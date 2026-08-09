A mérkőzés után a vendégek trénere, Bódog Tamás és a nyíregyháziak számon kérték Rúsz Márton játékvezetőt: a heves vita során a biztonságiak is a pályára futottak, az 55 éves vezetőedző előbb sárga, majd piros lapot kapott. Bódog a mérkőzést közvetítő M4 Sportnak elárulta, mi okozta pontosan a nézeteltérést.

Bódog Tamás a meccs után számon kérte a játékvezetőt

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Szerettünk volna jól szerepelni, a végén nem tudom, a bíró milyen irányba próbálkozott… Azért állított ki, mert megkérdeztem, miért nem adott piros lapot tiszta ütésért, miért állította ki az emberemet, miért adott neki sárga lapot, amikor őt ütik meg. Hibázhat a bíró, ő is emberből van, de… arrogáns, ennyi

– fogalmazott a Nyíregyháza vezetőedzője, aki szakmai szempontból is értékelt. – Ez a realitás… Nagyon sokan beszélnek arról, hogy szintet kell lépni. Nem, ebben az évben ugyanúgy azért kell küzdeni, hogy bennmaradj, lehetőleg egy nyugodt szezon után.”

Bódog Tamás kifakadása:

A támadószekcióról úgy nyilatkozott, van hét csatára, de abból négy használhatatlan: „Őket úgy hoztunk vissza, hogy máshová nem kellettek, sérültek.”

Gert Remmel, a DVSC észt mestere pontosan tisztában volt azzal, mennyire fontos a debrecenieknek a keleti rangadó.

„Ez nem rólam, hanem a klubról szól, mindenki tudta, milyen fontos a Nyíregyháza elleni rangadó, és nemcsak azért, mert nem volt pontunk ezt megelőzően, hanem mert igazi derbi volt. A játékosok ma szinte tökéletesen teljesítettek, ez újabb energiákat ad a következő meccsekre” – értékelt Remmel, aki a győztes gólt szerző Dzsudzsák Balázsról azt mondta, megvan benne az a karakter, ami sok játékosból hiányzik.

A 39 esztendős debreceni csapatkapitány nagyon örült élete első fejes góljának.

„Van egy fantasztikus közönségünk, annak ellenére, hogy nem úgy kezdtük a szezont, ahogy elvártuk és elvárták volna, fantasztikus pozitív hangulatot teremtettek. Nem akarok behódolni senkinek, de azért erős ez a debreceni közösség, család, mert, amikor kell, akkor a legjobban összefogunk – mondta Dzsudzsák, hozzátéve, szombaton egy nagyobb létszámú csapatösszetartást szervezett. – Semmi merészre nem kell gondolni, de nagyon fontosnak láttam, hogy együtt legyen a csapat vázát alkotó keménymag. Most már büszkén merek arról beszélni, hogy ez bejött.”

A mérkőzés összefoglalója: