Hosszabb időre elveszítette csapatkapitányát a Paksi FC, miután kiderült, hogy Böde Dániel sérülése a vártnál is súlyosabb. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a 39 éves labdarúgó nem lépett pályára a Puskás Akadémia otthonában 3–2-re elveszített bajnoki mérkőzésen, később pedig Bognár György vezetőedző is megerősítette, hogy a támadó megsérült. Akkor még nem lehetett tudni, pontosan milyen problémával küzd a paksi klubikon, mostanra azonban megszületett a diagnózis: Böde combfeszítőizma elszakadt, ezért műtét vár rá, felépülése pedig előreláthatólag három-négy hónapot vehet igénybe.

Megsérült Böde Dániel, műtét és hosszú kihagyás vár rá Fotó: Vasvári Tamás

Megsérült Böde Dániel

A Paksi FC hivatalos tájékoztatása szerint Böde Dániel még a Puskás Akadémia elleni bajnoki találkozót megelőző egyik edzésen sérült meg. A rutinos csatár éppen kapura lőtt, amikor megtörtént a baj, a későbbi vizsgálatok pedig megállapították, hogy beszakadt a combfeszítőizma.

Műteni kell, és bízom benne, hogy még ezen a héten meglesz az operáció. Hogy hogyan tekintek életem első beavatkozására? Csináljuk minél hamarabb, gyerünk, aztán jövök is vissza, amint lehet! Úgy mondták, előreláthatóan három-négy hónap lesz a kihagyás

– fogalmazott Böde a sérülésével kapcsolatban.