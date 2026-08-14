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Nagy csapás érhette Paks labdarúgó-csapatát. Böde Dániel sajtóhírek szerint olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy akár hónapokig nem léphet pályára. Sőt, a műtét sem kizárt.

Hónapokig nem számíthat a Paks Böde Dánielre – legalábbis a legfrissebb sajtóinformációk szerint. Az aggasztó hírek arról szólnak, hogy a 39 éves csatár izomszakadást szenvedett, és az sem kizárt, hogy műtétre lesz szükség.

Böde Dániel a Paks labdarúgója
Böde Dániel az előző idényben is még 10 bajnoki góllal segítette a Paksot a nemzetközi kupainduláshoz
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Böde Dániel sérülést szenvedett?

Hiába jelentette be májusban Böde Dániel, hogy ebben a szezonban még biztosan a Paks csapatát erősíti, egy sérülés miatt megrövidülhet utolsó élvonalbeli szezonja. A CsakFoci információi szerint a rutinos támadó izomszakadást szenvedett.

A helyzet állítólag nagyon aggasztó, mert a korábbi válogatott labdarúgó hosszú időre, akár hónapokra kidőlhetett a sorból. Sőt, a portál úgy tudja, nem kizárt, hogy Bödének műtétre lesz szüksége.

Nagy csapás a Paksnak

A Ferencvárossal kétszeres magyar bajnok és ötszörös kupagyőztes csatár az előző idényben is még 10 bajnoki góllal segítette a Paksot a nemzetközi kupainduláshoz. A jelenlegi szezonban eddig 5 tétmeccsen lépett pályára – valahányszor csereként –, és már egy találatot jegyez. Egyelőre nagy kérdés viszont, hogy mikor lesz alkalma tovább gyarapítani ezt a számot, a Paks ugyanis hivatalosan még nem reagált a Böde Dániel sérüléséről megjelent hírekre.

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