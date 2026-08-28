A címvédő Bayern München a Stuttgart ellen kezdte meg szereplését a Bundesliga 2026–2027-es idényében. A bajorok az elmúlt két idényben egyaránt megnyerték a német bajnokságot, az új évad első tétmeccsén pedig már begyűjtöttek egy trófeát: a Borussia Dortmund 2–1-es legyőzésével elhódították a Franz Beckenbauer Szuperkupát.

A Bayern München öt (érvényes) gólt ünnepelhetett a Stuttgart ellen

Fotó: Sven Hoppe/DPA/AFP

A Bayern különösen jó sorozattal várta a Bundesliga hagyományos péntek esti nyitó mérkőzését. A müncheniek 2011 óta egyszer sem veszítették el első bajnokijukat, ráadásul a címvédő sem kapott még ki az idény első hivatalos meccsén annak 2002-es bevezetése óta.

A két együttes az előző idényben többször is emlékezetes mérkőzést játszott egymással: a Bayern áprilisban éppen a Stuttgart 4–2-es legyőzésével biztosította be újabb bajnoki címét, majd a Német Kupa döntőjében is összecsaptak, ahol Harry Kane mesterhármasával 3–0-ra nyertek a bajorok. Az angol csatárnak egyébként is különösen fekszik a Stuttgart elleni játék: az előző nyolc egymás elleni találkozón összesen 14 gólt szerzett.

Vincent Kompany a Dortmund elleni Szuperkupa-mérkőzéshez képest két helyen változtatott a kezdőcsapatán, Upamecano és Alphonso Davies is bekerült a védelembe. A támadósorban Michael Olise, Nathaniel Brown és Luis Díaz támogatta Kane-t, míg a két egymást követő felkészülési mérkőzésen is összeesett Jamal Musiala nem került be a meccskeretbe.

Kapufák után Upamecano szerezte az idény első gólját

A Stuttgart egyáltalán nem kezdett megilletődötten az Allianz Arénában: a kilencedik percben Tiago Tomás került hatalmas helyzetbe, közeli lövése azonban a lécen csattant, így a vendégek nem tudták megszerezni a vezetést.

Nem sokkal később már a másik kapunál rezgett meg a léc: a 17. percben Kane harcolt ki szabadrúgást a tizenhatos közelében, Olise pedig remekül tekert kapura, de próbálkozása a kapufáról kifelé pattant.

A 21. percben aztán már megszületett a Bundesliga-idény első találata. Joshua Kimmich szöglete után Upamecano csúsztatott bele a labdába az ötösnél, amely a védők között utat talált Fabian Bredlow kapujának jobb oldalába (1–0).