Rodri leigazolásának bejelentése után az FC Barcelona a hivatalos honlapján tudatta, hogy a világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitánya a klub történetének harmadik aranylabdás szerzeménye.

Az aranylabdás Rodri négyéves szerződést kötött a Barcelona csapatával

Fotó: Lluis Gene / AFP

A katalán klub a múltidéző cikkében felidézi, hogy a 30 éves középpályás azon futballisták szűk köréhez tartozik, akik úgy ölthették magukra a gránátvörös-kék mezt, hogy korábban már megválasztották őket a világ legjobb játékosának.

Rodri előtt korábban csak kétszer igazolt aranylabdás futballistát a Barcelona

Az FC Barcelona történetében eddig hat olyan futballista volt, aki a klub játékosaként nyerte meg az Aranylabdát:

Luis Suárez Miramontes (1960)

Johan Cruyff (1973, 1974)

Hriszto Sztoicskov (1994)

Rivaldo (1999)

Ronaldinho (2005)

Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021)

Azonban az említett hat futballista előtt korábban csak kétszer fordult elő, hogy a katalán csapat már aranylabdás futballistát igazolt.

Az első a holland Johan Cruyff volt, akinek a nevéhez az FC Barcelona történetének egyik legsikeresebb korszaka kötődik. A holland klasszis 1971-ben, még az Ajax játékosaként nyerte meg első Aranylabdáját, ezzel ő lett az első holland, valamint az amszterdami klub első futballistája, aki elhódította a rangos díjat.

Két évvel később Cruyff a Barcához igazolt, amelynek színeiben 1973-ban és 1974-ben is megnyerte az Aranylabdát, ezzel megerősítve, hogy ő volt az 1970-es évek talán legjobb játékosa. Érkezése a pályán és azon kívül is átalakította a klubot, és olyan kitörölhetetlen nyomot hagyott, amely mind a mai napig meghatározza a katalán klub futballidentitását.

Johan Cruyff (balra) a Barcelona történetének egyik legmeghatározóbb futballistája

Fotó: STF / AFP FILES

Cruyff után a Barca második aranylabdás szerzeménye Allan Simonsen volt. A dán támadó 1977-ben, a Borussia Mönchengladbach színeiben nyújtott ragyogó szezonját követően nyerte el az Aranylabdát, a szavazáson az angol Kevin Keegant és a francia Michel Platinit előzte meg. Simonsen 1979 nyarán igazolt az FC Barcelonához, Európa egyik legnagyobb sztárjaként.

Simonsen 1982-ben megnyerte a Barcelonával a KEK-et. Ő az egyetlen játékos, aki a BEK, a KEK és az UEFA-kupa döntőjében is gólt szerzett.