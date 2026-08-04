A Zalaegerszeg házigazdaként 5-2-re legyőzte a Paks csapatát a labdarúgó NB I második fordulójának hétfői zárómérkőzésén, így nincs már százszázalékos együttes a 2026/27-es idényben. Ezzel mindkét csapat három ponttal áll két kört követően. Bognár György, a paksiak mestere nem a legerősebb csapatával játszott, hiszen a paksiak négy nappal korábban Athénban léptek pályára. Izomsérülések miatt néhány kulcsemberét pihentette.
Bognár György javulást ígér
A Konferencia-liga selejtezőjéből múlt csütörtökön kiesett paksiak sok hibával játszottak, így hiába egyenlítettek kétszer is. A lefújásig ment előre Bognár György együttese, igyekezett faragni a hátrányán, de kissé fáradtan és sok hibával játszott, a Zalaegerszeg megérdemelten kaparintotta meg első három pontját a szezonban. Bognár ezt elismerte az értékelésében.
"Gratulálok a hazaiaknak, végig jobban játszottak, frissebbek voltak, mint mi. Nálunk azért nem sikerült a frissítés a mai napra. Sőt, egyéni teljesítményekben azok a játékosok játszottak gyengébben, akiknek frissnek kellett volna lenniük. Egy szokatlan összetételű védelemmel kezdtünk, ezen próbáltunk változtatni a szünetben, ez végül sikerült is.
Ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést, helyezeteket kellett volna kidolgozni, ami a mai játékunkban nem volt benne. A legjobb védelem ült a padon, de nem kockáztattuk azt, hogy megsérüljenek.
Nyilván, ha nem kell hétközben játszani, akkor jövő héten már olyan szinten tudunk teljesíteni, ahogy általában szoktunk. Tehát én gondolom, hogy egy heti felkészüléssel kiegyenesedünk, ilyen szempontból nem aggódom egyáltalán" - fogalmazott Bognár György a paksiak honlapján.
A Paks két mérkőzés után három ponttal áll, miután egy hete 4-2-re verte a Ferencvárost.