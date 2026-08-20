Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor Lázárnak: Köszönöm, János!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Káoszba fulladt Hansi Flick csapatának a főpróbája. A Barcelona-Al-Ahly mérkőzésen nem a futballról szólt minden, a Camp Nou lelátóin tömegverekedés tört ki, amelynek végén több egyiptomi szurkolót is kivezettek a stadionból. A meccsen a rendőröknek és a biztonságiaknak kellett közbelépniük, hogy megfékezzék az elszabadult indulatokat.

A Barcelona-Al-Ahly felkészülési mérkőzésre a Joan Gamper-kupán került sor, a találkozó azonban a lelátón kialakult balhé miatt is emlékezetes marad. A beszámolók szerint az északi lelátórészen keveredtek összetűzésbe egymással az egyiptomi és a katalán szurkolók. A helyzet hamar elmérgesedett, ezért a biztonsági erőknek kellett beavatkozniuk.

A Barcelona-Al-Ahly meccset 2-1-re nyerte a katalán csapat
A Barcelona-Al-Ahly meccset 2-1-re nyerte a katalán csapat
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Balhé a Barcelona-Al-Ahly mérkőzésen

A rendőrök több vendégdrukkert erővel távolítottak el a stadionból, a felvételeken pedig az is látható, hogy 

a biztonságiak gumibotokkal próbálták kordában tartani a tömeget. 

Állítólag a balhét a katalán csapat szurkolói kezdeményezték, akik közül néhányan tárgyakkal, köztük vizes palackokkal dobálták meg az egyiptomi klub szimpatizánsait, ők pedig ezt nem hagyták annyiban. A kivezetett szurkolókat a hazai közönség egy része gúnyolódva fogadta.

A Barcelona számára éppen az Al-Ahlytól igazolt 18 éves Hamza Abdelkarim szerezte meg a vezetést, az egyiptomi csatár azonban korábbi klubja ellen nem ünnepelte meg a gólt. Raphinha büntetőből duplázta meg az előnyt, az Al-Ahly pedig Zizo révén szépített. A Newcastle Unitedtől igazolt angol válogatott támadó, Anthony Gordon a 90. percben 3-1-re növelhette volna az előnyt, ám büntetőt hibázott, így maradt a 2-1, ezzel a Barca nyerte a Joan Gamper-kupát.

Joao Cancelo dühöngött a Barcelona-Al-Ahly mérkőzés előtt

A Barca portugál válogatott sztárja, az idén nyáron véglegesen szerződtetett Joao Cancelo nagyon dühös volt, mert az utolsó pillanatban lefújták a tervezett hivatalos bemutatását a Camp Nou közönsége előtt. 

A 32 éves védő már teljes Barcelona-szerelésben, a 2-es mezben várta, 

hogy a csapattársaival együtt a szurkolók elé léphessen, ám a klub adminisztratív okok miatt nem tudta időben véglegesíteni a nemzetközi regisztrációját. Emiatt Cancelo nevét végül nem jelentették be, miközben a többiek sorra kifutottak a pályára.

A Barcelona szezon előtti főpróbája a kaotikus jelenetek és a Cancelo-baki ellenére jól sikerült, hiszen győzelemmel zárult. Hansi Flick együttese a La Liga küzdelmeit augusztus 23-án, az Elche otthonában kezdi.

  • Kapcsolódó cikkek
A Barca megszerezte az aranylabdás klasszist, aki máris a BL-győzelemről beszél
Nagy bejelentés Barcelonában: visszatér a klub egykori ikonikus sztárja
Fabrizio Romano bejelentette: eldőlt a sorsa a Barcelona magyar kapusának

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!