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Argentína ismét odaszúrt Angliának a világbajnoki elődöntő után. Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) július 15-ét a Nemzeti Válogatottak Napjává nyilvánította annak emlékére, hogy Argentína a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében 2–1-re legyőzte Angliát. A döntést az AFA végrehajtó bizottsága egyhangúlag fogadta el három héttel a mérkőzés után.

Az atlantai világbajnoki elődöntőben Anglia Anthony Gordon góljával szerzett vezetést, ám a címvédő Argentína a hajrában fordított: előbb Enzo Fernández egyenlített a 85. percben, majd ráadásban Lautaro Martínez megszerezte a győztes találatot. A siker döntőbe juttatta az argentin válogatottat, amely végül 1–0-s vereséget szenvedett a spanyol csapattól. 

Az argentin válogatott játékosai nem fogtál vissza magukat az angolok elleni siker után
Az argentin válogatott játékosai nem fogtál vissza magukat az angolok elleni siker után
Fotó: Paul Ellis / AFP

Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) közlése szerint az emléknap nem kizárólag a férfi válogatottról szól majd, hanem az ország valamennyi nemzeti csapatáról, így az utánpótlás-, női-, futsal- és strandlabdarúgó-válogatottakról is. A szövetség a július 15-i sikert „nagyszerű és történelmi győzelemként” értékelte, amely egész Argentínában örömünnepet váltott ki. 

Az argentinok a vb-elődöntő után ismét megalázták az angolokat 

A mérkőzés politikai felhangot is kapott, mivel Argentína és Anglia között továbbra is fennáll a Falkland-szigetek – Argentínában Malvin-szigetek – hovatartozásával kapcsolatos vita. A lefújás után az argentin játékosok egy „Las Malvinas son Argentinas” (A Malvínák Argentínához tartoznak) feliratú molinóval ünnepeltek.

A transzparens miatt a FIFA fegyelmi vizsgálatot indított az argentin szövetség, valamint Leandro Paredes, Nahuel Molina és Thiago Almada játékosok, illetve Roberto Ayala segédedző is vizsgálat alá került a mérkőzés végén kialakult incidensek miatt.

Az argentin–angol párharc hosszú múltra tekint vissza. A két válogatott 1986-os világbajnoki negyeddöntője Diego Maradona „Isten keze” góljáról vált legendássá, majd Argentína 1998-ban is búcsúztatta Angliát a franciaországi vb-n, míg az angolok a 2022-es világbajnokság csoportkörében tudtak visszavágni, amikor David Beckham 11-esből lőtt góljával győzni tudtak. 

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