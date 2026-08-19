Az Arsenal elsősorban a védelemben kialakult sérüléshullám miatt gyorsította fel a tárgyalásokat az Aston Villával. William Saliba és Jurrien Timber sem bevethető, így Mikel Arteta számára sürgetővé vált egy megbízható védő szerződtetése.

Az angol válogatott Ezri Konsa (jobbra) az Arsenal játékosa lesz

Fotó: Roberto Schmidt / AFP

Konsa ráadásul nemcsak jobbhátvédként, hanem középső védőként is bevethető, ami különösen értékessé teszi az angol válogatott játékost.

Az Arsenal angol válogatott játékossal erősít

Az Arsenal egész nyáron érdeklődött Konsa iránt, miközben a Bayer Leverkusenben futballozó Jarell Quansah neve is felmerült. Az Ágyúsok végül úgy tűnik, hogy egy Premier League-ben bizonyított, tapasztalt játékos mellett teszik le a voksukat.

A döntés egyben Mikel Arteta ambícióit is jelzi: a címvédéshez a baszk szakember olyan keretet akar, amely minden poszton megfelelő mélységet biztosít.

Konsa az elmúlt években az Aston Villa egyik meghatározó játékosa volt. Az előző idényben 48 mérkőzésen lépett pályára a birminghami csapatban, amely megnyerte az Európa-ligát és negyedik lett a Premier League-ben.

Ezri Konsa az Aston Villa egyik legfontosabb játékosa volt

Fotó: Stefano Rellandini / AFP

Konsa az angol válogatottban is fontos szerepet kapott: a világbajnokság elődöntőjéig minden mérkőzésen kezdett, majd az Argentína ellen elveszített elődöntőben csereként lépett pályára.

Miben emelkedik ki az Arsenal új igazolása?

Konsa egyik legnagyobb erőssége a labdás játék és az egy az egy elleni védekezés. Ugyanakkor kérdéses lehet, mennyi játékidő jut majd neki, ha Saliba és Timber is visszatér. A The Athletic azt írja, hogy az angol válogatott játékos ahhoz szokott, hogy szezononként az Aston Villa játékperceinek 80-90 százalékát a pályán tölti.

A BL-döntős Arsenal számára azonban éppen a sokoldalúsága és Premier League-tapasztalata lehet a kulcs. Arteta egy újabb rutinos játékossal bővítheti keretét, miközben a csapat egyszerre készül a bajnoki cím megvédésére és a Bajnokok Ligája-szereplésre.