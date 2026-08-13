A Holland Labdarúgó Szövetség bejelentése szerint Xavi Hernández szerződése a 2030-as labdarúgó-világbajnokság végéig szól. A játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi Hernández 17 szezon alatt 750 mérkőzést játszott a Barcelona csapatában. 2019 nyarán vonult vissza, utána pedig azonnal átvette a katari al-Szadd irányításában, amely az utolsó klubja volt játékosként.

A Barcelona legendája lesz a holland válogatott új szövetségi kapitánya

Fotó: Pau Barrena / AFP

A Barcelona legendája a csúcsra vezetheti a holland válogatottat?

„Hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogy a holland válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Különleges kötődést érzek a holland labdarúgás iránt, hiszen az FC Barcelona akadémiáján nevelkedtem, és többek között Johan Cruijff, illetve Rinus Michels is nagy hatással volt rám” – mondta Xavi, akinek Louis van Gaal és Frank Rijkaard is volt az edzője Barcelonában.

„Hollandia gazdag labdarúgó-kultúrával és egy világos vízióval rendelkezik, amely számomra is rendkívül vonzó: támadófutball, labdabirtoklásból kiindulva, kreativitással és szenvedéllyel” – folytatta a spanyolok legendája, aki elmondta, hogy a szakmai stábjában holland szakemberek is szerepet kapnak majd.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint az egyik segítője korábbi barcelonai csapattársa, Patrick Kluivert lehet, aki 2012 és 2014 között Louis Van Gaal segítője volt az Oranjénál.

Ronald Koeman, a hollandok előző szövetségi kapitánya a világbajnokság után mondott le, mivel a csapat 1-1-es döntetlen után tizenegyespárbajban alulmaradt Marokkóval szemben, így már a 32 között búcsúzott.

A holland válogatott szeptember 24-én, Németország ellen játssza következő mérkőzését, a Nemzetek Ligájában.