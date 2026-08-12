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Szerdán este kilenc órától Salzburgban rendezik az Európai Szuperkupa-döntőt, ahol a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain az Európa-liga-győztes Aston Villával mérkőzik. A találkozó előtt Luis Enrique, a BL-győztes francia csapat edzője teljesen kikelt magából a versenynaptár miatt, de bízik benne, hogy együttese idén is sikeres lehet.

A BL-győztes Paris Saint-Germain edzője nincs könnyű helyzetben a szerda esti Európai Szuperkupa-döntő előtt. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság mindössze 24 napja ért véget, de a francia sztárcsapatnak máris pályára kell lépnie, mindezt úgy, hogy játékosainak nagy része érdekelt volt a foci-vb végjátékában.

Luis Enrique, A BL-győztes PSG edzőjének fogalma sincs arról, milyen állapotban vannak a játékosai
A BL-győztes PSG edzőjének fogalma sincs arról, milyen állapotban vannak a játékosai
Fotó: Franck Fife / AFP

A FIFA 2025-ben bejelentett, játékosok jólétére vonatkozó alapelvei szerint legalább 21 nap szabadság jár a játékosoknak az idény végén, így a BL-címvédő PSG legjobb játékosai még szinte el sem kezdték a felkészülést az előttünk álló szezonra.

Miért akadt ki a PSG BL-győztes edzője?

A szerdai mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Haraszti Ádám, az RTL újságírója emlékeztette Luis Enriquét arra, hogy egy évvel ezelőtt, a Tottenham elleni Szuperkupa-döntő előtt is hasonló helyzetben volt a Paris Saint-Germain, csak akkor a klubvilágbajnokság miatt.

„Szürreális a helyzet. Nincsenek játékosaim” – mondta az RTL-nek a spanyol szakember.

„Hétfőn érkeztek a válogatott játékosok: a franciák, a spanyolok és a marokkóiak is. Tízen érkeztek hétfőn, vasárnap jöttek a brazilok és a portugálok. Egy hetünk volt felkészülni a mérkőzésre. Ezt a helyzetet a piac idézi elő, de elfogadjuk. A lehető legjobban felkészülünk, és örülünk, hogy megint itt lehetünk, mert ez azt jelenti, hogy megnyertünk egy fontos trófeát. 

De ami a meccset illeti, ami egy topmérkőzés lesz, nagyon nehéz lesz, mert nem tudom, milyen formában vannak a játékosaim azok után a kevés nap után, amit otthon töltöttek edzéssel. A mérkőzés nagyon fontos számunkra és a szurkolóink számára, hogy jó benyomást keltsünk, de a felkészülés szempontjából ez egyáltalán nem hasonlít egy olyan mérkőzésre, amilyennek egy ilyen döntőnek lennie kellene” 

– vélekedett Luis Enrique.

SALZBURG, AUSTRIA - AUGUST 11: Paris Saint-Germain's Vitinha takes part in final training session under head coach Luis Enrique at Salzburg Stadium in Salzburg, Austria, ahead of the UEFA Super Cup match against Aston Villa on August 11, 2026. Isa Terli / Anadolu (Photo by Isa Terli / Anadolu via AFP)
A Paris Saint Germain legnagyobb sztárjai a héten kezdték meg az edzéseket
Fotó: Isa Terli / Anadolu via AFP

A Paris Saint-Germain–Aston Villa mérkőzést este kilenctől rendezik a salzburgi Red Bull Arénában. A mérkőzés játékvezetője a szomáliai Omar Artan lesz, akit nyáron nem engedtek be az Egyesült Államokba a „terrorszervezetekkel való állítólagos kapcsolatai” miatt.

Az európai szövetség (UEFA) ezt követően jelentette be, hogy az afrikai bíróra bízza az Európai Szuperkupa-döntő vezetését, mintegy kárpótlásul azért, amin keresztül kellett mennie az Egyesült Államok bevándorlási politikája, valamint a FIFA tehetetlensége miatt.

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