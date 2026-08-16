A Mikel Arteta által irányított Arsenal a 2022/23-as szezonban érkezett meg a Manchester City nyakára, amely Pep Guardiola tíz éven át tartó regnálása alatt valósággal leuralta a Premier League-et. Az Ágyúsok 2023 és 2025 között sorozatban háromszor végeztek a második helyen, mígnem 2026-ban, 22 év után ismét megnyerték a bajnokságot.

Az Arsenal 22 év után lett újra bajnok a Premier League-ben

Fotó: Toby Shepheard / AFP

​Az Arsenal bajnoki győzelmével új korszak veszi kezdetét?

Az idei szezon egy új korszak kezdetét is jelenti a Premier League-ben, mivel Jürgen Klopp 2024-es távozása után Pep Guardiola is bedobta a törölközőt tíz év után. A Guardiola-Klopp-korszak után nagyon úgy tűnik, hogy Mikel Arteta, a Chelsea-nél kinevezett Xabi Alonso, valamint a Liverpool kispadját elfoglaló Andoni Iraola fogja diktálni a trendeket a Premier League-ben.

Guardiola távozása után minden megváltozhat a Premier League-ben

Fotó: Instagram/nataliepikepresenter

Ja és persze a baszk hármas mellé szeretne még csatlakozni az olasz Enzo Maresca, aki Guardiola örökségét próbálja továbbvinni a Manchester Citynél.

A 46 éves olasz szakember számára korántsem ismeretlen a közeg, mivel 2020 és 2021 között a Manchester City U23-as csapatát irányította, majd egy parmai kitérő után Guardiola segítője lett a City felnőtt csapatánál.

Maresca 2023 nyarán elvállalta a Leicester City irányítását, melyet azonnal feljuttatott a másodosztályból, egy évvel később pedig elvállalta a Chelsea irányítását, mellyel másfél év alatt Konferencia-ligát, majd klubvilágbajnokságot nyert. Az olasz szakember azonban idén januárban kirúgatta magát a londoni csapattól, ugyanis a Manchester City vezetői megkörnyékezték Guardiola – akkor még titokban tartott – távozása miatt, őt pedig érdekelte a feladat.

Enzo Marescának a vasárnapi lesz az első tétmeccse a Manchester City kispadján, a feladata pedig nem kisebb, mint hogy feledtesse a futballtörténelem talán legsikeresebb edzőjét.

Rendkívül izgatott vagyok. Tudom, milyen elvárásokkal jár, amikor egy olyan klubhoz csatlakozol, mint a Manchester City. Az elvárás az, hogy mérkőzéseket nyerjünk, trófeákat szerezzünk, és harcban legyünk a címekért. És mi meg is fogunk próbálni ennek megfelelni”

– mondta a Manchester City új edzője.