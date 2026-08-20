A Barcelona-Al-Ahly felkészülési mérkőzésre a Joan Gamper-kupán került sor, a találkozó azonban a lelátón kialakult balhé miatt is emlékezetes marad. A beszámolók szerint az északi lelátórészen keveredtek összetűzésbe egymással az egyiptomi és a katalán szurkolók. A helyzet hamar elmérgesedett, ezért a biztonsági erőknek kellett beavatkozniuk.

A Barcelona-Al-Ahly meccset 2-1-re nyerte a katalán csapat

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Balhé a Barcelona-Al-Ahly mérkőzésen

A rendőrök több vendégdrukkert erővel távolítottak el a stadionból, a felvételeken pedig az is látható, hogy

a biztonságiak gumibotokkal próbálták kordában tartani a tömeget.

Állítólag a balhét a katalán csapat szurkolói kezdeményezték, akik közül néhányan tárgyakkal, köztük vizes palackokkal dobálták meg az egyiptomi klub szimpatizánsait, ők pedig ezt nem hagyták annyiban. A kivezetett szurkolókat a hazai közönség egy része gúnyolódva fogadta.

🚨😳 Absolute chaos! Tensions completely boiled over as security clashed with Al Ahly fans during Barcelona’s pre-season friendly! pic.twitter.com/nv9dzmCNWI — Ultras Clips (@ultras_clips) August 19, 2026

A Barcelona számára éppen az Al-Ahlytól igazolt 18 éves Hamza Abdelkarim szerezte meg a vezetést, az egyiptomi csatár azonban korábbi klubja ellen nem ünnepelte meg a gólt. Raphinha büntetőből duplázta meg az előnyt, az Al-Ahly pedig Zizo révén szépített. A Newcastle Unitedtől igazolt angol válogatott támadó, Anthony Gordon a 90. percben 3-1-re növelhette volna az előnyt, ám büntetőt hibázott, így maradt a 2-1, ezzel a Barca nyerte a Joan Gamper-kupát.

Joao Cancelo dühöngött a Barcelona-Al-Ahly mérkőzés előtt

A Barca portugál válogatott sztárja, az idén nyáron véglegesen szerződtetett Joao Cancelo nagyon dühös volt, mert az utolsó pillanatban lefújták a tervezett hivatalos bemutatását a Camp Nou közönsége előtt.

A 32 éves védő már teljes Barcelona-szerelésben, a 2-es mezben várta,

hogy a csapattársaival együtt a szurkolók elé léphessen, ám a klub adminisztratív okok miatt nem tudta időben véglegesíteni a nemzetközi regisztrációját. Emiatt Cancelo nevét végül nem jelentették be, miközben a többiek sorra kifutottak a pályára.

🚨 João Cancelo was FURIOUS after being told at the last minute that he would NOT be presented at the Camp Nou during tonight’s Gamper Trophy. 😳



He had even brought along his shirt with his name and number on the back, expecting to be unveiled. pic.twitter.com/ATfNe7YeyW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 19, 2026

A Barcelona szezon előtti főpróbája a kaotikus jelenetek és a Cancelo-baki ellenére jól sikerült, hiszen győzelemmel zárult. Hansi Flick együttese a La Liga küzdelmeit augusztus 23-án, az Elche otthonában kezdi.