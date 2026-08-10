A DVSC Dzsudzsák Balázs fejesgóljával győzte le 1-0-ra a Nyíregyházát a Nagyerdei Stadionban. A találkozó után Bódog Tamás magánszáma következett, a Szpari dühös edzője nekirontott Rúsz Márton játékvezetőnek, a heves vita során a biztonságiaknak is közbe kellett avatkozniuk. A Nyíregyháza trénere végül piros lapot kapott, majd a mérkőzés utáni nyilatkozatában arrogánsnak nevezte a bírót. Bódog a saját játékosaival kapcsolatban sem kertelt – négy csatárát használhatatlannak nevezte –, majd hozzátette, nem akar túlzásokba esni, mert ha csúnyát mondana, nem eltiltanák, hanem lecsuknák.
Bódog Tamás: Tojok rá nagy ívben
Az előző idény végéhez közeledve, áprilisban az Újpest 7-2-re verte a Nyíregyházát. Bódog a súlyos kudarc után nem dühöngött, sőt, talán túlzottan is higgadtan értékelt.
„Szenzációs csapatom van, ilyen érzésem van. Pont tojok rá nagy ívben”
– mondta az őt kérdező riporternek az 55 éves edző, aki végül a saját felelősségéről is szót ejtett. „El kell gondolkodnunk, mert ha egy-két játékos rosszul játszik, az belefér, de ha ennyi ember vét ilyen egyszerű hibákat, az már inkább az edző felelőssége, úgyhogy valamit mi elcsesztünk” – tette hozzá a Nyíregyháza edzője.
Bódog Tamás és a paksi katasztrófa
Bódog korábban a DVTK csapatát is irányította, a diósgyőriek edzőjeként több emlékezetes megszólalása volt. Egy ízben Bacsa Patrikról formált erős véleményt: „Ha népmesei hőst csinálunk belőle azért, mert hajlandó futni, küzdeni és edzeni, akkor rossz úton vagyunk. Ez alap kell, hogy legyen, és hozd ki magadból a maximumot. Hála istennek ő ezt az elején nem csinálta, de rájött, hogy csak így van esélye, azóta szenzációsan játszik”.
A Paks elleni 2-1-es vereség után Bódog tőmondatokban válaszolt, alaposan megizzasztva kérdezőjét.
Az edző szerint csapatának nem volt játéka, a győzelemhez még két gól hiányzott, és katasztrófa volt, amit a játékosai nyújtottak a pályán.
Bódog Tamás a bíró testsúlyával foglalkozott
A Debrecen elleni vereséget követően adta egyik legemlékezetesebb nyilatkozatát Bódog 2017 tavaszán, akinek akkor is a bíróval támadt gondja. A DVTK bennmaradt az élvonalban, de az ingerült szakember nem kímélte Erdős József játékvezetőt.
„Nem akarok és nem is szoktam a bírókkal foglalkozni. Könyörgök, 2-0-nál én a kispadról, hetven méterről látom, hogy tizenegyes. Nem lehet befújni?
Ha valakinek tíz kiló súlyfeleslege van, akkor ne vezessen NB I-ben! Ha nem ér oda és nem tud odafutni,
nem tudja követni a játékot és amellett… Á, hagyjuk, mindegy, bennmaradtunk…” – nyilatkozta az M4 Sportnak Bódog.
Bódog Tamás az előző idényben szezon közben, október végén vette át a Nyíregyháza csapatát Szabó István menesztése után – előtte a Herthánál dolgozott segédedzőként. A Diósgyőr, a Kisvárda és a Honvéd kispadján is megfordult szakember a szabolcsiakat sikeresen benntartotta, a mostani idényben pedig egy győzelem és két vereség a mérlege a Szpari kispadján.
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