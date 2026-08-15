Furcsa látvány fogadja majd a spanyol futball szerelmeseit, amikor augusztus 15-én elkezdődik a spanyol bajnokság: a címvédő Barcelona és a kihívó Real Madrid is hiányzik az első fordulóból. Mindkét csapat halasztást kapott, mert a 2026-os vb miatt több játékos csak később tért vissza a klubjukhoz. Miközben a két gigász még el sem kezdi a bajnoki szereplést, valójában mindenki róluk beszél. Természetesen ismét a Barcelona-Real Madrid versenyfutásáról szólhat a La Liga küzdelme.

José Mourinho ismét kulcsember lehet a Barcelona-Real Madrid rangadókon

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

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José Mourinho 2013 után tért vissza edzőként a Real Madridhoz, és az egyik legnagyobb kérdése lehet, hogy képes-e rendet tenni az elképesztő egyéni képességű, de nem feltétlenül könnyen kezelhető keretben. A 2025/26-os idény végére a Real Madrid öltözője szokatlanul feszült állapotba került.

A legdurvább balhét Valverde és Tchouaméni produkálta, a valdebebasi edzőközpontban fizikai összetűzésig fajult a balhéjuk,

de Antonio Rüdiger és Álvaro Carreras is egymásnak ugrott. Sőt, Vinícius a korábbi edző, Xabi Alonso döntéseit kritizálta, a brazil csatár többször elégedetlen volt a tréner döntéseivel, különösen a szerepével és a lecserélésekkel kapcsolatban.