez az előszezoni ázsiai túrán.

Miért kellett a 35 éves angol válogatott támadó a Chelsea-nek?

Danny Welbeck a Chelsea hatodik nyári igazolása: korábban Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Marco Palestra és Emmanuel Emegha is a londoni klubhoz szerződött.

Óriási megtiszteltetés egy ilyen nagy múltú klubhoz csatlakozni, ráadásul egy rendkívül izgalmas időszakban. Nagyszerű beszélgetéseim voltak a vezetőedzővel, és már most érzem, hogy egy hullámhosszon vagyunk. Még mindig hatalmas bennem a bizonyítási vágy”

– mondta a szerződés aláírását követően Welbeck, aki korábban a Manchester Unitedben és az Arsenalban is megfordult.

Welbeck pályafutása legjobb Premier League-idényét zárta a 2025/26-os szezonban: 13 bajnoki gólt szerzett, amivel jelentős szerepet játszott abban, hogy a Brighton a nyolcadik helyen végzett, és kiharcolta a Konferencia-ligában való indulás jogát.

Míg az előző átigazolási időszakokban a Chelsea elsősorban 25 év alatti játékosokat keresett, ezen a nyáron egyértelműen a rutinos futballisták felé fordult.

A klub jelenleg a 35 éves Jordan Henderson szerződtetésén is dolgozik, miután a középpályás távozott a Brentfordtól. Július elején megpróbálták megszerezni a 33 éves Granit Xhakát, a Sunderland csapatkapitányát, valamint érdeklődtek a 32 éves John Stones iránt is, aki a Manchester Citytől való távozása után szabadon igazolhatóvá vált.

Xabi Alonso, a Chelsea vezetőedzője elsősorban Welbeck tapasztalatát, vezéregyéniségét és támadójátékát tartotta értékesnek.

Welbeck a Manchester United akadémiáján nevelkedett, majd az első csapatban 142 tétmérkőzésen 29 gólt szerzett, és Sir Alex Ferguson irányítása alatt két bajnoki címet is nyert. 2014 szeptemberében az Arsenalhoz igazolt, amelynek színeiben öt év alatt 32 gólt szerzett, emellett két FA-kupát is nyert az észak-londoni együttessel.