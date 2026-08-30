Bódog Tamás együttese az első félidőben több nagy lehetőséget is kidolgozott, betalálni azonban nem tudott, a fordulás után pedig Haraszti Zsolt bombagóljával a Paks került előnybe. Sokáig úgy tűnt, ez dönti el a mérkőzést, a 88. percben azonban Medved beadása után Batoum közelről egyenlített, így 1–1-es döntetlennel zárult a Nyíregyháza–Paks mérkőzés.

Bódog Tamás ezúttal sem volt megelégedve a játékvezetéssel

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Bódog Tamás szerint a látottak alapján csapatának lett volna lehetősége a három pont megszerzésére.

„Nem az, hogy meg lehetett volna, meg kellett volna nyerni a mérkőzést… Az első félidő abszolút a miénk volt, hat kimondottan nagy helyzetünk volt, uraltuk a mérkőzést. A második félidő nem volt jó, voltak lehetőségeink, de volt olyan fázis, amikor a Paksnak is megvoltak a lehetőségei. A második félidőre jó indulattal azt mondom, hogy ikszes volt” – értékelt a Nyíregyháza vezetőedzője az M4 Sportnak.

Bódog Tamás visszanézetné a Paks gólját

Bódog ezt követően Haraszti vezető találatára is kitért. Nem magával a lövéssel volt problémája, hanem az azt megelőző szabadrúgással, amelynek jogosságát erősen megkérdőjelezte.

Csak annyit kérek, nézzétek vissza a szabadrúgást, amiből a gól lett, hogy ki rúgott meg kit. Semmit nem… Isten ments! Attól függetlenül nem a bírón múlt, ez nem bírózás. Pont azért, mert így, hogy most ráérek, és tudom, hogy a bírónak nem volt régen videója, igaz, most már van… Úgy gondolom, érdekes volt a szituáció, vissza lehet nézni, miből lett a szabadrúgás

– fogalmazott Bódog, aki eltiltása miatt nem lehetett ott a kispadon.

A szakember ezzel vélhetően a Telesport egykori, A bírónak nincs videója című rovatára utalt, amelyben vitatott játékvezetői döntéseket elemeztek. Bódog arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben a Paks gólját megelőző esetből szabadrúgás lett, a Nyíregyháza egyik szögletét videózták, majd végül sok sikert kívánt a tolnaiaknak.

A mérkőzés összefoglalója:

Bognár György szerint reális volt a döntetlen

A Paks vezetőedzője jóval kevésbé volt elégedett saját csapata játékával. Bognár György annak ellenére reálisnak nevezte az 1–1-es eredményt, hogy együttese néhány percre volt a győzelemtől.