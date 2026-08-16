A Mikel Arteta által irányított Arsenal a 2022/23-as szezonban érkezett meg a Manchester City nyakára, amely Pep Guardiola tíz éven át tartó regnálása alatt valósággal leuralta a Premier League-et. Az Ágyúsok 2023 és 2025 között sorozatban háromszor végeztek a második helyen, mígnem 2026-ban, 22 év után ismét megnyerték a bajnokságot.
Az Arsenal bajnoki győzelmével új korszak veszi kezdetét?
Az idei szezon egy új korszak kezdetét is jelenti a Premier League-ben, mivel Jürgen Klopp 2024-es távozása után Pep Guardiola is bedobta a törölközőt tíz év után. A Guardiola-Klopp-korszak után nagyon úgy tűnik, hogy Mikel Arteta, a Chelsea-nél kinevezett Xabi Alonso, valamint a Liverpool kispadját elfoglaló Andoni Iraola fogja diktálni a trendeket a Premier League-ben.
Ja és persze a baszk hármas mellé szeretne még csatlakozni az olasz Enzo Maresca, aki Guardiola örökségét próbálja továbbvinni a Manchester Citynél.
A 46 éves olasz szakember számára korántsem ismeretlen a közeg, mivel 2020 és 2021 között a Manchester City U23-as csapatát irányította, majd egy parmai kitérő után Guardiola segítője lett a City felnőtt csapatánál.
Maresca 2023 nyarán elvállalta a Leicester City irányítását, melyet azonnal feljuttatott a másodosztályból, egy évvel később pedig elvállalta a Chelsea irányítását, mellyel másfél év alatt Konferencia-ligát, majd klubvilágbajnokságot nyert. Az olasz szakember azonban idén januárban kirúgatta magát a londoni csapattól, ugyanis a Manchester City vezetői megkörnyékezték Guardiola – akkor még titokban tartott – távozása miatt, őt pedig érdekelte a feladat.
Enzo Marescának a vasárnapi lesz az első tétmeccse a Manchester City kispadján, a feladata pedig nem kisebb, mint hogy feledtesse a futballtörténelem talán legsikeresebb edzőjét.
Rendkívül izgatott vagyok. Tudom, milyen elvárásokkal jár, amikor egy olyan klubhoz csatlakozol, mint a Manchester City. Az elvárás az, hogy mérkőzéseket nyerjünk, trófeákat szerezzünk, és harcban legyünk a címekért. És mi meg is fogunk próbálni ennek megfelelni”
– mondta a Manchester City új edzője.
„Olyan érzés, mintha hazatértem volna. Az épületben dolgozó emberek szinte ugyanazok. Bár a keret talán nyolcvan százalékban megváltozott, de összességében pontosan ugyanazt az érzést tapasztaltam” – tette hozzá Enzo Maresca.
Az Arsenal az előző szezonban bajnok lett és a BL-döntőbe is bejutott, a nyári felkészülési időszakban azonban csak a spanyol Girona csapatát tudta legyőzni. Ezenkívül két vereség és egy döntetlen Mikel Arteta csapatának a mérlege.
Sok mindent sikerült kipipálnunk, figyelembe véve a világbajnokság körülményeit és azt, hogy mennyi játékosunk volt külföldön. Ez több szempontból is pozitívumokat hozott, ugyanakkor rengeteg tanulságot is levonhatunk belőle, és vasárnapra készen fogunk állni” – mondta a mérkőzés előtt Mikel Arteta, akit arról is kérdeztek, hogy a 75 millió fontért igazolt Bruno Guimarães kezdeni fog-e a Manchester City ellen.
„Még meglátjuk. Mindössze három edzésen vett részt, de jól nézett ki. Nagyon szeretett volna ma néhány percet játszani, bemutatkozni, és azonnal megtapasztalni, milyen a szurkolóink előtt pályára lépni. Kétségtelen, hogy olyan játékos, aki jobbá tesz minket” – mondta az Arsenal edzője a Como elleni felkészülési mérkőzés után.
Az Arsenal visszavágna a Manchester Citynek
Az előző szezonban az észak-londoni csapat 22 év után ünnepelhetett ismét bajnoki címet, azonban a Ligakupa-döntőben kikapott a Manchester Citytől, ráadásul a bajnokság hajrájában is vereséget szenvedett az Etihad Stadionban.
A két edző eddig összesen háromszor meccselt egymás ellen, ebből kétszer döntetlen született, egyszer pedig Arteta Arsenalja került ki győztes Maresca korábbi Chelsea-jével szemben.
A vasárnap délutáni találkozónak talán csak azért az Arsenal az esélyesebbje, mert Arteta együttese keveset változott a nyári átigazolási időszakban. Ezzel szemben a Manchester City kerete folyamatosan alakul. Pénteken például a holland Tijjani Reijnders mondott igent egy mesés szaúdi ajánlatra, és az is előfordulhat, hogy csapatkapitány Rodri sem fog pályára lépni, ugyanis a Barcelona szeretné mindenáron megszerezni.
A vasárnap délutáni rangadó egy új éra kezdete lesz, ugyanis tíz év után rendeznek először Manchester City-mérkőzést Pep Guardiola nélkül. Hogy milyen lesz nélküle a manchesteri csapat, az néhány hónapon belül kiderül, de a Szuperkupa-döntő remek teszt lesz Enzo Marescának.
- kapcsolódó cikkek: