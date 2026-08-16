Az idei szezon egy új korszak kezdetét is jelenti a Premier League-ben, mivel Jürgen Klopp 2024-es távozása után Pep Guardiola is elhagyta a világ legerősebb bajnokságát. A Manchester Citynél Enzo Marescára komoly feladat vár, az olasz szakembernek a katalán sikeredző örökségét nem kis teher lesz átvennie. Ezzel szemben Mikel Arteta az állandóságot képviseli az Arsenalnál, amellyel az előző idényben összejött a nagy áttörés, az Ágyúsok 22 év után ültek fel a PL csúcsára. Az angol futball jelenlegi két legerősebb csapata a Szuperkupa-döntőjében csapott össze vasárnap, a finálét ezúttal nem a londoni Wembley Stadionban, hanem Cardiffban rendezték.

Az Arsenal-Manchester City rangadón már az első percben gól esett

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Arsenal-Manchester City: gól a 24. másodpercben

A londoni csapat nem sokat teketóriázott, tulajdonképpen az első támadásából vezetést szerzett. Az első percben Myles Lewis-Skelly kiváló passzt adott a középcsatár posztján kilépő Riccardo Calafiorinak, az olasz védő pedig közelről higgadtan helyezett a jobb alsóba. 24 másodperc után került előnybe az Arsenal, amely uralta a játékot.

It took Arsenal just 24 seconds to score vs Manchester City in the Community Shield 🤯



Myles Lewis-Skelly with a superb assist for Riccardo Calafiori 🔥 pic.twitter.com/PNJso6YxEn — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 16, 2026

A labda ugyan a Citynél volt többet, újabb gólt mégis az Ágyúsok szereztek: Kai Havertz egy közeli fejessel növelte az előnyt a 28. percben.

Az Arsenal nem adott esélyt a Manchester Citynek

A második félidőt is gyors góllal kezdte az Arsenal. Sakk-matt akció végén Martin Ödegaard már-már megalázó módon fektette el Gianluigi Donnarummát, majd könnyedén passzolt a jobb alsóba. A 81. percben Antoine Semenyo szépíthetett volna, de David Raya bravúrral ért le a lapos lövésre.

A folytatásban újabb gól már nem esett, az Arsenal 3-0-s sikerrel hódította el az angol Szuperkupát,

így máris nyert egy trófeát a 2026/2027-es szezonban.