A Liverpool által kölcsönben megszerzett Ronald Araújo hazájában kezdett futballozni, majd 2018 nyarán az uruguayi Boston River együttesétől került a Barcelona B-csapatához. Araújo elképesztő sebessége miatt kezdetben támadóként futballozott, azonban fizikalitásának köszönhetően szépen lassan hátrébb szorult, majd 2019. október 6-án, a Sevilla ellen 4–0-ra megnyert mérkőzésen bemutatkozott a katalán csapatban a La Ligában.

Ronald Araújo nyolc év után távozik a Barcelona csapatától

Fotó: Gongora / NurPhoto via AFP

Araújo először Ernesto Valverde irányítása alatt kapta meg a lehetőséget Barcelonában, alapember viszont Ronald Koeman irányítása alatt lett a 2020/21-es szezonban. A 192 centiméter magas uruguayi védő üstökösként robbant be az akkor éppen a pénzügyi csőd szélén álló Barcelonába, amely olyan rossz helyzetben volt, hogy komoly igazolások helyett muszáj volt lehetőséget adnia néhány saját nevelésű játékosnak.

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Az uruguayi védő remekelt a katalán csapatban, sokan már az új Gerard Piquét, a Barcelona új csapatkapitányát látták benne. A problémák viszont már a berobbanása után elkezdtek jelentkezni, ugyanis Araújo már az első barcelonai idényében 17 mérkőzést hagyott ki kisebb sérülések miatt.

A 2021/22-es szezonja viszont parádésan sikerült, bár az életét nehezítette egy combhajlítóizom-sérülés, egy agyrázkódás, valamint egy kézsérülés is. Ezzel együtt is csak hat meccset kellett kihagynia, így rendkívül hasznos tagja volt a katalán csapatnak.

A következő idényben több mint 110 napig nem állhatott a Barcelona rendelkezésére egy makacs lovaglóizom-sérülés miatt, majd a 2024/25-ös szezonban közel 150 napig volt partvonalon kívül egy combhajlítóizom-sérülés miatt.

Araújo az utóbbi években már nem volt megkerülhetetlen személy a csapat összeállításakor

Fotó: Gongora / NurPhoto via AFP

A legutóbbi szezonban ugyan nem sokat volt sérült, de folyamatosan romló teljesítménye miatt kiszorult a Barcelona csapatából, ráadásul mentálisan is padlóra került. A 27 éves védő a The Athleticnek adott interjújában elmondta, hogy másfél éve küszködött már állandó szorongással, miközben a családja halálos fenyegetéseket kapott a szezon egyik legnehezebb időszakában.

Araújo végül depressziós lett, ezért úgy döntött, hogy segítségre van szüksége. A katalán klubbal 2025 decemberében megállapodott abban, hogy szabadságot vesz ki, a Barcelona pedig annyira partner volt a dologban, hogy azt sem határozta meg a játékosnak, mikor kell visszatérnie.

„Annak ellenére, hogy nem játszottam olyan sok percet, ez volt az a szezon, amelyben a legtöbbet tanultam. Sokat fejlődtem mentálisan. Megtanultam jobb férjnek és jobb apának lenni, másképp látni a dolgokat, a helyükön kezelni őket. Az emberek azt gondolják, hogy mivel futballisták vagyunk és sok pénzt keresünk, nincsenek gondjaink. Pedig vannak. Rengeteg minden történik a futball világában, és ezek felhalmozódnak, stresszt okoznak” – mondta az uruguayi játékos, aki az előző szezonban 1614 percet játszott a katalán csapatban.

Szerdán játszol, és te vagy a világ legjobbja, szombaton pedig kikapsz, és már te vagy a legrosszabb. Mivel közvetlenül nem tudtak belém kötni, mert nem nézem a közösségi médiát, más utakat kerestek. Írtak a feleségemnek, és a lányaimat fenyegették. Próbálod kitalálni, hogyan kezeld ezt. Megértem, hogy ez a munkám része, de vannak dolgok, amelyeket nem szabadna eltűrnünk vagy természetesnek vennünk”

– vélekedett Araújo.