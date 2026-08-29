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Sikerült nyélbe ütni az üzletet. Bradley Barcola 24 órán belül orvosi vizsgálaton vesz részt az FC Liverpoolnál, ő lesz a francia élvonal történetének legdrágábban külföldre értékesített játékosa.

A Liverpool végleg megállapodott a Paris Saint-Germainnel Bradley Barcola szerződtetéséről. Az angol klub 125 millió eurót értékű csomagot fizet a 23 éves csatárért, amelyhez további, akár 20 millió eurós bónuszok is járhatnak. A francia válogatott játékosa várhatóan ötéves szerződést köt Andoni Iraola csapatával, az orvosi vizsgálatra pedig a következő 24 órában kerül sor. Barcola rekordot dönt: ő lesz a francia bajnokság, a Ligue 1 történetének legdrágábban külföldre értékesített játékosa.

Paris Saint-Germain's French forward #29 Bradley Barcola takes part in a training session on August 11, 2026, the eve of the UEFA Supercup football match between Champions League winners Paris Saint Germain (PSG) and Europa League winners Aston Villa in Salzburg, Austria. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Bradley Barcola a Liverpoolnál folytatja Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A The Athletic szerint a Liverpoolnak további 5 millió eurót is ki kell fizetnie Barcola után. Ezt az összeget még a francia játékos korábbi klubja, a Lyon alkudta ki a PSG-vel a játékos 2023-as átigazolásakor. A mostani tárgyalásokon a Liverpool részéről Richard Hughes sportigazgató, Billy Hogan vezérigazgató és Mike Gordon, a Fenway Sports Group elnöke vett részt, míg a PSG-t Nasser Al-Khelaifi képviselte. Kedden került sor áttörésre, amikor a Liverpool szóban megegyezett az átigazolási díjról. 

Bradley Barcola a Liverpoolhoz szerződik

Barcola volt a Liverpool egyik legfontosabb célpontja a nyáron, őt szemelték ki Mohamed Szalah utódjának, miután az egyiptomi a szezon végén távozott. A francia sztár elkötelezte magát az átigazolás mellett, annak ellenére, hogy még két év volt hátra a szerződéséből a PSG-nél.

Barcola az előző szezonban alapember volt a PSG-ben, 49 mérkőzésen lépett pályára, 13 gólt szerzett, és 7 gólpasszt adott, csapata megvédte francia bajnoki címét és a Bajnokok Ligája-elsőségét.

A lyoni akadémián nevelkedett játékos kiemelkedő szerepet játszott a francia válogatottban a nyári világbajnokságon: mind a nyolc mérkőzésen pályára lépett, és három gólt szerzett.

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