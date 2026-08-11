A 21 éves Billy Vigar, az Arsenal korábbi akadémistája tavaly, a Chichester City játékosaként egy Wingate & Finchley otthonában rendezett mérkőzésen betonfalnak ütközött. A futballista súlyos agysérülést szenvedett, majd belehalt sérüléseibe. A tragédia után Wingate & Finchley csapatánál elbontották a Maurice Rebak stadion betonszegélyét.

Az egykor Arsenal-játékos halála miatt angol futball alsóbb osztályaiban teljesen megváltoznak a biztonsági előírások

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Az egykori Arsenal-játékos tragédiája miatt változtattak a szabályokon

Az FA ezt követően azonnali biztonsági felülvizsgálatot rendelt el, amelyet független munkavédelmi szakértők végeztek el. A vizsgálat egyértelmű következtetésre jutott: a játékteret közvetlenül határoló, tömör falak túl nagy kockázatot jelentenek, ezért a jövőben nem felelnek meg a stadionakkreditációs előírásoknak.

A The Athletic azt írja, hogy meglévő falakat a lehető leghamarabb el kell bontani. Amennyiben ez szerkezeti okok miatt nem megoldható, megfelelő védőburkolattal kell ellátni őket. A változtatások finanszírozásához az FA és a Premier League is támogatást nyújt az angol futball alsóbb osztályaiban szereplő kluboknak.

Vigar esete ugyanakkor korántsem példa nélküli.

2015-ben a 30 éves Ben Hiscox halt meg, miután egy amatőr mérkőzésen a Bristolhoz közeli Stoke Giffordban egy klubház falának ütközött. Más játékosok is súlyos sérüléseket szenvedtek: a Bath City futballistája, Alex Fletcher például koponyatörést szenvedett, amikor 2022 novemberében egy betonból készült reklámtáblának csapódott.

Az angol futball most nem vár újabb tragédiára. A falak eltűnnek a pályák mellől – a remények szerint pedig velük együtt egy olyan veszélyforrás is, amelynek már korábban sem lett volna helye a sportpályákon.