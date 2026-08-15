Furcsa látvány fogadja majd a spanyol futball szerelmeseit, amikor augusztus 15-én elkezdődik a spanyol bajnokság: a címvédő Barcelona és a kihívó Real Madrid is hiányzik az első fordulóból. Mindkét csapat halasztást kapott, mert a 2026-os vb miatt több játékos csak később tért vissza a klubjukhoz. Miközben a két gigász még el sem kezdi a bajnoki szereplést, valójában mindenki róluk beszél. Természetesen ismét a Barcelona-Real Madrid versenyfutásáról szólhat a La Liga küzdelme.
- José Mourinho 13 év után visszatért Madridba
- Rendet lehet tenni a Real Madridnál?
- A Barcelona zsinórban harmadszor nyerné meg a bajnokságot
- Lamine Yamal már nem csodagyerek, a Barça első számú vezére lehet
- Magyar kapusok a La Ligában
José Mourinho 2013 után tért vissza edzőként a Real Madridhoz, és az egyik legnagyobb kérdése lehet, hogy képes-e rendet tenni az elképesztő egyéni képességű, de nem feltétlenül könnyen kezelhető keretben. A 2025/26-os idény végére a Real Madrid öltözője szokatlanul feszült állapotba került.
A legdurvább balhét Valverde és Tchouaméni produkálta, a valdebebasi edzőközpontban fizikai összetűzésig fajult a balhéjuk,
de Antonio Rüdiger és Álvaro Carreras is egymásnak ugrott. Sőt, Vinícius a korábbi edző, Xabi Alonso döntéseit kritizálta, a brazil csatár többször elégedetlen volt a tréner döntéseivel, különösen a szerepével és a lecserélésekkel kapcsolatban.
Mourinho érkezését a Real Madrid hivatalosan is úgy kommunikálta, hogy stabilitást és új sikerkorszakot várnak tőle. A portugál most egy olyan öltözőt vett át, amelyet kezelnie kell, míg a vezetők azt várják tőle, hogy végre trófeát nyer a csapat - a királyi gárda az utóbbi két szezont kupa nélkül zárta. Mourinho pont az ilyen helyzetekben érzi magát otthon, nem szokott félni attól, hogy konfliktust vállaljon a sztárokkal, és világos hierarchiát alakítson ki.
Nagy kérdés, hogy a portugál szakember képes-e rendet tenni a Real Madrid öltözőjében, vagy éppen a sztárokkal való konfliktusai miatt lesz újabb főszereplője a madridi balhéknak?
A Real Madridnál minden szezon előtt a bajnoki cím a cél, Mourinhót 2010-ben azért szerződtették, hogy megtörje a Guardiola-féle Barcelona uralmát. Most ismét azért érkezett, hogy megállítsa a Barcát, amely immár Hansi Flickkel és Lamine Yamallal remekel.
Barcelona-Real Madrid csata
A Barça a 2025/26-os idényben megszerezte a 29. bajnoki címét - sorrendben másodszor. Most a harmadik egymást követő elsőség a tét. A klub történetében legutóbbi ilyen sorozat még a 2010-es években volt, és most újra elérhető közelségbe került. Az idény másik nagy kérdése tehát, hogy a Barcelona képes-e újra uralni a spanyol futballt, miközben Lamine Yamal szerepe még nagyobb lesz. Ő már nem csodagyerek, hanem a Barcelona vezére, 19 évesen világ- és Európa-bajnok klasszis. Sokat segíthet a Barcelonának, hogy a 2026–27-es idény lesz az első teljes szezon, amelyben ismét a felújított Camp Nouban játszik.
A csapat tovább erősödhet, ugyanis tárgyalásban áll a Manchester Cityvel Rodri kapcsán. A spanyol középpályást választották a világbajnokság legjobb játékosának, és az angol klub 70 millió eurót kér érte - sajtóhírek szerint a Barca eddig 50 milliót ajánlott, amire nemet mondott a City. Ha Rodri csatlakozik a Barcához, azzal új szintre emelheti a csapatot.
A Real Madrid augusztus 22-én az Espanyol otthonában kezdi a bajnokságot, míg a Barcelona egy nappal később az Elche vendégeként lép pályára. Az első el Clásicót az október 24–25-i hétvégén, Barcelonában rendezik, míg a visszavágót május 8–9-én Madridban játsszák. A La Liga tehát nélkülük kezdődik, de aligha nélkülük fog szólni.
Gulácsi Péter a Villarrealhoz szerződött
A magyarokat Gulácsi Péter képviseli biztosan a spanyol élvonalban, miközben Yaakobishvili Áron előtt különleges lehetőség áll: a Barcelona első csapatában is helyet kaphat. Persze nagyobb az esély arra, hogy a 20 éves kapust kölcsönadja a Barca. Gulácsi augusztus elején, két évre igazolt a Villarrealhoz az RB Leipzigtől, a spanyol klubnál Luiz Júniorral versenyez a kapusposztért.