A Debrecen Dzsudzsák Balázs pályafutása első fejesgóljával győzte le 1-0-ra a Nyíregyházát az NB I harmadik fordulójában. Temesvári Attila a 92. percben begyűjtötte második sárga lapját, így a találkozót emberhátrányban fejezte be a Szpari, amelynek vezetőedzője, a bíróval összetűzésbe keveredő Bódog Tamás is piros lapot kapott. Az 55 éves tréner azért dühöngött, mert Temesvárit Batik Bence megütötte, az eset után mégis ő kapott sárgát, holott a DVSC futballistáját ki kellett volna állítani. A történtek fölött a Nyíregyháza nehezen tért napirendre, a klub levelet írt az MLSZ-nek, amely Temesvári kiállítását nem kérdőjelezte meg, ugyanakkor Batik esetében elismerte, hogy jogos piros lap maradt el.

A Debrecen-Nyíregyháza meccsen Bódog Tamást is kiállították

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Bódog Tamás keményen reagált az eltiltására

Ami a Nyíregyháza edzőjét illeti, Bódogot végül négy meccsre tiltotta el a szövetség. A Szpari edzője ezt követően reagált a büntetésére, de a véleménye a mérkőzés vitatott esete kapcsán nem változott. Bódog szerint a saját viselkedése valóban nem elfogadható, azonban nincs értelme fellebeznie, mert tartja magát ahhoz, hogy „elcsalták a meccset”. Az erős nyilatkozatairól híres edző hosszasan reagált a büntetésére.

„Nincs értelme fellebbezni, mert tartom magam, ahhoz, amit mondtam és amiért kiállítottak. Mégpedig hogy ‚elcsaltátok a meccset’.

A bizottságban ülők többsége nem a fociból jön, bár gondolom, azért néha néznek focit, és a VIP-ben kényelmesen érzik magukat. Fölösleges lenne ezeknek az embereknek ok-okozatot elmagyarázni. Ami vérlázító, hogy Rúsz játékvezetőnek több botrányos mérkőzése volt a Debrecennel, ami miatt (jogosan) a DVSC-szimpatizánsoknál és a klubnál kiborult a bili” – mondta a Nemzeti Sportnak Bódog, akinek a teljes nyilatkozata a linkre kattintva megtekinthető.

Bódog Tamás négy mérkőzésről marad le

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu/

Az eltiltás értelmében a Nyíregyháza edzője a Kisvárda, az MTK, a Paks és a Vasas elleni NB I-es meccsekről lemarad, a kispadra a Fradi elleni rangadón térhet vissza.