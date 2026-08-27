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Szokás szerint izgalmas összecsapások jönnek a legrangosabb európai futballsorozatban. Csütörtök este Monte-Carlóban elkészítették a Bajnokok Ligája a nyolc fordulós alapszakaszának sorsolását.

A csütörtök koraesti Monte-Carló-i sorsoláson minden klub a négy kalapból két-két ellenfelet kapott, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolc fordulós alapszakaszban. Gulácsi Péter spanyol csapata, a Villarreal a címvédő Paris Saint-Germainnel és a két magyar játékost foglalkoztató Liverpoollal is találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján.

Gulácsi Péter találkozik Szoboszlaival a Bajnokok Ligája alapszakaszában
Gulácsi Péter találkozik Szoboszlaival a Bajnokok Ligája alapszakaszában
Fotó: Ulrik Pedersen NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP

A címvédő PSG Sallai Roland török klubját, a Galatasarayt fogadja, valamint a Barcelonát, az AS Romát és a Slovan Bratislavát. A Villarreal mellett a Manchester Cityhez, az Aston Villához és a Comóhoz utazik a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Gulácsiék saját közönségük előtt a címvédőn túl a Manchester Uniteddel, a Napolival és az azeri FK Sabah együttesével - a korábbi DVTK-edző, a litván Valdas Dambrauskas csapatával - találkoznak. A Liverpoolon kívül a Borussia Dortmundhoz, a Fenerbahcéhoz és a Slavia Prahához is ellátogatnak.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool FC - Gulácsiék mellett - vendégül látja az Atlético Madridot, az FC Portót és a francia Lens-t. A Liverpool FC idegenbeli ellenfelei az Internazionale, a Fenerbahce, a Club Brugge, illetve a Linzer ASK lesznek.

Willi Orbán német együttese, az RB Leipzig a Manchester Cityt fogadja és utazik a Real Madridhoz. További hazai ellenfelei a PSV Eindhoven, a Sahtar Donyeck és a Lens, míg idegenbeli riválisai a Manchester United, a Feyenoord és a Como lesznek.

Sallai Roland török klubja, a Galatasaray az FC Barcelonát, az Aston Villát, a Feyenoordot és a VfB Stuttgartot látja vendégül, és utazik a PSG mellett a Sporting CP-hez, a francia Lille-hez, valamint Varga Barnabás és Vitális Milán görög csapatához, az AEK Athénhoz. Utóbbi a Real Madridot, az AS Romát és a LASK együttesét fogadja még, emellett a Manchester City, a Borussia Dortmund, a Sahtar Donyeck és a Como vendégeként is játszik.

A Bajnokok Ligája szeptember 8-án kezdődik

A játéknapok szeptember 8-10., október 13. és 14., illetve 20. és 21., november 3-4. és 24-25., december 8-9., január 19. és 20., illetve 27. A pontos menetrendet később hozza nyilvánosságra az európai szövetség, a mérkőzések 18.45-kor és 21 órakor kezdődnek. Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik.

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