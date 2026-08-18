A magyar válogatottban júniusban debütált Yaakobishvili Áron a Barcelona csapatával kezdte meg a felkészülést, és a Birmingham City elleni barátságos mérkőzésen be is mutatkozott a katalán csapatban.

Yaakobishvili Áront 2028-ig szerződés köti a Barcelona csapatához

Fotó: Göllner Pál/NurPhoto via AFP

Yaakobishvili remekül védett az előző szezonban az Andorra csapatában a spanyol másodosztályban, így már tavasszal is lehetett arról olvasni, hogy több első osztályú klub is érdeklődik iránta.

Miért távozott Yaakobishvili Áron a Barcelona csapatától?

A katalán csapat a nyári átigazolási időszakban két kölcsönajánlatot is kapott érte, de Hansi Flick, a Barca német vezetőedzője tisztában van a magyar kapus értékeivel, és meg akarta nézni, mire képes.

A Barcelona Joan García tavaly nyári megvételével egy világklasszist igazolt, így a következő évtizedre bebiztosította magát kapusposzton, mellette pedig nem sok esélye van a feltörekvő tehetségeknek.

Yaakobishvili Áron viszont óriási tehetség, akinek játékpercekre van szüksége, így a Barcelona ismét a kölcsönadása mellett döntött. Fabrizio Romano, az átigazolásokban rendre jártas olasz újságíró a közösségi oldalán tudatta, hogy a magyar válogatott kapus aláírta szerződését a másodosztályban szereplő UD Almería csapatával.

Az olasz transzferguru hangsúlyozta, hogy a kölcsönszerződés egy vételi opciót is tartalmaz a játékos játékjogának 50 százalékára vonatkozóan.

Egyelőre nem tudni, hogy Yaakobishvili Áronnal kezdőkapusként számolnak-e, azonban az beszédes, hogy az UD Almería csapatának második számú kapusa, a 21 éves Bruno Iribarne a Burgos együtteséhez távozott.