A Liverpool végleg megállapodott a Paris Saint-Germainnel Bradley Barcola szerződtetéséről. Az angol klub 125 millió eurót értékű csomagot fizet a 23 éves csatárért, amelyhez további, akár 20 millió eurós bónuszok is járhatnak. A francia válogatott játékosa várhatóan ötéves szerződést köt Andoni Iraola csapatával, az orvosi vizsgálatra pedig a következő 24 órában kerül sor. Barcola rekordot dönt: ő lesz a francia bajnokság, a Ligue 1 történetének legdrágábban külföldre értékesített játékosa.

Bradley Barcola a Liverpoolnál folytatja Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A The Athletic szerint a Liverpoolnak további 5 millió eurót is ki kell fizetnie Barcola után. Ezt az összeget még a francia játékos korábbi klubja, a Lyon alkudta ki a PSG-vel a játékos 2023-as átigazolásakor. A mostani tárgyalásokon a Liverpool részéről Richard Hughes sportigazgató, Billy Hogan vezérigazgató és Mike Gordon, a Fenway Sports Group elnöke vett részt, míg a PSG-t Nasser Al-Khelaifi képviselte. Kedden került sor áttörésre, amikor a Liverpool szóban megegyezett az átigazolási díjról.

Bradley Barcola a Liverpoolhoz szerződik

Barcola volt a Liverpool egyik legfontosabb célpontja a nyáron, őt szemelték ki Mohamed Szalah utódjának, miután az egyiptomi a szezon végén távozott. A francia sztár elkötelezte magát az átigazolás mellett, annak ellenére, hogy még két év volt hátra a szerződéséből a PSG-nél.

Barcola az előző szezonban alapember volt a PSG-ben, 49 mérkőzésen lépett pályára, 13 gólt szerzett, és 7 gólpasszt adott, csapata megvédte francia bajnoki címét és a Bajnokok Ligája-elsőségét.

A lyoni akadémián nevelkedett játékos kiemelkedő szerepet játszott a francia válogatottban a nyári világbajnokságon: mind a nyolc mérkőzésen pályára lépett, és három gólt szerzett.