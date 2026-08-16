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Az angol Szuperkupa-döntőjében a bajnoki címvédő az FA-kupa-győztessel csapott össze vasárnap délután. Az Arsenal-Manchester City mérkőzés egyoldalú küzdelmet hozott, Mikel Arteta együttese 3-0-s sikerrel hódította el a trófeát.

Az idei szezon egy új korszak kezdetét is jelenti a Premier League-ben, mivel Jürgen Klopp 2024-es távozása után Pep Guardiola is elhagyta a világ legerősebb bajnokságát. A Manchester Citynél Enzo Marescára komoly feladat vár, az olasz szakembernek a katalán sikeredző örökségét nem kis teher lesz átvennie. Ezzel szemben Mikel Arteta az állandóságot képviseli az Arsenalnál, amellyel az előző idényben összejött a nagy áttörés, az Ágyúsok 22 év után ültek fel a PL csúcsára. Az angol futball jelenlegi két legerősebb csapata a Szuperkupa-döntőjében csapott össze vasárnap, a finálét ezúttal nem a londoni Wembley Stadionban, hanem Cardiffban rendezték.

Arsenal's Italian defender #33 Riccardo Calafiori shoots to score the opening goal of the English FA Community Shield football match between Arsenal and Manchester City at The Principality Stadium, in Cardiff, south Wales on August 16, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
Az Arsenal-Manchester City rangadón már az első percben gól esett
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Arsenal-Manchester City: gól a 24. másodpercben

A londoni csapat nem sokat teketóriázott, tulajdonképpen az első támadásából vezetést szerzett. Az első percben Myles Lewis-Skelly kiváló passzt adott a középcsatár posztján kilépő Riccardo Calafiorinak, az olasz védő pedig közelről higgadtan helyezett a jobb alsóba. 24 másodperc után került előnybe az Arsenal, amely uralta a játékot.

A labda ugyan a Citynél volt többet, újabb gólt mégis az Ágyúsok szereztek: Kai Havertz egy közeli fejessel növelte az előnyt a 28. percben.

Az Arsenal nem adott esélyt a Manchester Citynek

A második félidőt is gyors góllal kezdte az Arsenal. Sakk-matt akció végén Martin Ödegaard már-már megalázó módon fektette el Gianluigi Donnarummát, majd könnyedén passzolt a jobb alsóba. A 81. percben Antoine Semenyo szépíthetett volna, de David Raya bravúrral ért le a lapos lövésre.

A folytatásban újabb gól már nem esett, az Arsenal 3-0-s sikerrel hódította el az angol Szuperkupát, 

így máris nyert egy trófeát a 2026/2027-es szezonban.

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