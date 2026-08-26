Borbély Balázs együttese Kristoffer Zachariassen góljával 1–0-ra nyert a Trabzonspor otthonában, így kedvező helyzetből várhatja a párharc budapesti visszavágóját. A mérkőzést megelőző szerdai sajtótájékoztatón a zöld-fehérek vezetőedzője mellett Gómez Mariano válaszolt az újságírók kérdéseire.
A Fradi trénere arra számít, hogy a török együttes az egygólos hátrány ellenére sem rohan majd fejjel a falnak, ezért a magyar csapatnak türelmesen kell futballoznia.
„Nem gondolom, hogy azért, mert az első meccsen nyertünk, az ellenfél teljesen meg fog nyílni, ezért okosan kell játszanunk, egy jól szervezett védekezésből kiindulva kell fókuszálnunk arra, hogy a megnyílt területeket ki tudjuk használni, és gólhelyzeteket tudjunk kialakítani. Szerintem minden mérkőzés más, minden meccsnek megvan a maga története. Ez is egy különböző mérkőzés lesz ahhoz képest, amit Törökországban játszottunk” – idézi Borbély Balázst a fradi.hu.
Mohamed Szalah szerepe is megváltozhat
A Ferencváros szakmai stábja nemcsak az első találkozót elemezte ki, hanem a Trabzonspor hétvégi bajnoki mérkőzését is. Borbély ennek alapján arra számít, hogy a törökök legnagyobb sztárja ezúttal más szerepkörben futballozhat.
„Kielemeztük az előzőt, láttuk a Trabzonspor hétvégi bajnokiját, tudjuk, hogy Mohamed Szalah más pozícióban fog játszani, mint a múlt héten. Olyasmi mérkőzésre számítok, mint amilyen a törökországi második félidő volt. Fel vagyunk készülve arra, hogy jobbak legyünk, mint ott voltunk. Jól dolgozunk a héten, és hiszem, hogy ezt a munkát, felfogást csütörtökön is át tudjuk vinni a pályára.”
A 46 esztendős szakember korábbi európai ellenfeleik közül leginkább a Twentéhez hasonlította a Trabzonsport, ugyanakkor úgy véli, a török együttes játékosai magasabb egyéni minőséget képviselnek. A Ferencváros a felkészülés kezdete óta gyakorolja a tizenegyesrúgásokat is, Borbély azonban természetesen jobban örülne, ha nem tizenegyespárbajban dőlne el a továbbjutás. Hozzátette, egy ilyen szintű ellenféllel szemben a megfelelő taktikai felkészülés önmagában kevés lehet.
Egy ilyen kaliberű ellenfél ellen ahhoz, hogy sikeres tudjál lenni, nem elég csak a taktika, kell a karakter is. Karakteres játékosokat és csapatot szeretnék látni, akiknek megvan a kellő önbizalmuk. Aki meg tudja nyerni az egy az egy elleni párharcokat mind védekezésben, mind támadásban, ez nagyon fontos lesz. Hiszem azt, hogy megvan a játékosainkban a kellő minőség és tapasztalat, hogy ezt végre tudják hajtani.
Az első mérkőzés összefoglalója:
Borbély Balázs: Nem szabad védeni az 1–0-t
A Ferencváros számára az idegenben megszerzett előny csábítóvá tehetné a visszafogottabb játékot, Borbély azonban egyértelművé tette, hogy nem akarja kilencven percen keresztül őrizni az eredményt.
Ha csak arra koncentrálnánk, hogy ezt az egygólos előnyünket védjük, az semmiképp nem lenne jó, erről beszéltünk a játékosokkal is. Mi szeretnénk a saját játékunkat játszani, okosan, szervezetten, kellő önbizalommal. Karakteres csapatot szeretnék látni, nem gondolom azt, hogy az 1–0-s eredmény védésére kell törekednünk egész mérkőzés alatt.
A sajtótájékoztatón Mariano Gómez is hangsúlyozta, hogy a Trabzonspor játékosainak egyéni képességei miatt végig maximális koncentrációra lesz szükség. A védő szerint sokat jelentett a Ferencvárosnak az is, hogy az előző hétvégére tervezett bajnoki mérkőzés elhalasztása miatt két extra pihenőnapot kapott a csapat.
„Szerintem remek munkát végeztünk Törökországban, a Trabzonspor minden játékosa ellen kemény és nehéz volt védekezni. Erősek, gyorsak, megvan a minőség bennük. Ha képesek vagyunk ugyanúgy koncentrálni, mint idegenben, itthon is képesek lehetünk nyerni. Nem hibázhatunk, hiszen ha veszítünk, kiesünk az Európa-ligából.”
Gómez hozzátette, éppen ezért különösen fájó, hogy a Ferencváros az előző idényben nem tudta úgy teljesíteni a bajnokságot, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhasson, majd kijelentette: „Mindent bele kell adnunk csütörtökön!”
Az FTC egygólos előnyből várja a Trabzonspor elleni visszavágót, a párharc győztese pedig bejut az Európa-liga alapszakaszába. A csütörtöki összecsapás 20.30-kor kezdődik a Groupama Arénában.