Borbély Balázs együttese Kristoffer Zachariassen góljával 1–0-ra nyert a Trabzonspor otthonában, így kedvező helyzetből várhatja a párharc budapesti visszavágóját. A mérkőzést megelőző szerdai sajtótájékoztatón a zöld-fehérek vezetőedzője mellett Gómez Mariano válaszolt az újságírók kérdéseire.

Borbély Balázs is tisztában van vele, nem lesz könnyű dolga a Ferencvárosnak

Fotó: fradi.hu

A Fradi trénere arra számít, hogy a török együttes az egygólos hátrány ellenére sem rohan majd fejjel a falnak, ezért a magyar csapatnak türelmesen kell futballoznia.

„Nem gondolom, hogy azért, mert az első meccsen nyertünk, az ellenfél teljesen meg fog nyílni, ezért okosan kell játszanunk, egy jól szervezett védekezésből kiindulva kell fókuszálnunk arra, hogy a megnyílt területeket ki tudjuk használni, és gólhelyzeteket tudjunk kialakítani. Szerintem minden mérkőzés más, minden meccsnek megvan a maga története. Ez is egy különböző mérkőzés lesz ahhoz képest, amit Törökországban játszottunk” – idézi Borbély Balázst a fradi.hu.

Mohamed Szalah szerepe is megváltozhat

A Ferencváros szakmai stábja nemcsak az első találkozót elemezte ki, hanem a Trabzonspor hétvégi bajnoki mérkőzését is. Borbély ennek alapján arra számít, hogy a törökök legnagyobb sztárja ezúttal más szerepkörben futballozhat.

„Kielemeztük az előzőt, láttuk a Trabzonspor hétvégi bajnokiját, tudjuk, hogy Mohamed Szalah más pozícióban fog játszani, mint a múlt héten. Olyasmi mérkőzésre számítok, mint amilyen a törökországi második félidő volt. Fel vagyunk készülve arra, hogy jobbak legyünk, mint ott voltunk. Jól dolgozunk a héten, és hiszem, hogy ezt a munkát, felfogást csütörtökön is át tudjuk vinni a pályára.”

A 46 esztendős szakember korábbi európai ellenfeleik közül leginkább a Twentéhez hasonlította a Trabzonsport, ugyanakkor úgy véli, a török együttes játékosai magasabb egyéni minőséget képviselnek. A Ferencváros a felkészülés kezdete óta gyakorolja a tizenegyesrúgásokat is, Borbély azonban természetesen jobban örülne, ha nem tizenegyespárbajban dőlne el a továbbjutás. Hozzátette, egy ilyen szintű ellenféllel szemben a megfelelő taktikai felkészülés önmagában kevés lehet.

Egy ilyen kaliberű ellenfél ellen ahhoz, hogy sikeres tudjál lenni, nem elég csak a taktika, kell a karakter is. Karakteres játékosokat és csapatot szeretnék látni, akiknek megvan a kellő önbizalmuk. Aki meg tudja nyerni az egy az egy elleni párharcokat mind védekezésben, mind támadásban, ez nagyon fontos lesz. Hiszem azt, hogy megvan a játékosainkban a kellő minőség és tapasztalat, hogy ezt végre tudják hajtani.

Az első mérkőzés összefoglalója: