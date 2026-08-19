Rodri leigazolásának bejelentése után az FC Barcelona a hivatalos honlapján tudatta, hogy a világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitánya a klub történetének harmadik aranylabdás szerzeménye.
A katalán klub a múltidéző cikkében felidézi, hogy a 30 éves középpályás azon futballisták szűk köréhez tartozik, akik úgy ölthették magukra a gránátvörös-kék mezt, hogy korábban már megválasztották őket a világ legjobb játékosának.
Rodri előtt korábban csak kétszer igazolt aranylabdás futballistát a Barcelona
Az FC Barcelona történetében eddig hat olyan futballista volt, aki a klub játékosaként nyerte meg az Aranylabdát:
- Luis Suárez Miramontes (1960)
- Johan Cruyff (1973, 1974)
- Hriszto Sztoicskov (1994)
- Rivaldo (1999)
- Ronaldinho (2005)
- Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021)
Azonban az említett hat futballista előtt korábban csak kétszer fordult elő, hogy a katalán csapat már aranylabdás futballistát igazolt.
Az első a holland Johan Cruyff volt, akinek a nevéhez az FC Barcelona történetének egyik legsikeresebb korszaka kötődik. A holland klasszis 1971-ben, még az Ajax játékosaként nyerte meg első Aranylabdáját, ezzel ő lett az első holland, valamint az amszterdami klub első futballistája, aki elhódította a rangos díjat.
Két évvel később Cruyff a Barcához igazolt, amelynek színeiben 1973-ban és 1974-ben is megnyerte az Aranylabdát, ezzel megerősítve, hogy ő volt az 1970-es évek talán legjobb játékosa. Érkezése a pályán és azon kívül is átalakította a klubot, és olyan kitörölhetetlen nyomot hagyott, amely mind a mai napig meghatározza a katalán klub futballidentitását.
Cruyff után a Barca második aranylabdás szerzeménye Allan Simonsen volt. A dán támadó 1977-ben, a Borussia Mönchengladbach színeiben nyújtott ragyogó szezonját követően nyerte el az Aranylabdát, a szavazáson az angol Kevin Keegant és a francia Michel Platinit előzte meg. Simonsen 1979 nyarán igazolt az FC Barcelonához, Európa egyik legnagyobb sztárjaként.
Simonsen 1982-ben megnyerte a Barcelonával a KEK-et. Ő az egyetlen játékos, aki a BEK, a KEK és az UEFA-kupa döntőjében is gólt szerzett.
Rodri a Barca harmadik aranylabdása
A fent említett két futballista után Rodri a Barcelona harmadik aranylabdás érkezője. A középpályás 2024-ben nyerte meg az Aranylabdát, és ezzel Luis Suárez Miramontes után a futballtörténelem mindössze második spanyol labdarúgója lett, aki elhódította a díjat.
Az elismerés egy rendkívüli szezon megkoronázása volt, amelyben Rodri a Manchester City és a spanyol válogatott meghatározó játékosa volt. Az angol csapattal megnyerte a Premier League-et, az UEFA Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot, míg a válogatott Európa-bajnoki címet szerzett a 2024-es Eb-n, ahol ráadásul a torna legjobb játékosának is megválasztották.
„Nagyon boldog és izgatott vagyok karrierem új szakasza miatt. Ez egy új kihívás, lehetőség arra, hogy új dolgokat tapasztaljak meg, és újra átéljem ezt az izgalmat” – mondta a világbajnok középpályás, aki szeretne még több trófeát nyerni, ezúttal már a Barca mezében.
Egy rendkívül ambiciózus klubhoz érkeztem, amely nagyon jól illik a személyiségemhez, ezért minden tőlem telhető módon megpróbálok segíteni abban, hogy elérjük a szezonra kitűzött céljainkat”
– folytatta Rodri, akinek leghőbb vágya, hogy a Barcelona csapatával is elhódítsa a Bajnokok Ligája-trófeát.
Az aranylabdás középpályás a világbajnok spanyol válogatott keretének hét tagjával – Joan Garcíával, Eric Garcíával, Pau Cubarsíval, Gavival, Dani Olmóval, Pedrivel és Lamine Yamallal – is együtt játszhat majd.
Egy olyan öltözőbe érkezem, amelyet nagyon jól ismerek, így ez segíteni fog a beilleszkedésben. Ami miatt aggódom, azok a viccek és ugratások az első néhány napban”
– mondta mosolyogva, majd beszélt a Barcelona játékáról is.
„Örülök, hogy olyan edzőm lesz, akiről úgy gondolom, hogy sokat adhat a pályafutásomhoz. Ez a játékstílus bizonyos szempontból eltér attól, amit korábban megtapasztaltam, ezért biztos vagyok benne, hogy ez gazdagító élmény lesz, és játékosként is segít a fejlődésben” – vélekedett az aranylabdás középpályás, aki a válogatottban és a Manchester Cityben hozzászokott a pozíciós játékhoz. A Hansi Flick-féle Barcelona azonban elképesztő intenzitással támad le.
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