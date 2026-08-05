David Ornstein, a The Athletic átigazolási hírekben rendre megbízható újságírója kész tényként számolt be arról, hogy a Newcastle United elfogadta a bajnoki címvédő Arsenal 100 millió dolláros ajánlatát Bruno Guimarãesért.

Bruno Guimarães megszerzésével óriásit erősödött az Arsenal amúgy sem gyenge középpályája

Fotó: Oli Scarff / AFP

Az üzlet végösszege nem tartalmaz teljesítményhez kötött bónuszokat, ugyanakkor a brazil válogatott középpályás korábbi klubja, a francia Olympique Lyon is remekül jár, ugyanis megkapja Bruno Guimarães átigazolási díjának 20 százalékát.

Az Arsenal 100 millió dollárt fizet Bruno Guimarãesért

A 48-szoros brazil válogatott középpályás jelenleg Spanyolországban tartózkodik a Newcastle United előszezoni edzőtáborában, de arra vár, hogy engedélyt kapjon az ilyenkor esedékes orvosi vizsgálatok elvégzésére, amelyek után csatlakozhat az Arsenal keretéhez.

A 28 éves középpályás már július elején jelezte a Newcastle vezetőségének, hogy szeretné elhagyni a klubot, és az észak-londoni együtteshez igazolni. Guimarães szerződéséből még két év van hátra. A középpályás 2023 októberében írt alá ötéves szerződéshosszabbítást, amely ideiglenesen egy 100 millió fontos kivásárlási záradékot is tartalmazott. Ez azonban 2024 júniusában lejárt anélkül, hogy bárki aktiválta volna.

Guimarães távozása újabb jelentős veszteséget jelent a Newcastle számára ezen a nyáron. Eddie Howe vezetőedző már távozott a posztjáról, utódja pedig várhatóan az Al Ahli együttesétől érkező Matthias Jaissle lesz.

A Newcastle korábban Anthony Gordont is értékesítette a Barcelonának 80 millió euróért, míg Sandro Tonali 100 millió fontos üzlet keretében a Tottenham Hotspurhoz igazolt. A klub ráadásul lemaradt a Freiburg játékosáról, Johan Manzambiról, aki végül az Aston Villához szerződött, valamint Victor Muñozról is, aki a Liverpoolt választotta.

Guimarães 2022 januárjában igazolt a Newcastle-höz a Lyontól egy bónuszokkal együtt 50 millió euró értékű megállapodás keretében. Azóta 153 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, 30 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott, emellett tagja volt annak a csapatnak is, amely 2025-ben megnyerte a Ligakupát.