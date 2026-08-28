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Az AEK Athén a Real Madriddal is összecsap majd a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A BL-sorsolás eredményeként Varga Barnabásék útjába több sztárcsapat került, a párharcok közül pedig kiemelkedik a rekordgyőztes Real elleni rangadó.

A csütörtöki BL-sorsolás sok érdekességet tartogatott az AEK Athén számára. Varga Barnabásék hazai pályán kezdenek a Real Madrid ellen, az alapszakaszban pedig az AS Roma, a Galatasaray, a LASK, a Borussia Dortmund, a Como, a Manchester City és a Sahtar Donyeck lesznek még az ellenfeleik.

BL-sorsolás: Varga Barnabásékra szenzációs meccsek várnak 
BL-sorsolás: Varga Barnabásékra szenzációs meccsek várnak 
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

A BL-sorsolás után a spanyolok méltatták Varga Barnabásékat

A BL-playoffban a Levszki Szófiát magabiztosan kiütő AEK nem akármilyen rivális ellen kezdi főtáblás szereplését az elitsorozatban. A görög gazzetta.gr sportportál kiemelte, hogy a madridi AS napilap sem ment el szó nélkül a közelgő párharc előtt, az athéniakról kifejezetten pozitív véleményt fogalmazott meg.

„Új fenyegetés Európa nagy királyaira. Az AEK Athén biztosította helyét a Bajnokok Ligája alapszakaszában, miután legyőzte a Levszki Szófiát, az újjászületett Luka Jovic pedig utat tört magának. 

A magyar Varga Barnabás és a horvát Lovro Majer is kiemelkedett, az athéni csapat kiváló teljesítményt nyújtott” 

– dicsérte a Real korábbi játékosát, a szerb Jovicsot, valamint a remek formába lendült Vargát is a Real Madriddal kiemelten foglalkozó spanyol sportlap.

Barnabás Varga in action during the UEFA Champions League qualifying playoff - second leg football match between AEK Athens (AEK) and PFC Levski Sofia at the OPAP Arena in Athens, Greece, on August 26, 2026 (Photo by Menelaos Myrillas / SOOC via AFP)
Varga Barnabás két gólt szerzett a Levszki Szófia elleni playoff-visszavágón
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

24 év után újra AEK Athén-Real Madrid meccs a BL-ben

„Az AEK játéka természetesen nem csak Jovicsról szól. Marko Nikolics csapata közvetlen, lendületes és veszélyes futballt játszik, különösen azok ellen az együttesek ellen, amelyek felvállalják a kemény párharcokat. 

Az AEK-nek megvan a kellő minősége és támadóereje ahhoz, hogy bármelyik ellenfelét meglepje, 

ugyanakkor védekezésben sem könnyű feltörni: egyáltalán nem olyan csapat, amely ellen egyszerű dolga van a támadóknak” – méltatták a görögöket a spanyolok.

Az AEK Athén legutóbb a 2002/2003-as Bajnokok Ligája-szezonban találkozott a Real Madriddal és az AS Romával is a csoportkörben. A 24 évvel ezelőtti különösen emlékezetes BL-szereplés volt az athéniak számára: mind a hat csoportmérkőzésükön döntetlent játszottak, és veretlenül zártak a kvartettben, de továbbjutni nem tudtak.

Real Madrid's Brazilian , Ronaldo (C) fights for the ball with AEK Athens Nikolaos Kostenoglou (R), under the eyes of Konstantinos Katsouranis during their Champion's League match in Madrid 22 October 2002. AFP PHOTO/Pierre-Philippe MARCOU (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Az AEK Athén legutóbb 2002-ben mérkőzött meg a Real Madriddal
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ami a Real elleni meccseket illeti: 2002-ben az AEK hazai pályán 3-3-as, idegenben pedig 2-2-es döntetlent játszott a Zinedine Zidane-t, Ronaldót, Raúlt, Luis Figót és Roberto Carlost is a soraiban tudó spanyol gigász ellen.

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