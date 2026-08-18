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Aranylabdás középpályással erősítenek a katalánok. Az FC Barcelona mindenben megegyezett a Manchester Cityvel a világ- és Európa-bajnok Rodri átigazolásáról.

A Barcelona 60 millió eurós átigazolási díjat fizet az aranylabdás középpályásért, további 11 millió eurót pedig bónuszok formájában kaphat a Manchester City, amely így több mint 71 millió euróért adja el a spanyol válogatott csapatkapitányát, akinek már csak egy év volt hátra a szerződéséből.

A Barcelona új igazolása a világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitánya
A Barcelona új igazolása a világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitánya
Fotó: Thomas Coex / AFP

A The Athletic értesülései szerint Rodri már mindenben megegyezett a Barcelonával, amellyel négyéves szerződést fog aláírni.

Aranylabdás középpályást igazol a Barcelona

Rodri Barcelonába igazolása azt jelenti, hogy az aranylabdás középpályás a világbajnok spanyol válogatott keretének hét tagjával – Joan Garcíával, Eric Garcíával, Pau Cubarsíval, Gavival, Dani Olmóval, Pedrivel és Lamine Yamallal – is együtt játszhat majd.

Rodri érkezése azért is komoly erősítés a Barcelonának, mert Hansi Flicknek hosszabb időre nélkülöznie kell középpályását, a holland Frenkie de Jongot, aki a jobb térdében szenvedett belső oldalszalag-szakadást.

Rodri a 16-os mezszámot fogja viselni a Barcelona csapatában, miután sikerült megbeszélnie Fermín Lopezzel, hogy mondjon le a javára a mezszámáról. A katalán csapat támadója a 2026/27-es szezonban így 7-es számmal fog játszani, amely Ferrán Torres PSG-hez igazolásával szabadult fel.

Rodri rengeteg minőséget hoz majd a csapatba, fantasztikus igazolás. A 7-es mezszámot kértem, mert mindig is tetszett. Kicsit szomorú vagyok, hogy lemondok a 16-osról, de jó kezekbe kerül majd” 

nyilatkozta Fermín López.

„Alig várom, hogy együtt dolgozhassak a csapattársaimmal, és a tőlem telhető legjobbat nyújtsam, hogy mindent megnyerjünk. Harcba szállunk a Bajnokok Ligájáért és minden egyes trófeáért” mondta Rodri, miután landolt a repülőgépe Barcelonában.

A 190 centiméter magas középpályás 2019 nyarán az Atlético Madridtól került a Manchester Cityhez. Rodri az elmúlt hét évben 298 meccsen lépett pályára az angol csapatban, 28 gólt lőtt és 32 gólpasszt adott. Hét szezon alatt négy bajnoki címet, három Ligakupát, két FA-kupát, egy klubvilágbajnokságot, valamint egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert a Manchester Cityvel.

A 2023-as, Internazionale elleni BL-döntőben ő lőtte a győztes gólt, amellyel a Manchester City története során először hódította el a trófeát. Egy évvel később aztán Európa-bajnoki győzelemre vezette a spanyol válogatottat, a szezon végén pedig megkapta a France Football Aranylabdáját.

Manchester City's Spanish midfielder #16 Rodri waves to the fans as he enters the pitch with the 2024 Ballon d'Or award he received on October 28 prior to the start of the English Premier League football match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 23, 2024. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Luis Suárez Miramontes után Rodri lett a második spanyol aranylabdás 
Fotó: Paul Ellis / AFP

Rodrinak idén is megvan az esélye a díj elnyerésére, mivel a spanyol válogatottal idén nyáron a világbajnokságot is megnyerte, nem mellesleg pedig a torna legjobb játékosának is megválasztották.

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