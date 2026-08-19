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Kedden este a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona bejelentette, hogy leigazolta a Manchester Citytől a világbajnok spanyol válogatott csapatkapitányát, Rodrigo Hernándezt, ismertebb nevén Rodrit. A 30 éves Rodri nem mindennapi eredménysorral érkezik a Barcelona csapatához: ő ugyanis a klub történetének harmadik aranylabdás igazolása.

Rodri leigazolásának bejelentése után az FC Barcelona a hivatalos honlapján tudatta, hogy a világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitánya a klub történetének harmadik aranylabdás szerzeménye.

Az aranylabdás Rodri négyéves szerződést kötött a Barcelona csapatával
Az aranylabdás Rodri négyéves szerződést kötött a Barcelona csapatával
Fotó: Lluis Gene / AFP

A katalán klub a múltidéző cikkében felidézi, hogy a 30 éves középpályás azon futballisták szűk köréhez tartozik, akik úgy ölthették magukra a gránátvörös-kék mezt, hogy korábban már megválasztották őket a világ legjobb játékosának.

Rodri előtt korábban csak kétszer igazolt aranylabdás futballistát a Barcelona

Az FC Barcelona történetében eddig hat olyan futballista volt, aki a klub játékosaként nyerte meg az Aranylabdát:

  • Luis Suárez Miramontes (1960)
  • Johan Cruyff (1973, 1974)
  • Hriszto Sztoicskov (1994)
  • Rivaldo (1999)
  • Ronaldinho (2005)
  • Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021)

Azonban az említett hat futballista előtt korábban csak kétszer fordult elő, hogy a katalán csapat már aranylabdás futballistát igazolt.

Az első a holland Johan Cruyff volt, akinek a nevéhez az FC Barcelona történetének egyik legsikeresebb korszaka kötődik. A holland klasszis 1971-ben, még az Ajax játékosaként nyerte meg első Aranylabdáját, ezzel ő lett az első holland, valamint az amszterdami klub első futballistája, aki elhódította a rangos díjat.

Két évvel később Cruyff a Barcához igazolt, amelynek színeiben 1973-ban és 1974-ben is megnyerte az Aranylabdát, ezzel megerősítve, hogy ő volt az 1970-es évek talán legjobb játékosa. Érkezése a pályán és azon kívül is átalakította a klubot, és olyan kitörölhetetlen nyomot hagyott, amely mind a mai napig meghatározza a katalán klub futballidentitását.

TO GO WITH AFP STORY (FILE) Footballers Johan Cruyff (L), Hugo Sotil (C) and Johan Neeskens, of the Spanish team Barcelona, pose on August 1, 1974 before a match at Nou Camp stadium in Barcelona. Spain and Holland, who will meet on July 11, 2010 in the World Cup final in South Africa, can both thank one man for inspiring their soccer style - Johan Cruyff. Cruyff was in the Dutch side which lost the 1974 final to Germany, but his influence can be seen today on the Spanish just as much as on his own countrymen, thanks to his spell at Barcelona. AFP PHOTO/STF (Photo by AFP FILES / AFP)
Johan Cruyff (balra) a Barcelona történetének egyik legmeghatározóbb futballistája 
Fotó: STF / AFP FILES

Cruyff után a Barca második aranylabdás szerzeménye Allan Simonsen volt. A dán támadó 1977-ben, a Borussia Mönchengladbach színeiben nyújtott ragyogó szezonját követően nyerte el az Aranylabdát, a szavazáson az angol Kevin Keegant és a francia Michel Platinit előzte meg. Simonsen 1979 nyarán igazolt az FC Barcelonához, Európa egyik legnagyobb sztárjaként.

Simonsen 1982-ben megnyerte a Barcelonával a KEK-et. Ő az egyetlen játékos, aki a BEK, a KEK és az UEFA-kupa döntőjében is gólt szerzett.

Rodri a Barca harmadik aranylabdása

A fent említett két futballista után Rodri a Barcelona harmadik aranylabdás érkezője. A középpályás 2024-ben nyerte meg az Aranylabdát, és ezzel Luis Suárez Miramontes után a futballtörténelem mindössze második spanyol labdarúgója lett, aki elhódította a díjat.

Az elismerés egy rendkívüli szezon megkoronázása volt, amelyben Rodri a Manchester City és a spanyol válogatott meghatározó játékosa volt. Az angol csapattal megnyerte a Premier League-et, az UEFA Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot, míg a válogatott Európa-bajnoki címet szerzett a 2024-es Eb-n, ahol ráadásul a torna legjobb játékosának is megválasztották.

„Nagyon boldog és izgatott vagyok karrierem új szakasza miatt. Ez egy új kihívás, lehetőség arra, hogy új dolgokat tapasztaljak meg, és újra átéljem ezt az izgalmat” mondta a világbajnok középpályás, aki szeretne még több trófeát nyerni, ezúttal már a Barca mezében.

Egy rendkívül ambiciózus klubhoz érkeztem, amely nagyon jól illik a személyiségemhez, ezért minden tőlem telhető módon megpróbálok segíteni abban, hogy elérjük a szezonra kitűzött céljainkat” 

– folytatta Rodri, akinek leghőbb vágya, hogy a Barcelona csapatával is elhódítsa a Bajnokok Ligája-trófeát.

Spanish international footballer Rodri talks during his official presentation as FC Barcelona's new player on August 18, 2026 in Barcelona. Barcelona announced the signing of Rodri from Manchester City until 2030, AFP reports on August 18, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Az aranylabdás Rodrit hivatalosan is bemutatták Barcelonában
Fotó: Lluis Gene / AFP

Az aranylabdás középpályás a világbajnok spanyol válogatott keretének hét tagjával – Joan Garcíával, Eric Garcíával, Pau Cubarsíval, Gavival, Dani Olmóval, Pedrivel és Lamine Yamallal – is együtt játszhat majd.

Egy olyan öltözőbe érkezem, amelyet nagyon jól ismerek, így ez segíteni fog a beilleszkedésben. Ami miatt aggódom, azok a viccek és ugratások az első néhány napban” 

– mondta mosolyogva, majd beszélt a Barcelona játékáról is.

„Örülök, hogy olyan edzőm lesz, akiről úgy gondolom, hogy sokat adhat a pályafutásomhoz. Ez a játékstílus bizonyos szempontból eltér attól, amit korábban megtapasztaltam, ezért biztos vagyok benne, hogy ez gazdagító élmény lesz, és játékosként is segít a fejlődésben” – vélekedett az aranylabdás középpályás, aki a válogatottban és a Manchester Cityben hozzászokott a pozíciós játékhoz. A Hansi Flick-féle Barcelona azonban elképesztő intenzitással támad le.

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