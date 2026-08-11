A Liverpool által kölcsönben megszerzett Ronald Araújo hazájában kezdett futballozni, majd 2018 nyarán az uruguayi Boston River együttesétől került a Barcelona B-csapatához. Araújo elképesztő sebessége miatt kezdetben támadóként futballozott, azonban fizikalitásának köszönhetően szépen lassan hátrébb szorult, majd 2019. október 6-án, a Sevilla ellen 4–0-ra megnyert mérkőzésen bemutatkozott a katalán csapatban a La Ligában.
Araújo először Ernesto Valverde irányítása alatt kapta meg a lehetőséget Barcelonában, alapember viszont Ronald Koeman irányítása alatt lett a 2020/21-es szezonban. A 192 centiméter magas uruguayi védő üstökösként robbant be az akkor éppen a pénzügyi csőd szélén álló Barcelonába, amely olyan rossz helyzetben volt, hogy komoly igazolások helyett muszáj volt lehetőséget adnia néhány saját nevelésű játékosnak.
Mire mehet Liverpoolban a Barcelona egykori sztárja?
Az uruguayi védő remekelt a katalán csapatban, sokan már az új Gerard Piquét, a Barcelona új csapatkapitányát látták benne. A problémák viszont már a berobbanása után elkezdtek jelentkezni, ugyanis Araújo már az első barcelonai idényében 17 mérkőzést hagyott ki kisebb sérülések miatt.
A 2021/22-es szezonja viszont parádésan sikerült, bár az életét nehezítette egy combhajlítóizom-sérülés, egy agyrázkódás, valamint egy kézsérülés is. Ezzel együtt is csak hat meccset kellett kihagynia, így rendkívül hasznos tagja volt a katalán csapatnak.
A következő idényben több mint 110 napig nem állhatott a Barcelona rendelkezésére egy makacs lovaglóizom-sérülés miatt, majd a 2024/25-ös szezonban közel 150 napig volt partvonalon kívül egy combhajlítóizom-sérülés miatt.
A legutóbbi szezonban ugyan nem sokat volt sérült, de folyamatosan romló teljesítménye miatt kiszorult a Barcelona csapatából, ráadásul mentálisan is padlóra került. A 27 éves védő a The Athleticnek adott interjújában elmondta, hogy másfél éve küszködött már állandó szorongással, miközben a családja halálos fenyegetéseket kapott a szezon egyik legnehezebb időszakában.
Araújo végül depressziós lett, ezért úgy döntött, hogy segítségre van szüksége. A katalán klubbal 2025 decemberében megállapodott abban, hogy szabadságot vesz ki, a Barcelona pedig annyira partner volt a dologban, hogy azt sem határozta meg a játékosnak, mikor kell visszatérnie.
„Annak ellenére, hogy nem játszottam olyan sok percet, ez volt az a szezon, amelyben a legtöbbet tanultam. Sokat fejlődtem mentálisan. Megtanultam jobb férjnek és jobb apának lenni, másképp látni a dolgokat, a helyükön kezelni őket. Az emberek azt gondolják, hogy mivel futballisták vagyunk és sok pénzt keresünk, nincsenek gondjaink. Pedig vannak. Rengeteg minden történik a futball világában, és ezek felhalmozódnak, stresszt okoznak” – mondta az uruguayi játékos, aki az előző szezonban 1614 percet játszott a katalán csapatban.
Szerdán játszol, és te vagy a világ legjobbja, szombaton pedig kikapsz, és már te vagy a legrosszabb. Mivel közvetlenül nem tudtak belém kötni, mert nem nézem a közösségi médiát, más utakat kerestek. Írtak a feleségemnek, és a lányaimat fenyegették. Próbálod kitalálni, hogyan kezeld ezt. Megértem, hogy ez a munkám része, de vannak dolgok, amelyeket nem szabadna eltűrnünk vagy természetesnek vennünk”
– vélekedett Araújo.
A Barcelona védőjénél végül tavaly novemberben jött el a fordulópont, amikor csapata 1–0-s hátrányban volt a Stamford Bridge-en a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A szünetig már csak pár perc volt hátra, lehetett volna rendezni a sorokat, azonban Araújo egy borzalmas szerelési kísérlet után begyűjtötte második sárga lapját a 44. percben, így a Barcelona emberhátrányba került, és végül 3–0-ra elveszítette a mérkőzést.
Úgy bemenni egy ilyen párharcba, hogy tudtam, már van egy sárgám… Tudtam, hogy valami nincs rendben. De nagyon nehezemre esett kiadni magamból. Még a feleségemmel is, aki a legközelebb áll hozzám, nagyon nehéz volt beszélnem róla. Nehezemre esett megszólalni. Mindig mindent magamban tartottam. Azután a pillanat után azt mondtam: Ennyi. Beszélnem kell arról, mi történik velem” – elevenítette fel a történteket az uruguayi védő.
„Azért döntöttem úgy, hogy félreállok, mert tényleg nem éreztem jól magam. Játékosként nem voltam önmagam. Tudom, mire vagyok képes. Tudom, mekkora a bennem rejlő lehetőség. A pályán kívül már hosszú ideje nem éreztem jól magam, és ez hatással volt a teljesítményemre is. Néha a dolgok egyszerűen felhalmozódnak. Nem csak a futballról van szó, hanem olyan dolgokról is, amelyeket gyerekkorodban éltél át, és amelyek idővel összeadódnak, majd rengeteg problémát okoznak. Szakemberek segítségére volt szükségem, hogy megkapjam azokat az eszközöket, amelyek segítségével újra megtalálhatom önmagamat” – mondta Araújo, aki nem az első, depresszióval küszködő barcelonai futballista volt.
Korábban ugyanis a világ- és Európa-bajnok Andrés Iniesta, valamint Bojan Krkić is hasonló problémákkal találkozott. Azonban egyikük sem vonult pihenőre, hogy foglalkozzon a problémákkal, úgyhogy Araújo ezzel precedenst teremtett. A mélyen hívő keresztény Araújo a szabadsága alatt a Közel-Keletre utazott, hogy Betlehemben és Jeruzsálemben szent helyeket látogasson meg. December végén aztán visszatért Barcelonába, a szurkolók pedig hősként köszöntötték.
Nagyon megérintett, amikor hallottam, hogy mindannyian engem éltetnek. Amióta itt vagyok, mindig mindent beleadtam a klubért, és a szurkolók mindig értékelték ezt. Amikor azonban abbahagytam a játékot, mindentől elszakadtam, így nem tudtam, hogyan fognak reagálni. Rájöttem, hogy két világ létezik. Ott van a közösségi média világa, ami maga az őrület, és ott van a valódi világ. Az a lényeg, hogy meg tudjuk különböztetni, mi az, ami igazán valós, és mi az, ami nem”
– vélekedett Araújo.
Jamie Carragher, a Liverpool legendás védője azonban közel sem lelkesedik Araújo megszerzése miatt. A Sky Sports szakértője elismeri Araújo fizikalitását és a rutinját, de szerinte nem feltétlenül rá volt szüksége a Liverpoolnak.
Nem vagyok biztos abban, hogy a Liverpool védekezési problémái megoldódtak ezzel az igazolással. Jó döntésekre és koncentrációra van szükség, márpedig Araújónak vannak fegyelmi problémái, a formája ingadozik. Túl sokat hibázik topcsapatok ellen, könnyű büntetőket hoz össze, vagy éppen feleslegesen kiállíttatja magát. A Premier League könyörtelen: egyetlen kihagyás, és az ellenfél megbünteti”
– mondta Carragher, aki nem csak egy olyan, átmeneti megoldást szeretett volna látni a posztra, mint amilyet az uruguayi jelent.
Araújo mindenesetre a nyár elején adott interjújában hangsúlyozta, hogy a legjobb évei még előtte vannak, és újonnan megszerzett érettséggel fog nekivágni ezeknek. Ronald Araújo bízik benne, hogy a következő szezonokban majd meglátja annak az előnyeit, amit az előző szezonban tanult.
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