Igaznak bizonyult a sajtóhír, miszerint Böde Dániel izomsérülést szenvedett. Bár a Paks napokig nem adott tájékoztatást a rutinos támadó állapotáról, a 39 éves labdarúgó nem volt ott vasárnap a Puskás Akadémia ellen 3-2-re elveszített idegenbeli bajnokin. Sőt, a lefújás után Bognár György vezetőedző megerősítette, hogy 1-2 hónapig biztosan nem számíthat játékosára.

Böde Dániel izomsérülést szenvedett

Fotó: paksifc.hu

Böde Dániel megsérült

Múlt héten jelentek meg először az aggasztó hírek Böde Dánielről, miszerint súlyos sérülést szenvedett és az sem kizárt, hogy műtétre lesz szüksége. A Paks napokig nem közölt hivatalos információkat a 39 éves labdarúgó állapotáról, de Bognár György nem nevezte őt a Puskás Akadémia elleni bajnokira. Majd a vezetőedző volt az, aki a lefújás után megerősítette a rutinos támadó sérülését. Az első információk izomszakadásról és több hónapos kihagyásról szóltak, a szakember ennél óvatosabban fogalmazott:

Böde Daninak izomsérülése van, amely 1-2 hónapot igénybe vesz

– nyilatkozta Bognár György.

Műtétre lesz szüksége?

Olyan információk is megjelentek, miszerint nem kizárt, hogy a Paks csatárának műtétre lesz szüksége. A vezetőedző viszont elmondta, az orvosok csak ezen héten ülnek össze, hogy értékeljék Böde állapotát, és akkor többet lehet majd tudni.