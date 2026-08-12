A Barcelona svéd válogatott szélsőjének jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag. Roony Bardghji az elkövetkező napokban műtéten fog átesni, a 20 éves játékosra előreláthatólag 7-8 hónapnyi kihagyás vár.

A Barcelona fiatal tehetségét, Roony Bardghjit műteni kell

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Hosszú időre kidőlt a Barcelona sztárja

A Barcelona a hivatalos honlapján és a közösségi felületein is beszámolt a szomorú hírről. Bardghji 2025 nyarán érkezett a Debrecen kupaellenfelétől, az FC Köbenhavntől, és ugyan nem számított alapembernek, de az előző idényben 28 tétmeccsen így is pályára lépett – a szezont két góllal és négy gólpasszal zárta.

❗️ INJURY NEWS



First-team player Roony Bardghji has suffered a rupture of the anterior cruciate ligament in his right knee.



The player will undergo surgery in the coming days. pic.twitter.com/Oo8ZHFNDgP — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2026

Bardghji szíriai származású, de Kuvaitvárosban született. Gyermekkorában családjával Svédországba költözött, ezért is választotta később a svéd válogatottat, amelyben eddig három alkalommal lépett pályára. A bal lábas szélső a Malmö utánpótlásából került a dán Köbenhavn csapatához, amelynél olyan gyorsan fejlődött, hogy 2022-ben már a felnőttek között is bemutatkozhatott.

A nagy áttörést a 2023-as Manchester United elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés hozta meg számára:

csereként beállva győztes gólt szerzett, amivel 17 évesen nemzetközi szinten is felhívta magára a figyelmet.

Bardghji egyik legnagyobb erőssége az egy az egy elleni játék. A 20 éves szélső gyors, technikás, jól cselez, bal lábbal kifejezetten veszélyes, és a jobb oldalról befelé törve a kapura is nagyon veszélyes. A Barcelona is elsősorban a sebességére, technikájára és cselezőkészségére figyelt fel, amikor 2025-ben szerződtette.