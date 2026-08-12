A BL-győztes Paris Saint-Germain edzője nincs könnyű helyzetben a szerda esti Európai Szuperkupa-döntő előtt. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság mindössze 24 napja ért véget, de a francia sztárcsapatnak máris pályára kell lépnie, mindezt úgy, hogy játékosainak nagy része érdekelt volt a foci-vb végjátékában.

A BL-győztes PSG edzőjének fogalma sincs arról, milyen állapotban vannak a játékosai

Fotó: Franck Fife / AFP

A FIFA 2025-ben bejelentett, játékosok jólétére vonatkozó alapelvei szerint legalább 21 nap szabadság jár a játékosoknak az idény végén, így a BL-címvédő PSG legjobb játékosai még szinte el sem kezdték a felkészülést az előttünk álló szezonra.

Miért akadt ki a PSG BL-győztes edzője?

A szerdai mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Haraszti Ádám, az RTL újságírója emlékeztette Luis Enriquét arra, hogy egy évvel ezelőtt, a Tottenham elleni Szuperkupa-döntő előtt is hasonló helyzetben volt a Paris Saint-Germain, csak akkor a klubvilágbajnokság miatt.

„Szürreális a helyzet. Nincsenek játékosaim” – mondta az RTL-nek a spanyol szakember.

„Hétfőn érkeztek a válogatott játékosok: a franciák, a spanyolok és a marokkóiak is. Tízen érkeztek hétfőn, vasárnap jöttek a brazilok és a portugálok. Egy hetünk volt felkészülni a mérkőzésre. Ezt a helyzetet a piac idézi elő, de elfogadjuk. A lehető legjobban felkészülünk, és örülünk, hogy megint itt lehetünk, mert ez azt jelenti, hogy megnyertünk egy fontos trófeát.

De ami a meccset illeti, ami egy topmérkőzés lesz, nagyon nehéz lesz, mert nem tudom, milyen formában vannak a játékosaim azok után a kevés nap után, amit otthon töltöttek edzéssel. A mérkőzés nagyon fontos számunkra és a szurkolóink számára, hogy jó benyomást keltsünk, de a felkészülés szempontjából ez egyáltalán nem hasonlít egy olyan mérkőzésre, amilyennek egy ilyen döntőnek lennie kellene”

– vélekedett Luis Enrique.

A Paris Saint Germain legnagyobb sztárjai a héten kezdték meg az edzéseket

Fotó: Isa Terli / Anadolu via AFP

A Paris Saint-Germain–Aston Villa mérkőzést este kilenctől rendezik a salzburgi Red Bull Arénában. A mérkőzés játékvezetője a szomáliai Omar Artan lesz, akit nyáron nem engedtek be az Egyesült Államokba a „terrorszervezetekkel való állítólagos kapcsolatai” miatt.

Az európai szövetség (UEFA) ezt követően jelentette be, hogy az afrikai bíróra bízza az Európai Szuperkupa-döntő vezetését, mintegy kárpótlásul azért, amin keresztül kellett mennie az Egyesült Államok bevándorlási politikája, valamint a FIFA tehetetlensége miatt.