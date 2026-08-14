Hónapokig nem számíthat a Paks Böde Dánielre – legalábbis a legfrissebb sajtóinformációk szerint. Az aggasztó hírek arról szólnak, hogy a 39 éves csatár izomszakadást szenvedett, és az sem kizárt, hogy műtétre lesz szükség.

Böde Dániel az előző idényben is még 10 bajnoki góllal segítette a Paksot a nemzetközi kupainduláshoz

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Böde Dániel sérülést szenvedett?

Hiába jelentette be májusban Böde Dániel, hogy ebben a szezonban még biztosan a Paks csapatát erősíti, egy sérülés miatt megrövidülhet utolsó élvonalbeli szezonja. A CsakFoci információi szerint a rutinos támadó izomszakadást szenvedett.

A helyzet állítólag nagyon aggasztó, mert a korábbi válogatott labdarúgó hosszú időre, akár hónapokra kidőlhetett a sorból. Sőt, a portál úgy tudja, nem kizárt, hogy Bödének műtétre lesz szüksége.

Nagy csapás a Paksnak

A Ferencvárossal kétszeres magyar bajnok és ötszörös kupagyőztes csatár az előző idényben is még 10 bajnoki góllal segítette a Paksot a nemzetközi kupainduláshoz. A jelenlegi szezonban eddig 5 tétmeccsen lépett pályára – valahányszor csereként –, és már egy találatot jegyez. Egyelőre nagy kérdés viszont, hogy mikor lesz alkalma tovább gyarapítani ezt a számot, a Paks ugyanis hivatalosan még nem reagált a Böde Dániel sérüléséről megjelent hírekre.