A címvédő Bayern München a Stuttgart ellen kezdte meg szereplését a Bundesliga 2026–2027-es idényében. A bajorok az elmúlt két idényben egyaránt megnyerték a német bajnokságot, az új évad első tétmeccsén pedig már begyűjtöttek egy trófeát: a Borussia Dortmund 2–1-es legyőzésével elhódították a Franz Beckenbauer Szuperkupát.
A Bayern különösen jó sorozattal várta a Bundesliga hagyományos péntek esti nyitó mérkőzését. A müncheniek 2011 óta egyszer sem veszítették el első bajnokijukat, ráadásul a címvédő sem kapott még ki az idény első hivatalos meccsén annak 2002-es bevezetése óta.
A két együttes az előző idényben többször is emlékezetes mérkőzést játszott egymással: a Bayern áprilisban éppen a Stuttgart 4–2-es legyőzésével biztosította be újabb bajnoki címét, majd a Német Kupa döntőjében is összecsaptak, ahol Harry Kane mesterhármasával 3–0-ra nyertek a bajorok. Az angol csatárnak egyébként is különösen fekszik a Stuttgart elleni játék: az előző nyolc egymás elleni találkozón összesen 14 gólt szerzett.
Vincent Kompany a Dortmund elleni Szuperkupa-mérkőzéshez képest két helyen változtatott a kezdőcsapatán, Upamecano és Alphonso Davies is bekerült a védelembe. A támadósorban Michael Olise, Nathaniel Brown és Luis Díaz támogatta Kane-t, míg a két egymást követő felkészülési mérkőzésen is összeesett Jamal Musiala nem került be a meccskeretbe.
Kapufák után Upamecano szerezte az idény első gólját
A Stuttgart egyáltalán nem kezdett megilletődötten az Allianz Arénában: a kilencedik percben Tiago Tomás került hatalmas helyzetbe, közeli lövése azonban a lécen csattant, így a vendégek nem tudták megszerezni a vezetést.
Nem sokkal később már a másik kapunál rezgett meg a léc: a 17. percben Kane harcolt ki szabadrúgást a tizenhatos közelében, Olise pedig remekül tekert kapura, de próbálkozása a kapufáról kifelé pattant.
A 21. percben aztán már megszületett a Bundesliga-idény első találata. Joshua Kimmich szöglete után Upamecano csúsztatott bele a labdába az ötösnél, amely a védők között utat talált Fabian Bredlow kapujának jobb oldalába (1–0).
A vezetés megszerzése után egyre inkább átvette az irányítást a Bayern: a 26. percben Kane remek labdával hozta helyzetbe Díazt, a kolumbiai támadó azonban óriási lehetőségben Bredlowba lőtt. Két perccel később Olise húzott befelé a jobb oldalról, majd kevéssel tekert a hosszú sarok mellé.
A Stuttgartnak is volt lehetősége az egyenlítésre, Deniz Undav előkészítése után Dzenan Pejcinovic lőtt a kapu mellé. A félidő hajrája azonban ismét egyértelműen a Bayern fölényét hozta. Brown veszélyes lövését Bredlow nagy bravúrral tolta ki, majd Konrad Laimer próbálkozását is védte a stuttgarti kapus. Kane beadása után Díaz fejelt fölé, az utolsó percekben pedig Olise és Laimer lövése is elakadt a vendégek védelmében.
A Stuttgart bátran kezdett és kapufáig is jutott, az első félidő előrehaladtával azonban egyre nagyobb fölénybe került a címvédő, amely több lehetőséget is kidolgozott, de Bredlow védéseinek köszönhetően csak Upamecano talált a kapuba, így 1–0-s müncheni vezetéssel ért véget az első félidő.
A fordulás után gálázott a Bayern München
A második játékrész elején aztán alaposan felpörögtek az események. A Stuttgart az 52. percben egyenlített: Maximilian Mittelstädt beadása után Manuel Neuer még nagy bravúrral védte Jeff Chabot próbálkozását, a kipattanó azonban végül Josha Vagnoman elé került, aki közelről a kapuba lőtt (1–1).
A vendégek azonban mindössze három percig örülhettek az egyenlítésnek: az 55. percben Joshua Kimmich készítette elő Michael Olise helyzetét, a francia támadó pedig mintegy 12 méterről megszerezte a Bayern második gólját, így a bajnok gyorsan visszavette a vezetést (2–1).
A Bayern szinte azonnal újabb csapást mért ellenfelére: az 58. percben Kimmich szabadrúgása után Alphonso Davies adott középre, Vagnoman pedig menteni próbált, ám megcsúszott, és a saját kapujába juttatta a labdát, így három perc alatt két gólt szerzett a müncheni együttes (3–1).
Vagnoman ezzel mindössze a második játékos lett, aki Bundesliga-vendégként az Allianz Arénában ugyanazon a mérkőzésen mindkét csapat kapujába betalált: korábban ez a „bravúr” csak a frankfurti Martin Hintereggernek jött össze 2020-ban.
Vincent Kompany csapata ezt követően is veszélyesebb maradt. A 64. percben Harry Kane kiugratása után Michael Olise ismét a kapuba talált, ám a videobíró les miatt érvénytelenítette a gólt. A Stuttgart próbált visszakapaszkodni, Ermedin Demirovic lövése kevéssel elkerülte a kaput, a túloldalon pedig Aleksandar Pavlovic és Luis Díaz is közel járt az újabb találathoz.
A 82. percben aztán végleg eldőlt a mérkőzés. Olise indítása után Ismael Saibari tört be a tizenhatoson belülre, majd visszagurított Pavlovicnak, aki közelről a kapuba lőtt, és 4–1-re módosította az állást. A kegyelemdöfést Luis Díaz adta meg a 92. percben: a Stuttgart labdavesztése után Ismael Saibari remekül ugratta ki a kolumbiait, aki ezúttal nem hibázott ziccerben, és beállította az 5–1-es végeredményt.
Bundesliga, 1. forduló
Bayern München–VfB Stuttgart 5–1 (1–0)
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