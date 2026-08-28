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Némiképp háttérbe szorult a futball a Camp Nouban. Az FC Barcelona ugyan 2-0-ra verte az Athletic Bilbaót a spanyol labdarúgó-bajnokság csütörtöki meccsén, de egy rendőri túlkapás miatt politikai esemény lett a találkozóból.

Olyan mérkőzést nyert meg az FC Barcelona csütörtök este az Athletic Bilbao ellen a Camp Nouban, amely inkább a lelátón történtek miatt marad emlékezetes. 

A Barcelona szurkolói katalán zászlókat lengettek
A Barcelona szurkolói katalán zászlókat lengettek Fotó: JOSEP LAGO / AFP
  • Barcelona–Athletic Bilbao 2-0

A Barcelona–Athletic Bilbao mérkőzés előtt elmaradt a világbajnokságot megnyerő spanyol válogatott nyolc barcelonai játékosának tervezett köszöntése. A klub azután döntött így, hogy a múlt vasárnapi Elche–Barcelona mérkőzés előtt a rendőrség intézkedett egy kiskorú Barcelona-szurkolóval szemben, akitől egy katalán függetlenségi zászlót, úgynevezett esteladát vettek el. 

A nyilvánosságra került felvételeken látható, hogy a rendőrök a földre került fiatalembert több alkalommal megütötték.

 A spanyol belügyminisztérium belső vizsgálatot indított az ügyben. Joan Laporta, a Barcelona elnöke „aránytalan és erőszakos” rendőri fellépésről, túlkapásról beszélt, sőt, a klub jogi segítséget nyújt a szurkolónak. A világbajnokok köszöntése helyett - tiltakozásul a történtek miatt - a Camp Nouban több ezer esteladát osztottak szét a Bilbao elleni csütörtöki mérkőzés előtt.

A Barcelona vezeti a tabellát

A meccsen az első félidő 37. percében Raphinha szerezte meg a vezetést. A brazil sztár egy az egyben kilépett, egy csellel elhúzta a labdát Unai Simon mellett, és jobbról az üres kapuba passzolt. A Barca a 82. percben állította be a végeredményt, egy bal oldalról érkező beadásba Laporte balszerencsésen ért bele, a gólvonal felé terelte a labdát, Unai Simon már elmozdult, és tehetetlenül nézte, ahogy Fermín az üres kapuba pöckölt. A Barcelona két forduló után, maximális hat ponttal, 7-0-s gólkülönbséggel vezeti a tabellát. 

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