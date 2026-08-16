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Vasárnap délután négy órától a londoni Wembley Stadionban rendezik az angol Szuperkupa-döntőt, ahol a bajnoki címvédő Arsenal az FA-kupa-győztes Manchester Cityvel találkozik. Ha a Liverpool 2025-ös bajnoki címét leszámítjuk, az elmúlt években folyamatosan a Manchester City és az Arsenal versengett a bajnoki címért a Premier League-ben, így a lehető legjobb párosítás jött össze a Szuperkupa-döntőben. De vajon csak egy „sörmeccs” lesz, vagy pedig vérre menő összecsapás?

A Mikel Arteta által irányított Arsenal a 2022/23-as szezonban érkezett meg a Manchester City nyakára, amely Pep Guardiola tíz éven át tartó regnálása alatt valósággal leuralta a Premier League-et. Az Ágyúsok 2023 és 2025 között sorozatban háromszor végeztek a második helyen, mígnem 2026-ban, 22 év után ismét megnyerték a bajnokságot.

(L-R) Arsenal's Dutch defender #12 Jurrien Timber, Arsenal's Norwegian midfielder #08 Martin Odegaard and Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta, celebrate with the Premier League trophy during a victory parade around the streets near to the Emirates Stadium, in London, on May 31, 2026. It is the first Premier League title for the North London team since the 2003-04 season. (Photo by Toby Shepheard / AFP)
Az Arsenal 22 év után lett újra bajnok a Premier League-ben
Fotó: Toby Shepheard / AFP

​Az Arsenal bajnoki győzelmével új korszak veszi kezdetét?

Az idei szezon egy új korszak kezdetét is jelenti a Premier League-ben, mivel Jürgen Klopp 2024-es távozása után Pep Guardiola is bedobta a törölközőt tíz év után. A Guardiola-Klopp-korszak után nagyon úgy tűnik, hogy Mikel Arteta, a Chelsea-nél kinevezett Xabi Alonso, valamint a Liverpool kispadját elfoglaló Andoni Iraola fogja diktálni a trendeket a Premier League-ben.

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Guardiola távozása után minden megváltozhat a Premier League-ben
Fotó: Instagram/nataliepikepresenter

 Ja és persze a baszk hármas mellé szeretne még csatlakozni az olasz Enzo Maresca, aki Guardiola örökségét próbálja továbbvinni a Manchester Citynél.

A 46 éves olasz szakember számára korántsem ismeretlen a közeg, mivel 2020 és 2021 között a Manchester City U23-as csapatát irányította, majd egy parmai kitérő után Guardiola segítője lett a City felnőtt csapatánál.

Maresca 2023 nyarán elvállalta a Leicester City irányítását, melyet azonnal feljuttatott a másodosztályból, egy évvel később pedig elvállalta a Chelsea irányítását, mellyel másfél év alatt Konferencia-ligát, majd klubvilágbajnokságot nyert. Az olasz szakember azonban idén januárban kirúgatta magát a londoni csapattól, ugyanis a Manchester City vezetői megkörnyékezték Guardiola – akkor még titokban tartott – távozása miatt, őt pedig érdekelte a feladat.

Enzo Marescának a vasárnapi lesz az első tétmeccse a Manchester City kispadján, a feladata pedig nem kisebb, mint hogy feledtesse a futballtörténelem talán legsikeresebb edzőjét.

Rendkívül izgatott vagyok. Tudom, milyen elvárásokkal jár, amikor egy olyan klubhoz csatlakozol, mint a Manchester City. Az elvárás az, hogy mérkőzéseket nyerjünk, trófeákat szerezzünk, és harcban legyünk a címekért. És mi meg is fogunk próbálni ennek megfelelni” 

– mondta a Manchester City új edzője.

„Olyan érzés, mintha hazatértem volna. Az épületben dolgozó emberek szinte ugyanazok. Bár a keret talán nyolcvan százalékban megváltozott, de összességében pontosan ugyanazt az érzést tapasztaltam” – tette hozzá Enzo Maresca.

Manchester Citys manager Enzo Maresca reacts during the Asahi Super Dry Trophy football match between Manchester City and Inter Milan at Kai Tak Stadium in Hong Kong on August 1, 2026. (Photo by May JAMES / AFP)
Enzo Maresca hatalmas fába vágta a fejszéjét
Fotó: May James / AFP

Az Arsenal az előző szezonban bajnok lett és a BL-döntőbe is bejutott, a nyári felkészülési időszakban azonban csak a spanyol Girona csapatát tudta legyőzni. Ezenkívül két vereség és egy döntetlen Mikel Arteta csapatának a mérlege.

Sok mindent sikerült kipipálnunk, figyelembe véve a világbajnokság körülményeit és azt, hogy mennyi játékosunk volt külföldön. Ez több szempontból is pozitívumokat hozott, ugyanakkor rengeteg tanulságot is levonhatunk belőle, és vasárnapra készen fogunk állni” mondta a mérkőzés előtt Mikel Arteta, akit arról is kérdeztek, hogy a 75 millió fontért igazolt Bruno Guimarães kezdeni fog-e a Manchester City ellen.

Arsenal's Brazilian midfielder #39 Bruno Guimarães applauds as he is introduced to the fans ahead of the pre-season friendly football match between Arsenal and Borussia Dortmund at the Emirates Stadium in London on August 9, 2026. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)
Bruno Guimarães megszerzésével óriásit erősödött az amúgy sem gyenge Arsenal
Fotó: Carlos Jasso / AFP

„Még meglátjuk. Mindössze három edzésen vett részt, de jól nézett ki. Nagyon szeretett volna ma néhány percet játszani, bemutatkozni, és azonnal megtapasztalni, milyen a szurkolóink előtt pályára lépni. Kétségtelen, hogy olyan játékos, aki jobbá tesz minket” – mondta az Arsenal edzője a Como elleni felkészülési mérkőzés után.

​Az Arsenal visszavágna a Manchester Citynek

Az előző szezonban az észak-londoni csapat 22 év után ünnepelhetett ismét bajnoki címet, azonban a Ligakupa-döntőben kikapott a Manchester Citytől, ráadásul a bajnokság hajrájában is vereséget szenvedett az Etihad Stadionban.

A két edző eddig összesen háromszor meccselt egymás ellen, ebből kétszer döntetlen született, egyszer pedig Arteta Arsenalja került ki győztes Maresca korábbi Chelsea-jével szemben.

A vasárnap délutáni találkozónak talán csak azért az Arsenal az esélyesebbje, mert Arteta együttese keveset változott a nyári átigazolási időszakban. Ezzel szemben a Manchester City kerete folyamatosan alakul. Pénteken például a holland Tijjani Reijnders mondott igent egy mesés szaúdi ajánlatra, és az is előfordulhat, hogy csapatkapitány Rodri sem fog pályára lépni, ugyanis a Barcelona szeretné mindenáron megszerezni.

A vasárnap délutáni rangadó egy új éra kezdete lesz, ugyanis tíz év után rendeznek először Manchester City-mérkőzést Pep Guardiola nélkül. Hogy milyen lesz nélküle a manchesteri csapat, az néhány hónapon belül kiderül, de a Szuperkupa-döntő remek teszt lesz Enzo Marescának.

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