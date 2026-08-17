A Bayern München sztárjátékosa minden előjel nélkül lett rosszul, az esetet pedig az tette különösen aggasztóvá, hogy előtte nem történt ütközés vagy bármiféle külső behatás.

A Bayern München sztárja a frászt hozta a szurkolókra

Fotó: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP

Az orvosok és a fizioterapeuták rövid időn belül ellátták Jamal Musialát, aki a saját lábán, bár kissé bizonytalanul, hagyta el a pályát.

A hőség miatt lett rosszul a Bayern München sztárja?

A német BILD információi szerint Musiala azért szédült meg, mert keringési problémái adódtak a mintegy 33 Celsius-fokos hőség miatt.

Az eset azért is keltett aggodalmat, mert Musiala hosszú és nehéz időszakon van túl. A 2025. július 5-én, a klubvilágbajnokságon elszenvedett szárkapocscsonttörése után hónapokig tartott a rehabilitációja. Januárban ugyan visszatért, de ezt követően újabb bokaproblémák hátráltatták. Később a bal lábfejében található fémlemezt is eltávolították, miközben a nyári felkészülés jelentős részét egyéni rehabilitációval töltötte.

Musiala mindössze néhány nappal az összeesése előtt tért vissza a Bayern Münchenhez, így a mostani rosszulléte különösen rosszkor jött.

Jamal Musiala'nın Leipzig ile oynanan hazırlık maçında 86. dakikada bayıldığı anlar. pic.twitter.com/j9lxABBUtZ — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 16, 2026

A Bayern sportigazgatója, Max Eberl ugyanakkor óvatosan fogalmazott: „A legfontosabb, hogy jól van. Minden másról nem lehet mit mondani.”

Musiala korábban arról beszélt, hogy a sérüléssel töltött időszak rengeteget tanított neki. Most azonban ismét türelemre lehet szüksége. Bár a tervek szerint hamarosan újra edzésbe áll, úgy tűnik, a visszatéréséhez vezető út továbbra sem zökkenőmentes.