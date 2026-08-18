A Barcelona 60 millió eurós átigazolási díjat fizet az aranylabdás középpályásért, további 11 millió eurót pedig bónuszok formájában kaphat a Manchester City, amely így több mint 71 millió euróért adja el a spanyol válogatott csapatkapitányát, akinek már csak egy év volt hátra a szerződéséből.

A Barcelona új igazolása a világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitánya

Fotó: Thomas Coex / AFP

A The Athletic értesülései szerint Rodri már mindenben megegyezett a Barcelonával, amellyel négyéves szerződést fog aláírni.

Aranylabdás középpályást igazol a Barcelona

Rodri Barcelonába igazolása azt jelenti, hogy az aranylabdás középpályás a világbajnok spanyol válogatott keretének hét tagjával – Joan Garcíával, Eric Garcíával, Pau Cubarsíval, Gavival, Dani Olmóval, Pedrivel és Lamine Yamallal – is együtt játszhat majd.

Rodri érkezése azért is komoly erősítés a Barcelonának, mert Hansi Flicknek hosszabb időre nélkülöznie kell középpályását, a holland Frenkie de Jongot, aki a jobb térdében szenvedett belső oldalszalag-szakadást.

Rodri a 16-os mezszámot fogja viselni a Barcelona csapatában, miután sikerült megbeszélnie Fermín Lopezzel, hogy mondjon le a javára a mezszámáról. A katalán csapat támadója a 2026/27-es szezonban így 7-es számmal fog játszani, amely Ferrán Torres PSG-hez igazolásával szabadult fel.

Rodri rengeteg minőséget hoz majd a csapatba, fantasztikus igazolás. A 7-es mezszámot kértem, mert mindig is tetszett. Kicsit szomorú vagyok, hogy lemondok a 16-osról, de jó kezekbe kerül majd”

– nyilatkozta Fermín López.

„Alig várom, hogy együtt dolgozhassak a csapattársaimmal, és a tőlem telhető legjobbat nyújtsam, hogy mindent megnyerjünk. Harcba szállunk a Bajnokok Ligájáért és minden egyes trófeáért” – mondta Rodri, miután landolt a repülőgépe Barcelonában.

✅Rodri en Barcelona



¿Cumples un sueño? “Por supuesto”



“A por la Champions y a por todo”



El fichaje del verano llega al Barça pic.twitter.com/8iVox8EYRD — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 17, 2026

A 190 centiméter magas középpályás 2019 nyarán az Atlético Madridtól került a Manchester Cityhez. Rodri az elmúlt hét évben 298 meccsen lépett pályára az angol csapatban, 28 gólt lőtt és 32 gólpasszt adott. Hét szezon alatt négy bajnoki címet, három Ligakupát, két FA-kupát, egy klubvilágbajnokságot, valamint egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert a Manchester Cityvel.