Bognár György együttese kétszer is megszerezte a vezetést, ám a Honvéd mindkétszer egyenlíteni tudott: előbb a 16 éves Somogyi Tamás góljával, majd Csontos Dominik tizenegyesével. Utóbbival kapcsolatban a Paks trénere elárulta, nem értett teljesen egyet a játékvezető ítéletével.

Bognár György nem érti, miért kapott tizenegyest a Honvéd

Fotó: paksifc.hu

Bognár György kritikája

Kicsit jobb játékra számítottam, de ezt a meccset így is megnyerhettük volna. Nem néztem vissza a tizenegyes-szituációt, de sok köze nem volt a gólhelyzethez, úgyhogy furcsállom, de lassan hozzászokhatunk ehhez

– mondta az M4 Sportnak Bognár, aki a meccs alakulásával kapcsolatban hozzátette, az első játékrészben passzív volt a Paks, ezért kreatív játékosokat küldött a pályára, „ami ült is”.

Ezután arról beszélt, mi lehet a kulcsa annak, hogy ismét begyűjtse a pontokat a tolnai csapat: „Ugyanezt kell csinálnunk: kezdeményeznünk kell, előre kell játszanunk a megszerzett labdával, ebben picit előreléphetnénk.”

Az első paksi gólt jegyző Szalai József már négy találatnál jár a bajnokságban. Elmondása szerint a remek kezdéshez az is kellett, hogy csapattársai befogadók legyenek, majd arról is beszélt, mennyire motiválják őt a gárda korábbi kiválóan teljesítő támadói, mint Varga Barnabás, Ádám Martin vagy Hahn János.

„Motiválnak, szeretnék én is olyan jól játszani és annyi gólt lőni, mint ők – mondta Szalai, majd végezetül szóba került, milyen benyomást tehetett a mérkőzést a helyszínen megtekintő Marco Rossira. – Három meccs telt el: próbálok minél jobban játszani és minél több gólt lőni. Ha úgy alakul, akkor úgy alakul.”

A Honvédot irányító Maurizio Jacobacci szerint az a karakter, amit a csapata mutatott, az ő karaktere is.

„Sajátosságom, hogy sosem adom meg magam, nem engedek egy vert helyzetnek, hanem igyekszem visszajönni. A csapat pariban volt az ellenféllel, nagyon nagy szívről tett tanúbizonyságot – mondta a svájci szakember, hozzátéve, nyolcadik hete készülnek együtt a csapattal és lépésről lépésre haladnak előre. – Az első félidőben látszódott, milyen fizikalitást mutatott a csapat, akár mi is előnybe kerülhettünk volna. Láthattuk, hogy ebben a csapatban érdemes hinni, persze azt is, hogy fejlődnünk kell még a labda elleni játékban, viszont ilyen teljesítmények után muszáj, hogy a győzelem is megérkezzen.”