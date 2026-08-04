A Zalaegerszeg házigazdaként 5-2-re legyőzte a Paks csapatát a labdarúgó NB I második fordulójának hétfői zárómérkőzésén, így nincs már százszázalékos együttes a 2026/27-es idényben. Ezzel mindkét csapat három ponttal áll két kört követően. Bognár György, a paksiak mestere nem a legerősebb csapatával játszott, hiszen a paksiak négy nappal korábban Athénban léptek pályára. Izomsérülések miatt néhány kulcsemberét pihentette.

Bognár György gratulált a zalaiaknak

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Bognár György javulást ígér

A Konferencia-liga selejtezőjéből múlt csütörtökön kiesett paksiak sok hibával játszottak, így hiába egyenlítettek kétszer is. A lefújásig ment előre Bognár György együttese, igyekezett faragni a hátrányán, de kissé fáradtan és sok hibával játszott, a Zalaegerszeg megérdemelten kaparintotta meg első három pontját a szezonban. Bognár ezt elismerte az értékelésében.