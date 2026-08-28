A Fradi főtáblára jutott a labdarúgó Európa-ligában, miután csütörtök este hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján. A Ferencváros sorozatban nyolcadszor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján és egymást követő harmadik idényben a második számú Európa-ligában. Borbély Balázs vezetőedző elismerte, a korai kiállítás a török csapatból átírta a teljes meccset.

Borbély Balázs elismerte, a kiállítás döntően befolyásolta a meccset Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ruszlan Malinovszkij már a 13. percben piros lapot kapott, miután megtaposta Gomez bokáját.

"Azon kívül, hogy számunkra optimálisan alakult a mérkőzés a korai kiállítással, ami megváltoztatta a találkozó kimenetelét, nagyon pozitív, hogy tudtunk élni az emberelőnnyel. Rögtön aktívvá váltunk, rúgtunk egy nagyon fontos gólt, ami kétgólosra növelte az előnyünket. Az is döntőnek bizonyult, hogy jobban tudtuk kontrollálni az emócióinkat, mint az ellenfél. Szerintem ez meghatározó tényező volt abban, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést" - fogalmazott Borbély.

Borbély Balázs nagyon várja a sorsolást

Az Európa-liga főtáblájának sorsolását pénteken 13 órától tartják.

"Kíváncsian várom a sorsolást, hogy milyen csapatokkal találkozunk. Minden versenysorozatban arra fogunk törekedni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, és a lehető legtovább jussunk. Tény, hogy a selejtezőben a sorsolás nem volt számunkra kedvező, minden fordulóban talán a lehető legnehezebb ellenfelet kaptunk, de vannak dolgok, amiket az ember nem tud befolyásolni. Mentünk mérkőzésről mérkőzésre, nagyon örülünk annak, hogy ez az egész így alakult" - mondta a Fradi edzője, akit a klub hivatalos honlapja idézett.